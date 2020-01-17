Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае

Они недовольны вступившими в силу изменениями, по которым машины с российскими, киргизскими и армянскими номерами теперь подлежат процедуре растаможивания и постановки на учёт в Казахстане.

Еще 16 января сообщения с призывами собраться у офиса партии «Нур Отана» распространяли через социальные сети. 17 января в 10 часов здесь намечалась акция "Приемная на дороге". Она состоялась в положенное время. На вопросы граждан отвечал первый заместитель начальника департамента полиции по Костанайской области Негмет ИСМАГУЛОВ.

- Я представляю сообщество автомобилистов, нас около 1 500 человек, но сегодня по разным причинам пришли не все, - рассказал журналистам активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ. - Наше предложение провести полную легализацию всех автомобилей, которые уже ввезены в страну или сейчас на пути в Казахстан. Власти предложили нам 2 варианта: либо платить огромные суммы которые превысят стоимость автомобиля, либо избавиться от наших автомобилей. Мы предлагаем свой вариант, готовы договариваться. В Казахстане уже были амнистии капитала, праворуких автомобилей. Мы предлагаем провести такую же амнистию и в нашем случае. Мы готовы встать на учёт и платить налоги.

Всех собравшихся в здание партии не пустили. Внутрь прошла только группа активистов из пяти человек. Они изложили свои требования властям. Собрание продлилось около часа, после переговоров все собравшиеся разъехались.

- В департаменте полиции нам объяснили, что судьбу каждой машины будут рассматривать отдельно, - сообщил активист Дархан САЛАМАТОВ, после того как делегация вышла из здания. - Но мы обеспокоены заявлением заместителя министра, который сказал, что авто с иностранными номерами будут штрафоваться и их будут выдворять за пределы страны. Сейчас нас успокоили. Мы свою позицию обозначили. Теперь будем ждать решения проблемы. Я так понял, что наши депутаты будут обращаться в столицу.

В «Нур Отане» предложили активистам оформить их предложения письменно. В течение дня активисты защиты автомобилей обещали сделать это.

- Никаких мер карательного или административного воздействия к собравшимся применено не будет, - сообщил "НГ" начальник управления административной полиции ДП КО Андрей ГРИГОРОВСКИЙ. - Владельцам транспортных средств не стоит так беспокоиться. Пока у нас стоит задача провести разъяснение среди граждан об изменениях в законе.

В частности, на встрече прозвучал вопрос: как быть тем автомобилистам, которые ездят на российской машине по доверенности, а владельцем автомобиля является гражданин России. Андрей Григоровский пояснил, что согласно закону о дорожном движении такие автомобиля являются участниками международного движения. Срок их прибывания на территории РК возможен в следующем порядке: 12 месяцев с перерывом в 30 дней. Причем 30 дней должны быть непрерывными. Специальных рейдов по выявлению таких владельцев проводиться не планируется, но в случае нарушения ПДД сотрудники полиции будут проверять и сроки нахождения автомобилей на территории Казахстана.

Напомним, что владельцы автомобилей с иностранными номерами уже собирались вчера, 16 января, в районе городского пляжа. Также вчера стало известно, что в МВД запустили прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто. Казахстанцев будут консультировать сотрудники Комитета административной полиции по телефонам: 8 (7172) 71 58 21, 71 58 39, 71 58 04, 71 58 06, 71 58 62 (с 09:00 до 19:00, кроме выходных).