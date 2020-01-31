Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае

Около сотни человек собрались возле здания областного акимата в Костанае. Как ранее сообщала "НГ", общий сбор на главной площади областного центра на 15 часов сегодня, 31 января, объявили владельцы автомобилей с армянскими, кыргызскими и российскими госномерами.

На это же время заместитель акима области Марат Жундубаев назначил встречу с автовладельцами внутри здания облакимата. Однако участники акции требуют, чтобы к ним вышел аким области Архимед Мухамбетов и отказываются проходить в здание.

Уговаривать собравшихся пытались по очереди заместитель акима Костаная Рустем Каркенов, гражданский активист Алдан Менкеев и зам. акима области Марат Жундубаев.

- Ваши сегодняшние действия незаконны, - заявил собравшимся заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ. - Вы должны были подать заявку, но этого не сделали. Давайте зайдём в здание филармонии, где собрались депутаты и полиция!

Однако участники акции не откликнулись на этот призыв и стали скандировать заготовленные речевки.

В частности, они обвиняют в сложившейся ситуации МВД и Минфин.

Аким области Архимет Мухамбетов вышел к автовладельцам и пригласил их на разговор в зал филармонии. Они согласились.