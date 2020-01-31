Около сотни человек собрались возле здания областного акимата в Костанае. Как ранее сообщала "НГ", общий сбор на главной площади областного центра на 15 часов сегодня, 31 января, объявили владельцы автомобилей с армянскими, кыргызскими и российскими госномерами.
На это же время заместитель акима области Марат Жундубаев назначил встречу с автовладельцами внутри здания облакимата. Однако участники акции требуют, чтобы к ним вышел аким области Архимед Мухамбетов и отказываются проходить в здание.
Уговаривать собравшихся пытались по очереди заместитель акима Костаная Рустем Каркенов, гражданский активист Алдан Менкеев и зам. акима области Марат Жундубаев.
- Ваши сегодняшние действия незаконны, - заявил собравшимся заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ. - Вы должны были подать заявку, но этого не сделали. Давайте зайдём в здание филармонии, где собрались депутаты и полиция!
Однако участники акции не откликнулись на этот призыв и стали скандировать заготовленные речевки.
В частности, они обвиняют в сложившейся ситуации МВД и Минфин.
Аким области Архимет Мухамбетов вышел к автовладельцам и пригласил их на разговор в зал филармонии. Они согласились.
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На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
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На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
12 лет, прожил в Алтынсаринском районе. Про с. Коскудук, даже не слышал... 8-) :-o
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95: и гостям приезжим не давайте) Ну тнбе, это не грозит... :lol: :oops:
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
arman_kst: Я бы тоже хотел машину подешевле d.radikal.ru
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