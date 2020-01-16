Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто запустило МВД

Министерство внутренних дел запускает прямую линию для разъяснения вопросов по регистрации автотранспорта, приобретенного гражданами за рубежом и ввезенного на территорию Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Казахстанцев будут консультировать сотрудники Комитета административной полиции по телефонам: 8 (7172) 71 58 21, 71 58 39, 71 58 04, 71 58 06, 71 58 62 (с 09:00 до 19:00, кроме выходных).

"17 и 18 января на территории страны все региональные подразделения полиции проведут очередную республиканскую акцию "Приемная на дороге". В мобильных пунктах приема граждан специалисты органов внутренних дел подробно разъяснят порядок и правила регистрации исходя из каждого случая индивидуально и окажут содействие в регистрации автотранспорта. Аналогичные консультации можно получить во всех фронт-офисах полиции", - говорится в сообщении.

В рамках акции "Приемная на дороге" и во фронт-офисах полиции можно будет получить также информацию о штрафах, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией, напрямую обратиться к руководителям административной, миграционной и местной полиции для решения своих неотложных вопросов.

Адреса проведения акции "Приемная на дороге" можно узнать на сайтах региональных департаментов полиции.