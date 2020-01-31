"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае

Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи!" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся.Тем временем в актовом зале областной филармонии шла встреча депутатов, полицейских и чиновников с еще одной группой недовольных автовладельцев.

- На свой ВАЗ я копила 2 года, потратила 500 000 тенге, - обратилась к властям многодетная мать из Костаная, которая представилась Кристиной. - У меня четверо детей. Мне этот автомобиль необходим, потому что на дорогу в школу и садик уходит до 1 500 тенге в день. Я не могу платить за утильсбор и растаможку. Машина ввезена из России. У меня нет таких денег, я получательница АСП, откуда я возьму миллионы?

Претензии автовладельцев и ответы на них властей явно надо было систематизировать. Присутствующий на встречe гражданский активист Алдан Менкеев попытался сформировать единый список требований автомобилистов. Но процесс был прерван. К этому времени акиму области удалось завести в зал людей с улицы. В дальнейшем обсуждении проблемы участие принимали около 200 автовладельцев.

Первое слово аким предложил юристу, директору НИИ экономики и права КСТУ Сергею ЖАЛЫБИНУ.





- Ситуация понятна и вашу озабоченность все разделяют, - обратился он к залу. - Месяц назад состоялось заседание правового совета, где обсуждали, что суммы утильсбора и других налогов очень большие. Но решение принято не было. Сегодня я пришёл к вам для того, чтобы реализовать ваши требования. Я являюсь членом совета сената, консультативно-совещательного органа, который должен учитывать мнение населения. У нас есть правовая возможность ваши требования трансформировать в документ. Его я лично 7 февраля отвезу в столицу к председателю сената. Часть ваших требований уже записал Алдан, мы готовы их дополнить. Давайте с инициативной группой обсудим этот вопрос!

Позицию недовольных обозначил лидер автомобильного сообщества Костаная Диас НУРМАГАМБЕТОВ. Его слова собравшиеся периодически прерывали аплодисментами.

- Все автомобили, ввезённые с 10 февраля 2014 по 1 января 2020 года, отнесли к иностранным товарам и теперь они подлежат дополнительному налогообложению, - начал свою речь Нурмагамбетов. - Но тут нужно понимать, что это правительства Армении и Киргизии нарушили договор ЕАЭС - п. 6 ст. 42, который обязывает государство не допустить вывоз товаров, реализуемых по льготным ценам, за границу. Мы хотим, чтобы наше государство обратилось в Минский арбитраж (Арбитражный суд ЕАЭС - "НГ") и взыскало с этих стран деньги за нарушение договора.

Нурмагамбетов отметил, что ни на границах стран, откуда были завезены машины, ни на границе Казахстана никто не препятствовал ввозу этих автомобилей. Он также припомнил властям заявление начальника управления Комитета административной практики МВД РК Туякбаева, который говорил в июле, что к авто из Армении, России и Кыргызстана никаких претензий не будет.

- Другой вопрос: что же такое утилизационный сбор, где в нашей стране есть хотя бы один завод по утилизации? - продолжил свою речь Диас Нурмагамбетов. - У нас сбором утильсбора занимается частная компания - ТОО «Оператор РОП», монополист на этом рынке, который устанавливает свои цены. Почему мы должны платить за утилизацию автомобиля? Это железо, металл, резина. Мне проще его разобрать и сдать по частям, так мне за это ещё и заплатят, а не я кому-то. Откуда взялось понятие - первичная регистрация? То есть, чтобы МВД выполнило свою работу и внесло нас в базу, должны платить мы? Это самое настоящее лоббирование интересов нескольких казахстанских производителей. Мы будем добиваться полной амнистии и полного освобождения от уплаты этих огромных сумм. Если вы хотите, чтобы мы платили обычные налоги, которые сейчас платят владельцы авто с казахстанскими номерами, мы согласны. Зарегистрируйте нас и мы будем это делать. Нас никто не хочет слышать! Ни один депутат не спустился к нам и не предложил свою помощь. Почему 6 лет закон не работал, а теперь мы должны расплачиваться? Так не пойдёт!

Аким области Архимед Мухамбетов выслушал все претензии и предложил создать инициативную группу из числа активистов, которые бы вместе с депутатами обсудили все требования народа.

- Ваши собрания на улице ни к чему хорошему не приведут, - сказал Мухамбетов.

- Но вас-то мы заставили выйти к нам, - парировал кто-то из зала.

- Не всё зависит от местных исполнительных органов, - заметил Мухамбетов. - Мы готовы вам помогать, для этого я пришёл к вам. Мы готовы обсудить ваши просьбы. Старшего вашей группы я приглашаю к диалогу. Я читал ваше прошлое обращение, копия у меня есть. Мы же не просто так с вами встречаемся, я информирован. Но не всё зависит от нас. Я готов с вашими представителями встречаться хоть каждый день.

Аким области настаивал на том, чтобы рабочая группа определила, сколько автомобилей ввезено в Костанайскую область. Автолюбитель Джафар ГУСЕЙНОВ, который приобрёл машину два года назад в РФ, сообщил акиму, что в филармонии это сделать невозможно.

- Сюда пришла лишь малая часть владельцев машин с иностранными номерами, - сказал он. - В нашем регионе очень много машин, потому что граница рядом. Многие автолюбители живут в сёлах. В зале и одного процента всех людей нет.

В итоге аким области договорился с инициативной группой встретиться в начале следующей недели, чтобы подвести итоги проделанной подготовительной работы по обращению костанайских автомобилистов в сенат. Активисты и депутаты приступили к обсуждению нюансов сразу после того, как Архимед Мухамбетов покинул зал. Остальные автовладельцы разошлись по домам, пообещав, что если их не услышат, они поедут защищать свои машины в Нур-Султан.

В 19.00 в телеграм-чате костанайских автомобилистов был разослан текст открытого письма-петиции на имя председателя сената Дариги Назарбаевой. В нём костанайцы предлагают своё решение проблемы: провести амнистию всех транспортных средств, ввезённых в РК, вне зависимости от технических характеристик, а утильсбор и сбор за первичную регистрацию автомобилей отменить.