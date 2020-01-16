Форум
Butch
"Заготовленных маршрутов не было" - правительственная делегация проверила, готова ли Костанайская область к внедрению ОСМС
оценила мобильная группа министерства здравоохранения РК Это их официальное название или автор такой остряк? Просто очень смешно. Намекает что есть ещё маломобильные и совсем вообще не мобильные...
16.01.20 18:05
Butch
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95: Слова Назидания Абая ещё бы раздавали бесплатно всем жителям) Тоже так подумал. Вместо или вместе с изданием на 10-ти языках, лучше бы раздали всем желающим (гражданам Казахстана)...
16.01.20 17:50
ACROS
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Согласно негласному табели о ранжирах, на совещании у акима области, аким города Тобыл, будет сидеть последним среди городских акимов, после акима Аркалыка, но впереди акима Костанайского района. А,...
16.01.20 17:46
Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
таноми52: Так к этому и стремятся: В контексте смыслов оба эти действия идентичны. С отличием в стоимости процедур и потенциальной опасности для человека. И потом собака "бездомная"...
16.01.20 17:35
Гога
Правительство России уходит в отставку
Dron: Т.е. Серому волку можно строчить про Казахстан, а Абайке нельзя про Россию? Просто они на время ролями поменялись .
16.01.20 17:29
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто запустило МВД

16 января 2020, 13:31 |  Государство

Министерство внутренних дел запускает прямую линию для разъяснения вопросов по регистрации автотранспорта, приобретенного гражданами за рубежом и ввезенного на территорию Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Казахстанцев будут консультировать сотрудники Комитета административной полиции по телефонам: 8 (7172) 71 58 21, 71 58 39, 71 58 04, 71 58 06, 71 58 62 (с 09:00 до 19:00, кроме выходных).

"17 и 18 января на территории страны все региональные подразделения полиции проведут очередную республиканскую акцию "Приемная на дороге". В мобильных пунктах приема граждан специалисты органов внутренних дел подробно разъяснят порядок и правила регистрации исходя из каждого случая индивидуально и окажут содействие в регистрации автотранспорта. Аналогичные консультации можно получить во всех фронт-офисах полиции", - говорится в сообщении.

В рамках акции "Приемная на дороге" и во фронт-офисах полиции можно будет получить также информацию о штрафах, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией, напрямую обратиться к руководителям административной, миграционной и местной полиции для решения своих неотложных вопросов.

Адреса проведения акции "Приемная на дороге" можно узнать на сайтах региональных департаментов полиции.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.01.20 17:54 "Заготовленных маршрутов не было" - правительственная делегация проверила, готова ли Костанайская область к внедрению ОСМС
16.01.20 16:09 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
16.01.20 12:58 В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
16.01.20 12:37 Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
16.01.20 10:49 Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
16.01.20 09:51 МВД об "особых условиях" для авто с российскими номерами: Неправильно информировали
16.01.20 09:37 У кого сегодня отключат свет в Костанае
16.01.20 09:17 Тимур ГАФУРОВ: Бастыку заплатите!
15.01.20 20:51 Правительство России уходит в отставку
15.01.20 20:37 Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18330
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь серию АМ, будут -
регистрировать, без проблемм?... :lol:
Профайл

§ лимон
Re: Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь серию АМ


это не серия, а код принадлежности госномера республики Армения
Профайл

§ Тот самый
Re: Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адреса проведения акции "Приемная на дороге" можно узнать на сайтах региональных департаментов полиции.


Лучше туда ехать пешком, на всякий случай ;-)
Профайл

§ alex_60
Прямую линию по вопросам регистрации иностранных авто запустило МВД
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Лучше туда ехать пешком, на всякий случай


ха-ха-ха.
однозначно.
вспомнилось, когда таможни только появлялись, вагончики еще, в Троицке,
везем лекарства из России.
решили проверить, что и как. остановились не доезжая километров десять.
бросили коробку с пенициллином в одну из машин,
и на таможню. везем говорим вот коробку с пенициллином.
итог,машину в огороженный отстойник под замок,
и предложение ехать в Троицк и брать какие то документы, разрешающие
провезти эту коробку.
ели из под замка освободились,
развернулись,и поехали обратно до базы.
потом поехали другой дорогой.

[Исправлено: alex_60, 16.01.2020 - 15:13]
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением?
Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 238
Пользователей: 2
Всего: 240

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх