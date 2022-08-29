Митинг Движения женщин за снижение пенсионного возраста провели сегодня, 29 августа, на площади Целинников в Костанае. По словам организаторов, аналогичные митинги власти разрешили провести в Житикаре, Рудном и Карабалыке.

Основное требование - снизить порог выхода на пенсию для женщин с 63 до 58 лет. С такими лозунгами в областном центре на акцию протеста вышли больше сотни человек. С собой они принесли государственные флаги и плакаты с лозунгами.

"У нас нет гендерного равенства"

- Это общеказахстанская акция, которая проводится под девизом: "Женщины Казахстана против нарушения Конституции РК при повышении пенсионного возраста", - выступила первой с речью одна из организаторов митинга Алмагуль УСЕМБАЕВА. - Нами с 2021 года ведется планомерная работа, цель которой - изменение пенсионного законодательства. Мы думаем, что эти законы были приняты неправильно, они дискриминируют нас по половому признаку. Чиновники ссылаются на гендерное равенство. Но равенство будет тогда, когда мужчины и женщины будут получать одинаковую зарплату, когда в сенате процент женщин-депутатов будет достигать 50%. Пока же у нас гендерного равенства нет. Вместо этого многие казахстанцы умирают, едва выйдя на заслуженный отдых. А некоторые и вовсе не доживают до пенсии. Правительство и парламент не пытаются видеть бедственное положение женщин в нашей стране.

Это уже не первый митинг Движения женщин в Костанае. Предыдущий состоялся на том же месте 14 мая.

- Конечно, у наших митингов есть результат, - отметила в разговоре с корреспондентом «НГ» Усембаева. - Именно поэтому мы так много говорим о социальном кодексе, который депутаты мажилиса будут рассматривать. Его разрабатывали с учетом мнения нашего движения. В сентябре мы должны встретиться с министром труда и соцзащиты, которая озвучит - приняты ли наши предложения или нет. То, что мы работаем совместно с правительственной комиссией, уже продвижение. За 2 года нам удалось объединить тысячи женщин, только в "Фейсбуке" в нашем сообществе более 20 000 человек. У нас есть активисты в разных городах и районах Костанайской области.

"Депутаты с вами!"



По своей структуре акции тогда и сейчас очень похожи. В обоих случаях активистки начинали митинг с исполнения гимна своего движения, пытаясь транслировать музыкальное сопровождение с телефона через мегафон.





В обоих случаях женщины поддерживали выступающих кричалками «Пятьдесят восемь!» и «Требуем!», а также на митингах движения выступали депутаты партий.





- Мы с участниками движения уже неоднократно встречались на разных площадках, - выступил исполнительный секретарь Костанайского филиала партии «Amanat» Газиз АХМЕТЧИН. - Нами было подготовлено совместное письмо, которое мы отправляли в Администрацию президента. Как вы все знаете, сейчас создана правительственная рабочая группа, которая этот вопрос всесторонне изучает. Этот документ находится в работе. Что я сам об этом думаю? Как муж и отец, я разделяю вашу точку зрения. Но нужно не забывать, что в нашем обществе есть часть людей, которая опасается, что в случае реализации ваших требований у них упадет сумма пенсионных выплат. Я не хочу ни с кем спорить, просто мы должны учитывать все мнения.





- Мы очень надеемся, что эти решения будут не когда-то, а очень скоро, потому что Новый Казахстан декларирован президентом! - выступил следующим председатель областного фииала НПК Андрей КОВАЛЬ. - В мажилисе только 10 человек представляют нашу партию, но верьте, они сопротивлялись этим незаконным решениям! Я хотел бы отметить, что внесение законодательных инициатив - путь небыстрый, и здесь я соглашусь с коллегой. Но самое главное - это политические решение. С вашим движением у нас общие цели. Но есть и стратегические направления. Дело в том, что снижение возраста - это только верхушка айсберга. Нам нужно менять всю пенсионную систему. ЕНПФ убыточен уже многие годы. В июле мы получили выписки, по которым доходность фонда - 3%, а инфляция - 11%. Эту ситуацию нужно менять, поэтому мы надеемся на вашу гражданскую активность.

"Нам отдых, молодежи - работу!"



После выступления депутатов начался по сути открытый микрофон - с речами выступали активистки движения и участники митинга.





В основном их требования сводились к тому, что женщинам в возрасте нужно позаботиться о своем здоровье, а также помогать молодым семьям с внуками. Сделать это можно только через снижение пенсионного порога.





- Я отработала на дизельном заводе 17 лет, сейчас я инвалид, а мне до пенсии еще 9 лет, - рассказала Лилия ЖДАНОВА. - Если считать мне пенсию по годам, то всего я буду получать 32 000 тенге в месяц, хотя сейчас по 2-й группе инвалидности получаю 57 000 тенге. Куда это годится? В возрасте 20 лет, чтобы снять накопления, человек должен иметь на счету 2 млн тенге. Где они взяли такие суммы? Он должен был родиться, снять памперс и сразу пойти пахать?! Где взять стаж молодым, если рабочие места занимают люди нашего поколения? Негде! Надо дать нам отдых, а молодежи - работу. В 90-х у нас забрали 3 года, а потом еще на 5 лет отодвинули. Сколько можно издеваться над нами?





Уасила ТЛЕУЛИНА сказала, что ее речь - это крик души:

- Я хочу, чтобы нас услышал президент и депутаты! Мне в этом году будет 58 лет, но еще в 2011 году я перенесла инсульт. У меня больные колени, я воспитала троих детей. По образованию я бухгалтер-экономист, но работаю в школе на вахте. Если бы не сын, моей зарплаты ни на что не хватило. Я не прошу, я требую пересмотреть пороговый возраст и отпустить меня на заслуженный отдых!





24-летняя Элина КАЕХТИНА отметила, что государство игнорирует репродуктивную функцию женщин.

- Мы работаем в офисе, приходим домой и занимаемся воспитанием детей, потом домашние дела, - пояснила она. - Женщина работает и на работе, и дома. Ее труд некоторые наши важные мужчины не видят и не хотят видеть. Мы должны больше говорить о своем труде. Всем женщинам Казахстана - низкий поклон!





Изначально планировалось, что митинг продлится 2 часа, но организаторы сумели завершить его за час. В конце митинга собравшие выразили сожаление, что к женщинам не вышли представители властей или аким города. Призвали премьер-министра обратить внимание на их требования и быстро покинули площадь. Задержаний не было, да и самих сотрудников полиции корреспондент «НГ» не видел.

Фото Георгия ГОВОРОВА

