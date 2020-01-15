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Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона в Казахстане

15 января 2020, 08:48 |  Государство

Полицейские всё-таки нашли нормы, регламентирующие передвижение казахстанцев на машинах с иностранными номерами. Выдворять автомобили нарушителей из РК начнут в ближайшее время, передают Kolesa.kz.

Фото: Тимур Еникеев

Ограничения прописаны в законе «О дорожном движении». Статья 63 этого документа гласит, что все автомобили обязательно должны быть зарегистрированными в РК, за исключением машин, «участвующих в международном дорожном движении» и ввозимых в Казахстан на срок не более одного года.

А пункт 2 статьи 65 устанавливает, что «не считается находящимся в международном движении транспортное средство, которое оставалось на территории Республики Казахстан более одного года с перерывами до тридцати суток». Проще говоря, ездить на иностранном учёте можно 12 месяцев с вывозом авто за границу как минимум на 30 дней.

Как рассказали корреспонденту kolesa.kz полицейские, получилось, что все авто, ввезённые из ЕАЭС больше года назад и не поставленные на казахстанский учёт, находятся в нашей стране незаконно. Полицейские заручились у пограничников списком въехавших машин. Подобные автомобили начнут выявлять на дорогах с помощью систем «Поток», «Сергек» и силами патрульных экипажей, после чего — отправлять на спецстоянки и штрафовать на 10 МРП (часть 2 статьи 590 КоАП РК). Владельцам таких авто предоставят выбор: либо уплата всех сборов, а если необходимо, разницы в растаможке, либо машину за счёт нарушителя выдворят за пределы РК. Без возможности повторного ввоза.

Таким образом, у казахстанцев, владеющих машинами с иностранными номерами более года, чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, останутся три варианта:

  • уплатить все сборы и оформить авто;
  • до начала отработки вывезти его из РК на срок более 30 дней, а потом снова вернуться;
  • выехать на нём за границу и продать.

Напомним, по подсчётам страховщиков, по Казахстану сегодня ездит 168 987 наших граждан на машинах с иностранным учётом. Но есть данные, что сегодня количество таких автомобилей в стране уже приблизилось к 200 000.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.01.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатный сыр только в мышеловке) браво.. Это по нашему! Ездить нельзя - но если заплатить то можно. В стране рекит не иначе :lol: :lol:

Сопливые владельцы чепырок сейчас наверно очень напряглись.. 15 января для них теперь черный день.. :-x
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§ Lex
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 15.01.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да переоформят на граждан других государств и всего делов.
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* Victor Yang
Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12374
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Ездить нельзя - но если заплатить то можно. В стране рекит не иначе

А как по-другому поддержать отечественную сборку автомобилей? Только так.
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§ лимон
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.01.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
да переоформят на граждан других государств и всего делов.


каждый год переоформлять?

Цитата:
директор пляжа:
но если заплатить то можно.


дорого выйдет платить таможенный сбор и не все пройдут по критериям
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§ arman_kst
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не все авто могут технически пройти, поэтому даже деньги не спасут на расстаможку
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§ Vit
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого. Отправил щас знакомым скрин. Пусть отгоняют в Троицк на 30 дней, а потом думают че делать. В принципе это было ожидаемо. Незнаю на че надеялись автолюбители. Щас не 90 года, цифровизация все таки. Штрафы, налоги и т.д.
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§ Сергей_я
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.01.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ого. Отправил щас знакомым скрин. Пусть отгоняют в Троицк на 30 дней, а потом думают че делать. В принципе это было ожидаемо. Незнаю на че надеялись автолюбители. Щас не 90 года, цифровизация все таки. Штрафы, налоги и т.д.

думаю будет как с лекарствами по рецепту. Пару месяцев мозг попудрят и потом или отсрочку сделают или обход какой-нибудь, но помягче
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§ пешеход
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 15.01.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все эти автомобили с ближнего зарубежья в основной массе, наверное под 80-90 %, сняты с регистрационного учета в своих государствах, т.к. зачем за них платить там налоги. У нас же, этот шрот (в основном "тазики" из РФ 174/рус) двигается свободно. Неужели нельзя их водворять на штраф.стоянку, как снятые с учета, т.к. в России они утилизированы и нет их уже в природе (де-юре). Владелец с РФ не приедет, а доверенность на утилизированный автомобиль там не дадут. Не будут они так свободно ездить, под страхом штраф.стоянки и перекупать их не будут по "страховке". Значит выгодно кому-то их не задерживать и не работать гаерам в этом направлении.
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§ Сергей_я
Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Значит выгодно кому-то их не задерживать и не работать гаерам в этом направлении.


ну вот собрали таких вот тазоводов за пару тройку лет, и теперь можно и бабки с них стричь. Все по-нашему. У нас так часто делают. Сначала собираем нарушения, не наказывая, а потом разом за все, что б сумма была 5ти значная
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§ Vit
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владельцы мне сказали что штрафы приходят к ним домой по месту проживания. Там как то через страховую базу. Значит причина не в штрафах. С 200 000 машин хотят рубануть растаможку и оформление. Цифра космическая получается.
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§ ACROS
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.01.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть платят, пусть жолпол "доит" их, нефиг их жалеть. Дороги общие, пользование общее - мы платим, они нет: несправедливо это.
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§ директор пляжа
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.01.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
отечественную сборку автомобилей?

из отечественного там только банда монополистов поддерживаемая понятно кем.
никак не нахапаются.
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* Victor Yang
Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12374
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
из отечественного там только

Неважно кто там. На предприятиях работают наши граждане, налоги платятся в нашу казну.
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§ Сергей_я
Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.01.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37347
Вот теперь ничего не пойму. Эта новость что-то изменила? Или это тоже самое, только написано иначе?
Профайл

* Victor Yang
Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12374
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вот теперь ничего не пойму. Эта новость что-то изменила? Или это тоже самое, только написано иначе?

В статье по ссылке говорится о том что за российские машины как платили пошлину - так и будут платить, потому что снижения не было. Снижение пошлин было только на киргизские и армянские авто.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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