«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента

Споры вокруг регистрации автомобилей с армянскими, киргизскими и российскими номерами не утихают в Казахстане больше двух недель. 16 января в МВД заявили, что особых условий для владельцев таких машин не будет, они должны как можно скорее зарегистрировать свое авто.

Фото из архива "НГ"

На следующий день в Костанае недовольные таким заявлением вышли к зданию областного филиала «Нур Отана». Они договорились с представителями партии и департамента полиции, что оформят свои предложения письменно, чтобы передать их в парламент. Так и поступили.

- Мы действовали в правовом поле, писали обращения, - рассказал «НГ» 29 января активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ. - После того как мы отнесли письмо в «Нур Отан», никакой реакции от властей по этому поводу не было.

Только в департаменте полиции заверили, что штрафовать или изымать авто с иностранными номерами, если те не нарушат ПДД, никто не будет. А 24 января президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ обозначил свою позицию по этому вопросу.

- Для разрешения проблемы правительству в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования, - заявил он. - Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года. Такие авто должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие.

Владельцы автомобилей с отсрочкой их проблем на год не согласились. Они настаивают, что в Казахстане нужно провести полную легализацию всех автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС до 1 февраля 2020 года. И ссылаются на заявления властей, которые были сделаны в июле 2019-го. Тогда начальник управления Комитета административной практики МВД РК Марат ТУЯКБАЕВ сказал:

- Единственное, что мы должны знать: марку и модель автомобиля, все ее характеристики и, соответственно, лицо, которое им управляет на территории РК. Все, нам этого достаточно, мы больше никаких целей не преследуем. То есть, как мы говорили о растаможке и налогах, таких вопросов не возникает. Мы их не собираемся поднимать. Только учет.

Поэтому Диас Нурмагамбетов спрашивает: если власти говорили, что завозить такие автомобили можно, то почему сейчас они кардинально поменяли свою позицию?

- По новой инициативе Токаева мы оплатим временные номера, а до 1 марта 2021 года все равно будем должны заплатить налоги на растаможку и утильсбор, превышающие стоимость автомобиля, - отмечает активист. - Кроме того, под временную регистрацию не подпадают 95% ввезенных машин, потому что они не соответствуют требованиям Казахстана: неправильно установлен руль или несоответствие экологическому стандарту. Мы будем отстаивать свою позицию. 31 января мы выйдем на площадь перед областным акиматом и не уйдем, пока власти не предложат приемлемые пути решения! Это не митинг, всего лишь мирное собрание, мы имеем на это право.

Фото Георгия ГОВОРОВА