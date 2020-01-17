Владельцы авто с иностранными номерами собрались в Костанае, Актау и Жанаозене

Владельцы авто с иностранными номерами собрались вчера, 16 января, в районе городского пляжа. Видео с требованиями автомобилистов распространяют в социальных сетях.

Встреча автомобилистов Актау прошла на набережной, напротив поселка Приморский, передает Lada.kz. Более сотни автовладельцев выразили свое недовольство по поводу регистрации автомобилей, находящихся на иностранном учете.

С автомобилистами встретился начальник местной полицейской службы Мадияр Омаров.

- Я понимаю вашу позицию, все ваши вопросы рассмотрят завтра. Главное, что ваши цели мирные и что вы не собираетесь нарушать правопорядок. Завтра будет проходить акция «Приемная на дороге». Все вопросы вы сможете задать сотрудникам полиции и департамента государственных доходов. Встреча с населением будет проходить возле здания партии «Nur Otan» в 14 микрорайоне, возле торгово-развлекательного комплекса «Актау», а также возле центра обслуживания населения и СпецЦОНа, - сказал Мадияр Омаров.

Один из автовладельцев Ерлан Башинтаев поделился своим мнением о происходящем. По его словам, «такими методами» власть не добьется своего, а только настроит против себя народ.



- Нельзя так делать — все и сразу. Властям нужно было какую-то временную регистрацию сделать, ну невозможно будет зарегистрировать законно автомобиль в Казахстане. Это бешеные деньги. За свою машину я отдал четыре миллиона тенге, если я решусь ее узаконить — заплачу такую же сумму, если не больше. Сейчас машина — не роскошь, но государство хочет ее превратить в роскошь. Мы что — миллиардеры? У меня семья, мне ее кормить нужно. Я автомобиль приобрел для этих целей, а теперь я должен кормить свою машину. Чем аргументирует власть? Что, в основном участники в ДТП по стране — владельцы машин с иностранными номерами. Где здесь логика? Мол, машины все битые, поэтому так дешево продаются. Следственно, такой автомобиль неисправен, может быть неконтролируемым на дороге. Но автомобилем управляет водитель! Сам я слесарь, разбираюсь в автомобилях, моя машина бывала в ДТП, но не сильном. С августа езжу на ней и не замечал каких-либо проблем. Что за бред? Если они начнут штрафовать за несвоевременную регистрацию — да у них места не хватит на штрафстоянках!, - сказал Ерлан Башинтаев.

В Жанаозене 16 января в 19:30 возле ТРК «Жанаозен», по сообщению очевидцев, собралось около 250 человек.