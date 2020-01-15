Авто с российскими номерами не попадают под ограничения - МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев разъяснил правила регистрации автомобилей, состоящих на иностранном учете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам, чтобы зарегистрировать такие авто, их владельцам нужно будет выехать и заново спустя 30 дней заехать в Казахстан.

"Речь идет только о машинах, которые завезены из Армении и Кыргызстана. Это не касается "российских" машин. По правилам таможенной очистки, (это должны сделать владельцы. - Прим.) всех машин, которые заезжают в Казахстан, если они растаможены вне правил, которые утверждены на территории ЕАЭС. У нас это две страны - Кыргызстан и Армения. У них до 2020 года существовал льготный период растаможки, то есть там таможенные пошлины были ниже намного, чем у остальных членов ЕАЭС - России, Беларуси и Казахстана.

Поэтому получается, это должно было распространяться только на граждан Кыргызстана и Армении, которые на своих авто заезжают к нам по правилам временного ввода и могут разъезжать далее свободно. Что касается наших граждан, то они изначально должны были эти машины провести полную таможенную очистку", - пояснил Кожаев.

Он уточнил, что разъяснительная работа проводилась и раньше, но казахстанцы не соблюдали правила.

"Поэтому мы переходим сейчас просто к стадии администрирования этих нарушений и будем принимать меры по тому, чтобы или наши граждане полностью очистку таможенную провели, либо вывести эти машины. В КоАП предусмотрено, что те владельцы машин, которые не прошли таможенную очистку, будут нести ответственность вплоть до водворения авто на штрафстоянку. Они должны растаможить эти машины, либо их автомобили отправят на штрафстоянку, а водителю выпишут штраф, по-моему, 20 МРП", - уточнил Кожаев.