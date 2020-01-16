МВД об "особых условиях" для авто с российскими номерами: Неправильно информировали

Казахстанцы - владельцы автомобилей с российскими номерами равны в правах с владельцами авто из других стран ЕАЭС и точно так же должны регистрировать свой транспорт, заявил начальник управления Комитета административной полиции МВД Юрий Козлов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что авто с российскими госномерами не попадают под ограничения, касающиеся транспорта с кыргызскими и армянскими номерами.

"Чуть неправильно информировали. Эти требования распространяются на все транспортные средства, независимо от того, ввезены ли они из Армении или России. То есть если вы приобрели автотранспортное средство, заключили договор купли-продажи, зарегистрировали на себя транспортное средство в сопредельном государстве, то вы обязаны по прибытии в Казахстан в 10-дневный срок выполнить требования закона. Закон четко говорит: зарегистрировать по месту постоянной регистрации владельца", - пояснил Козлов.

Он уточнил, что Республика Армения и Кыргызская Республика вошли в ЕАЭС позже, у них есть особый порядок регистрации, есть оговорки, предусмотренные договором о ЕАЭС, но при регистрации автомобилей разницы между странами ЕАЭС нет.

"Все транспортные средства нужно регистрировать. Но к каждому случаю нужно подходить отдельно. К примеру, в Казахстане запрещена регистрация транспортных средств с правосторонним расположением руля. Ни для кого не секрет, что многие транспортные средства, ввезенные из Кыргызстана или Армении, имеют правостороннее расположение руля. То есть фактически эти транспортные средства не могут быть у нас зарегистрированы", - пояснил он.

Он подтвердил, что владельцы авто с российскими номерами так же, как и остальные, должны будут при регистрации уплатить утилизационный сбор, согласно единым требованиям.

"Условия совершенно идентичны. Владелец авто должен обратиться в спецЦОН, предоставить соответствующие документы, после чего, в случае соответствия транспорта всем требованиям, после уплаты всех госпошлин будет проведена регистрация", - рассказал начальник управления.

Это, по его словам, касается как недавно купивших автомобиль, так и много лет уклонявшихся от регистрации транспорта.

Ранее стало известно, что находящиеся в Казахстане больше года армянские и кыргызские автомобили окажутся вне закона. Отмечалось, что в ближайшее время полицейские начнут выдворять из страны машины с "чужими" номерами. В этой связи в МВД призвали казахстанцев зарегистрировать авто, стоящие на учете за пределами страны.

По данным ведомства, в страну ввезено более 170 тысяч транспорта, зарегистрированного в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. За 2019 год такие машины в Казахстане нарушили ПДД более 90 тысяч раз. Сумма штрафов составила более 1,1 миллиарда тенге.