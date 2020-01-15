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Авто с российскими номерами не попадают под ограничения - МВД

15 января 2020, 13:56 |  Государство

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев разъяснил правила регистрации автомобилей, состоящих на иностранном учете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©РИА Новости

По его словам, чтобы зарегистрировать такие авто, их владельцам нужно будет выехать и заново спустя 30 дней заехать в Казахстан.

"Речь идет только о машинах, которые завезены из Армении и Кыргызстана. Это не касается "российских" машин. По правилам таможенной очистки, (это должны сделать владельцы. - Прим.) всех машин, которые заезжают в Казахстан, если они растаможены вне правил, которые утверждены на территории ЕАЭС. У нас это две страны - Кыргызстан и Армения. У них до 2020 года существовал льготный период растаможки, то есть там таможенные пошлины были ниже намного, чем у остальных членов ЕАЭС - России, Беларуси и Казахстана.

 

Поэтому получается, это должно было распространяться только на граждан Кыргызстана и Армении, которые на своих авто заезжают к нам по правилам временного ввода и могут разъезжать далее свободно. Что касается наших граждан, то они изначально должны были эти машины провести полную таможенную очистку", - пояснил Кожаев.

Он уточнил, что разъяснительная работа проводилась и раньше, но казахстанцы не соблюдали правила. 

"Поэтому мы переходим сейчас просто к стадии администрирования этих нарушений и будем принимать меры по тому, чтобы или наши граждане полностью очистку таможенную провели, либо вывести эти машины. В КоАП предусмотрено, что те владельцы машин, которые не прошли таможенную очистку, будут нести ответственность вплоть до водворения авто на штрафстоянку. Они должны растаможить эти машины, либо их автомобили отправят на штрафстоянку, а водителю выпишут штраф, по-моему, 20 МРП", - уточнил Кожаев.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Авто с российскими номерами не попадают под ограничения -...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не долго музыка играла) а как же повышенное количество дтп с участием российских номеров?) переобуваЦа мастера у нас, все как положено! все как надо! палец вверх господин Кожаев!
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* Victor Yang
Авто с российскими номерами не попадают под ограничения - МВД
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12374
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а как же повышенное количество дтп с участием российских номеров?

А что - есть официальная статистика? Или это феномен Баадера-Майнхоф?
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§ андрей 117
Re: Авто с российскими номерами не попадают под ограничения -...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 15.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем следующую статью о том, кто еще не будет попадать под ограничения МВД :-P
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С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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