Наказание за семейно-бытовое насилие ужесточат в Казахстане с 17 мая. Что именно изменится, объясняли сегодня, 25 апреля, на брифинге в департаменте полиции Костанайской области.

- Причинение средней тяжести вреда здоровью будет наказываться до 3-х лет лишения свободы. Раньше было до 2-х лет, - рассказал заместитель начальника ДП Бауыржан АБЕНОВ. - Увеличится санкция за тяжкий вред здоровью - раньше было от 3-х до 8-ми лет, теперь от 6-ти до 10-ти лет лишения свободы. Кроме того, в закон добавлены квалифицирующие признаки совершения деяния в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного.

С начала 2023 года в Костанайской области зарегистрировано 25 преступлений в сфере семейно-бытового насилия, в том числе 5 убийств, 8 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 12 - причинения среднего вреда здоровью.

Поправки предусмотрены и в Административном кодексе. Они начнут работать с 1 июня.

- В первую очередь мы переходим от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений, - пояснил начальник управления местной полицейской службы ДП Женис БИСЕМБАЕВ. - Дело в том, что многие жертвы находятся в зависимости от обидчика и поэтому не хотят писать заявления в полицию о фактах насилия, что приводит к безнаказанности правонарушителя и в будущем - к более тяжким последствиям. Эти поправки позволят полиции возбуждать дела без заявления потерпевшей, а окончательная правовая оценка будет дана судом. Кроме того, ужесточаются требования к примирению сторон. Часто, даже если жертвы обращаются в полицию, потом под давлением родственников отказываются от дальнейшего рассмотрения дела. Теперь примириться можно будет только один раз в суде. Это позволит прекратить порочную практику давления на пострадавшую.

Поправки предусматривают ужесточение наказания по административным статьям. Теперь за семейно-бытовое насилие предусмотрен арест на 5 суток, за повторное нарушение - 10 суток. На 15 суток могут арестовать за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а за побои лица, состоящего в семейных отношениях, арестуют на 10 суток.

- У нас поступило более 4 000 административных правонарушений, зачастую это жертвы бытового насилия, - сказал Бисембаев. - Мы привлекаем граждан по ст. 73 КоАП, но около трети дел прекращают в суде. В этом случае у участковых остался механизм вынесения защитного предписания на 1 месяц. Когда же дело отправляется в суд, то нарушитель не остается безнаказанным, так как участковый не только привлекает по 73-й статье, но и вносит ходатайство об установлении особых требований на срок от трех месяцев до года. В частности, участковый может внести запрет на употребление алкоголя. Потому что часто преступления в семье совершаются в состоянии опьянения.

По словам Бисембаева, полиция фиксирует примерно 20-процентный рост правонарушений в сфере семейно-бытового насилия. На учете в полиции в Костанайской области стоят 794 семейных дебоширов, еще 672 человека привлечены к ответственности судом и в отношении них вынесены ходатайства об особых требованиях.

- В полиции введена специальная должность - инспектор, который работает конкретно по правонарушениям в сфере семейно-бытового насилия. Эта практика, с вашей точки зрения, успешна? - спросил корреспондент «НГ».

- У нас была введена должность инспектора по защите женщин, - ответил Бисембаев. - По одному инспектору есть в каждом регионе, есть 5 кризис-центров по оказанию помощи. Так как мы переходим на выявительный характер работы, участковый, придя на адрес, обязан предложить жертвам вариант размещения в этом центре.

Фото Георгия ГОВОРОВА



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