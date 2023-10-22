Открытие 102-го театрального сезона состоялось вечером пятницы, 20 октября. В этом году актеры решили отказаться от премьеры спектакля и решили поднять настроение костанайцам.

- Ждут от нас только чудес и приятных сюрпризов, - рассказал "НГ" директор театра Юрий ИВЛЕВ. - Поэтому мы и решили открыть сезон "неделей комедий". В мире сейчас творится много того, что не нужно, поэтому пусть люди отвлекутся и в театре отдохнут. Пока мы заняты подготовкой к очень серьезным гастролям в Челябинске. Это будет первая попытка костанайского театра провести коммерческий тур и завлечь на спектакль российского зрителя. То есть, это не фестиваль, а именно гастроли, где зрители могут купить билет. В Челябинск мы везем драму-притчу "Плаха", монодраму "Одного кто знает" и лирическую комедию "Свободная пара".

Премьеру обещают показать уже в ноябре. Начать хотят с показа комедии с элементами фарса "Мамуля".

- Комедию написали в 90-х годах и если мы ее не испортим, то получится очень смешно, - говорит главный режиссер театра Эдуард ШАХОВ. - А после мы готовим сразу несколько серьезных работ. Это сложный драматический материал. Ннадеемся, что в этом году нам удастся переложить произведения Бунина на язык сценического действия. А еще у нас запланирована современная пьеса казахского автора, который живет в Москве. Это будет историческая пьеса "Хан".

В этом году труппу пополнили три актера: Михаил Майоров приехал из Санкт-Петербурга, Ольга Носатенко и Акбар Тамерлан - из Петропавловска. Они уже приступили к работе над новыми спектаклями.

Совсем недавно труппа вернулась с челябинского фестиваля "Камерата", где актера Сергея ЩЕРБИНИНА наградили за лучшую мужскую роль второго плана. На фестивале показывали инсценировку "Руки у нас холодные". Награду Щербинину вручили на открытии нового сезона в Костанае.

- Я считаю, что мы выступили достойно, соревнуясь в основном с театрами из России, там были даже труппы из заполярного круга, что редкость, - сказал Щербинин.

В фойе театра до конца 2023 года Русский дом в Астане совместно с Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры открыли выставку картин "Царь-бас Федор Шаляпин" к 150-летию знаменитого музыканта. Здесь собрали не только портреты самого певца, но и картины, в которых Шаляпин в театральном гриме.

Перед показом спектакля "Невольница" экс-депутат Мажилиса и советник акима Костанайской области Сергей ЖАЛЫБИН по традиции вручил подарок. В прошлом году он дарил патефон, а в этом передал театру самовар. Он же вручил директору и одному из меценатов театра медаль фонда "Ата" за помощь ветеранам.

- Костанайский русский театр - передовой не только в Костанайской оюласти, но и во всем Казахстане, - сказал Жалыбин, - и мне это доподлинно известно, так как это единственный театр, который выполняет финансовый пдан. Показатели - это тоже очень важно!

В прошлом сезоне театр за 3,5 месяца собрал на продаже билетов 19 млн тенге. Столько планировали заработать за весь год. В честь этого достижения даже организовали небольшой капустник.



