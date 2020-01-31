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arman_kst
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31.01.20 19:08
drakon
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
12 лет, прожил в Алтынсаринском районе. Про с. Коскудук, даже не слышал... 8-) :-o
31.01.20 19:00
drakon
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95: и гостям приезжим не давайте) Ну тнбе, это не грозит... :lol: :oops:
31.01.20 18:53
Козлов я
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
arman_kst: Я бы тоже хотел машину подешевле d.radikal.ru
31.01.20 18:36
Сталкер
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31.01.20 18:30
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Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

31 января 2020, 15:56 |  Общество

Около сотни человек собрались возле здания областного акимата в Костанае. Как ранее сообщала "НГ", общий сбор на главной площади областного центра на 15 часов сегодня, 31 января, объявили владельцы автомобилей с армянскими, кыргызскими и российскими госномерами.

На это же время заместитель акима области Марат Жундубаев назначил встречу с автовладельцами внутри здания облакимата. Однако участники акции требуют, чтобы к ним вышел аким области Архимед Мухамбетов и отказываются проходить в здание.

Уговаривать собравшихся пытались по очереди заместитель акима Костаная Рустем Каркенов, гражданский активист Алдан Менкеев и зам. акима области Марат Жундубаев.

- Ваши сегодняшние действия незаконны, - заявил собравшимся заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ. - Вы должны были подать заявку, но этого не сделали. Давайте зайдём в здание филармонии, где собрались депутаты и полиция!

Однако участники акции не откликнулись на этот призыв и стали скандировать заготовленные речевки.

В частности, они обвиняют в сложившейся ситуации МВД и Минфин.

 

Аким области Архимет Мухамбетов вышел к автовладельцам и пригласил их на разговор в зал филармонии. Они согласились.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да блин, выйдете кто-нибудь в толпу и кашлять начните - сами разбегутся :lol:
раз уговорить не могёте
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§ abaika95
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кашлять начните - сами разбегутся//



В России седня запретили праздновать юбилей макдонольдса,те хотели бургеры за 3 рубля продовать как в 1990 году,но власти сказали из за вируса запрет!)
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§ сайлау курманов
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3467
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально надо было сказать все условия покатушек на армянских и киргизских авто, а то говорят одно и чрез год выносят мозги простым гражданам. Помню ещё елбасы призывал всех к бизнесу, а на деле все наоборот
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§ drakon
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18483
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

где собрались депутаты и полиция!

А чё, не мог сразу в Полицию - пригласить.
Для экономии бензина, сил Полиции... 8-) :-o
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§ Маркс
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 31.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, если у владельцев иностранных номеров что-то выгорит, то владельцам местных номеров сама судьба велит идти испрашивать какие-нибудь послабухи от властей. Тем более, что местных гораздо больше.
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§ Я
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 31.01.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

К тому идет, что пора законопослушным налогоплательщикам просить льготы
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§ Тот самый
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
если у владельцев иностранных номеров что-то выгорит


Да ничего у них не выгорит. На местном уровне этот вопрос не будет решаться, тем более из-за 70 человек.

Нарушение прав человека - всем пофиг.
Коррупция - всем пофиг.
Проблемы в образовании, медицине - всем пофиг.
Не дали купить машину в Армении - АКИМ ВЫХОДИ!!!
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§ drakon
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18483
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

пригласил их на разговор в зал филармонии. Они согласились.

Ну и о чём там - говорили?...
:-o
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§ abaika95
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, что пора законопослушным налогоплательщикам просить льготы//



Законопослушными гражданами быть уже не модно)

Дай квартиру,спиши кредиты,уберите закон о иностранном учёте) дальше больше) ни к чему хорошему это не приведет.....
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§ Гога
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2133
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.01.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
юбилей макдонольдса

----- Откуда инфа ??
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§ abaika95
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Откуда инфа ?//




Из либеральных источников)
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§ Сергей_я
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 31.01.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Нарушение прав человека - всем пофиг. Коррупция - всем пофиг. Проблемы в образовании, медицине - всем пофиг. Не дали купить машину в Армении - АКИМ ВЫХОДИ!!!

это и есть нарушение прав человека, поэтому видите не пофиг, когда нарушают права сразу группе людей
Коррупция? а вы водитель? а вы в курсе что 99,9% водителей за коррупцию и активно ее поддерживают.
Ну а проблема образования и медицины это вообще всегда было. Эти проблемы должны решать педагоги и медики, как тут эту проблему пытаются решить люди, которых ущемили, хоть и в рамках закона.
И проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.

[Исправлено: Сергей_я, 31.01.2020 - 17:33]
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§ drakon
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18483
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,уберите закон о иностранном учёте)

Первый раз я был в Германии в 1995 году.
Ни о каком иностранном учёте не слышал.
И до сих пор - не слышу, хотя ко мне
приезжают Россияне и Казахстаны,
почти каждый год... :lol: :-o
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§ drakon
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18483
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Откуда инфа ??

Да в телеке, уже целый час - показывают... :oops: :-P
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§ Добринцофф
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6997
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.01.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
И проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.

Сейчас электричество для юр.лиц подорожает на 10%,что сильно ударит по моему карману-это считается нарушение прав человека?
Мне Архимеда вызывать?
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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