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Butch
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abaika95: ну как бы очевидно да. Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок. Но как бы то ни было, поддержу Вас в...
17.01.20 16:26
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Обиделся?) спокоен. настроение бодрое.
17.01.20 16:26
abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата//зачем тогда пишешь?// Обиделся?)
17.01.20 16:24
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Не хочу никого обидеть) зачем тогда пишешь?
17.01.20 16:20
alex_60
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch: . После 01.01.2020 с них будут сняты эти ограничения с 1.01.2020 у них ставки будут как всех остальных членов ТС. Butch: Ведь формально существует возможность зарегистрировать...
17.01.20 16:17
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Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

17 января 2020, 12:31 |  Общество

Они недовольны вступившими в силу изменениями, по которым машины с российскими, киргизскими и армянскими номерами теперь подлежат процедуре растаможивания и постановки на учёт в Казахстане.

Еще 16 января сообщения с призывами собраться у офиса партии «Нур Отана» распространяли через социальные сети. 17 января в 10 часов здесь намечалась акция "Приемная на дороге". Она состоялась в положенное время. На вопросы граждан отвечал первый заместитель начальника департамента полиции по Костанайской области Негмет ИСМАГУЛОВ.

 

- Я представляю сообщество автомобилистов, нас около 1 500 человек, но сегодня по разным причинам пришли не все, - рассказал журналистам активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ. - Наше предложение провести полную легализацию всех автомобилей, которые уже ввезены в страну или сейчас на пути в Казахстан. Власти предложили нам 2 варианта: либо платить огромные суммы которые превысят стоимость автомобиля, либо избавиться от наших автомобилей. Мы предлагаем свой вариант, готовы договариваться. В Казахстане уже были амнистии капитала, праворуких автомобилей. Мы предлагаем провести такую же амнистию и в нашем случае. Мы готовы встать на учёт и платить налоги.

Всех собравшихся в здание партии не пустили. Внутрь прошла только группа активистов из пяти человек. Они изложили свои требования властям. Собрание продлилось около часа, после переговоров все собравшиеся разъехались.

- В департаменте полиции нам объяснили, что судьбу каждой машины будут рассматривать отдельно, - сообщил активист Дархан САЛАМАТОВ, после того как делегация вышла из здания. - Но мы обеспокоены заявлением заместителя министра, который сказал, что авто с иностранными номерами будут штрафоваться и их будут выдворять за пределы страны. Сейчас нас успокоили. Мы свою позицию обозначили. Теперь будем ждать решения проблемы.  Я так понял, что наши депутаты будут обращаться в столицу.

В «Нур Отане» предложили активистам оформить их предложения письменно. В течение дня активисты защиты автомобилей обещали сделать это.

- Никаких мер карательного или административного воздействия к собравшимся применено не будет, - сообщил "НГ" начальник управления административной полиции ДП КО Андрей ГРИГОРОВСКИЙ. - Владельцам транспортных средств не стоит так беспокоиться. Пока у нас стоит задача провести разъяснение среди граждан об изменениях в законе.

В частности, на встрече прозвучал вопрос: как быть тем автомобилистам, которые ездят на российской машине по доверенности, а владельцем автомобиля является гражданин России.  Андрей Григоровский пояснил, что согласно закону о дорожном движении такие автомобиля являются участниками международного движения. Срок их прибывания на территории РК возможен в следующем порядке: 12 месяцев с перерывом в 30 дней. Причем 30 дней должны быть непрерывными. Специальных рейдов по выявлению таких владельцев проводиться не планируется, но в случае нарушения ПДД сотрудники полиции будут проверять и сроки нахождения автомобилей на территории Казахстана.

Напомним, что владельцы автомобилей с иностранными номерами уже собирались вчера, 16 января, в районе городского пляжа. Также вчера стало известно, что в МВД запустили прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто. Казахстанцев будут консультировать сотрудники Комитета административной полиции по телефонам: 8 (7172) 71 58 21, 71 58 39, 71 58 04, 71 58 06, 71 58 62 (с 09:00 до 19:00, кроме выходных).
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 843
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 17.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около сотни водителей 17 января в 10часов... А что с работы запросто отпускают? Рабочий день ведь
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§ Сергей_я
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2852
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.01.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с другой стороны жалко их, но ведь куча народу купило авто тут на месте, отдав государству налоги, им то обидно было. А теперь если этим 174 и армянам сделают амнистию, тогда получается обидно будет тем, кто все делал по закону, купив автомобиль на казучете.
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§ лимон
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
А что с работы запросто отпускают?


так это безработные, видимо
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§ Тот самый
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Рабочий день ведь

Цитата:
лимон: так это безработные, видимо

Перекупы наверное.
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§ ACROS
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гулять, так гулять: государство не обеднеет в очередной раз, пусть проводит амнистию - главное что бы налоги они платили здесь в Казахстане - это же цель правительства.
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* Butch
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
государство не обеднеет в очередной раз

Да! Но вновь окажется что законопослушный гражданин - дурак. И это ни разу не будет стимулировать к такому поведению.
И конечно же совершенно удручает ситуация в которой трижды представители министерства пытались разъяснить суть. А она всё также висит в воздухе и подвергается самым различным интерпретациям. То есть, представители власти мало того что сами похоже не до конца понимают как там с этим дело обстоит, так ещё и не смогли спрогнозировать реакцию на событие и выработать взвешенное, понятное решение.
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§ Тот самый
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Растаможить в любом случае должны, вот первичную регистрацию и/или утильсбор могли бы им простить. Но надо вспомнить, что многие налоги несколько лет не платили, и техосмотр по вацапу проходили. Или это норм?

Проблема еще видится в том, что у некоторых даже ПТС нет на руках. Машины в залоге или другие проблемы с документами (владелец умер и т.п.). Такие даже при желании не смогут эти машины продать/переоформить в России, а то и границу пересечь.
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§ лимон
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Такие даже при желании не смогут эти машины продать/переоформить в России, а то и границу пересечь.


авторазбор примет таких клиентов без вопросов
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* Butch
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Растаможить в любом случае должны,

Скорее всё с точностью до наоборот. Таможенную очистку эти автомобили уже прошли в одной из стран ТС, и по договорённостям не должны проходить её в другой. То есть остаются только утиль.сбор и регистрация. В среднем вытягивает на 1-1,5КК
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§ директор пляжа
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.01.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера при по пути на абая/чкалова и на кольце дважды проехали на красный такие "любители халявы" 74 и 174. совпадение?) ездили как ЛЮДИ вопросов не было бы. не жалко пусть нарушают, так вот про безопасность на дороге теперь и за другими смотреть надо.
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* abaika95
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути прошлогодние выступления многодетных матерей создало прецедент) либо надо было пресекать в зародыше все неуемные "прошения" либо помогать всем и сразу) потомучто сейчас любая категория населения может просто от того что "хочет" или "не хочет" выполнять законодательство РК выйти на площадь и гнуть свою линию) скажут сейчас ну так и работает демократия в развитых странах! Если Не согласен с проводимой политикой властей,выйди и отстаивай свои права) да ну тогда у нас получится что к примеру вышли многодетные им пошли на уступки,обиделись бездетные или те у кого один ребенок в семье,сейчас вышли автомобилисты с ин.учетом им если пойдут на уступки то обидятся владельцы машин с каз.учетом,им тоже надо будет выходить на сходы?) И так до бесконечности?) Демократия-власть большинства и меньшинство должно прислушиваться к мнению остальных,иначе в государстве будет раздрай "хотелок" кто чё хочет тот и будет гнуть свое)
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* alex_60
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6965
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Таможенную очистку эти автомобили уже прошли в одной из стран ТС, и по договорённостям не должны проходить её в другой.


нет.
киргизские и армянские машины не растамаживались по ставкам ТС,
поэтому не считаются ввезенными на территорию еаэс.
им дали возможность до 2020 растамаживать внутри своих стран
по своим низким ставкам.
чтобы они стали считаться ввезенными через границу тс и передвигались без ограничений,
внутри союза,
их сначала надо растаможить по ставкам еаэс.
как при ввозе из-за границ союза.
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§ drakon
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18334
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Демократия-власть большинства и меньшинство должно прислушиваться к мнению остальных,

Абайка, ты правильно говориш. Народа - бодьшинство. Поэтому, меньшинство,а это-
чиновники должны к нему - присдушиваться... :lol: :oops:
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* abaika95
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, ты правильно говориш. Народа - бодьшинство. Поэтому, меньшинство,а это-чиновники должны к нему - присдушиваться//




Согласен но чиновники по отношению к народу это "менеджмент" сфера обслуживания)

Вот представте в ресторане сидит компания из 20 человек и пришла компания из 5 человек) улавливаете?)
И официант(государство) должен предпочтение кому в первую очередь отдать в рамках обслуживания?)
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§ drakon
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18334
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И официант(государство)

Понял, Правительство у вас - официанты... :lol: :-o
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