Премьера состоядась вечером 4 ноября в малом зале Русского театра драмы. Лирическую комедию на костанайской сцене поставил режиссер из Вологды Яков Рубин по пьесе итальянских драматургов Дарио Фо и Франки Раме. Правда, сам Рубин не смог приехать на премьерный показ.





Спектакль с возрастным ограничением 18+, продолжительность - 60 минут.





- Это уже второй взрослый вечерний спектакль для малой сцены в нашем репертуаре, - рассказал «НГ» директор театра Юрий ИВЛЕВ. - Очень интересная комедия, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней слушать. Думаю, что зрителю понравится. Яков Рубин уже ставил постановки в нашем театре - в 2016 году он отметился комедией «Двенадцатая ночь, или что угодно». Я с Рубиным часто вижусь на разных фестивалях и стараюсь не упустить возможность, чтобы пригласить его к нам.

Отношения с "уважением"



На сцене в этот раз нет большой труппы. Антония, её играет Юлия КУДРЯШОВА, выясняет отношения со своим мужем (Олег СМИРНОВ). Антония прекрасно знает, что супруг ей изменяет. Да и он этого не скрывает, считая, что свободные отношения... спасут их брак.





- Да пойми ты, с другими женщинами у меня только секс и всё! - аргументирует муж. - А с тобой - другое дело, я к тебе с большим уважением!

- Серьезно? Не, ну а чего ж ты молчал раньше? - отвечает Антония. - Нет, ну если с уважением, то это же совсем другое дело. У мужчины и женщины что самое главное? Я с тобой полностью согласна - уважение. (Пауза) Да пошел ты в жопу!

На обсуждении, как жить дальше этой семье, и строится весь сюжет.





- Эта тема касается абсолютно каждого человека в этом зале, даже если вы еще не женаты, - отмечает Юлия Кудряшова. - Это настолько актуально и банально всегда и везде. Каждый понимает, о чем мы говорим.

Изначально роль Антонии должна была достаться другой актрисе, но она уехала. И всего за две недели до премьеры к репетициям приступила Кудряшова. Хотя без знания об этом нюансе никто из зрителей, наверное, этого бы не заметил.





Малая сцена дала актерам возможность свободно рушить "четвертую стену" и общаться то со зрителем, то с помощником режиссера или звукооператором спектакля. «Вы сейчас поймете меня, девушки!» - с такого обращения к залу часто Антония начинает рассказ о том, что ей не нравится в поведении мужа.









- Малая сцена для нас - вообще подарок. Скоро здесь поставят кондиционер и будет не так душно - вообще кайф! - делится эмоциями Кудряшова. - Это второй спектакль на малой сцене, для меня это подарок. Это крупный план, это близкий контакт. Тебе не нужно подавать голосом элементарно. Здесь ты существуешь не как артист, а как обычный простой человек.

"Скидки профсоюзным членам"

Часто актеры смущали зрителя, балансируя на грани между юмором и пошлостью. Еще чаще смешили до слез, подкалывая друг друга.

- Знаешь что, у меня будут любые мужчины, которых я только захочу! - говорит Антония. - Я тебе докажу, открою бордель прямо напротив твоей работы! Буду ходить взад и вперед, взад и вперед. С плакатом на груди: «Продается чисто вымытая, надушенная жена инженера, скидки профсоюзным членам!».

Или вот Антониа представляет своего любовника - профессора физики в центре атомных исследований:

- Совсем недавно его выдвинули на Нобелевскую премию! - хвастается она.

- Ой, любовник моей жены - Нобелевский лауреат! Слушай, это же здорово, когда в семье гений, это большая честь! - реагирует муж.

При этом актеры признались «НГ», что смягчили шутки по сравнению с оригиналом.

- Мы сразу заметили, что в зрительном зале много людей старшего поколения, - говорит Кудряшова. - Поверьте мне, мы сказали только самое безобидное, что есть в этом спектакле. Многое мы смикшировали, многое убрали, потому что мы - адекватные люди и никого не хотели обидеть. Оставили только то, что убрать уже невозможно. К счастью, все, что я говорила со сцены было искренне, я к свободным отношениям отношусь негативно. Не только как героиня, но и как жена и человек.

Спектакль «Свободная пара» уже второй в начавшемся сезоне, в котором главная роль достается Олегу Смирнову. В обоих случаях это мужчина средних лет, который очень любит женщин.

- Это, конечно, мне льстит, - реагирует Смирнов. - Шучу. Ну так уж получилось. Как я отношусь к свободным отношениям? Я жуткий, ревнивый до ужаса. Я был женат много раз и все время по любви. А сейчас я свободен. Что сказать о спектакле? Это все-таки не классика. И автор не особо известен. И сам формат спектакля необычный. Я не знаю, как тут с пошлостью. Думаю, что на сцене простые отношения, которые есть у всех.

Премьерные показы «Свободной пары» пройдут 5, 6, 12 и 20 ноября. Все билеты, судя по сайту Тикетон, уже проданы.

Фото Ксении РЕБИК

Читайте также:

Русский театр драмы открыл 101-й сезон и представил нового главного режиссера