Вечером пятницы, 14 октября, гостей театра ждала пара сюрпризов. Возле гардероба открыли выставку графических работ костанайского художника Юрия Быкова. А в зале прошла премьера спектакля «В поисках сердца».

Не обошлось и без подарков. Экс-депутат сената Сергей Жалыбин подарил театру патефон с пластинкой, на которой записана песня «Бирюсинка» в исполнении Иосифа Кобзона.









- Не знаю, насколько мы удивим, но порадовать зрителя точно сумеем, - рассказал о новом сезоне директор театра Юрий ИВЛЕВ. - К нам приехал новый главный режиссер, с которым мы уже полгода вели переговоры. Я его хотел на разовую постановку, но так сложилось, что он согласился работать у нас главным режиссером. К работе над постановками приступит после Нового года. Потому что в ближайшие три месяца с нами режиссер из Москвы, она будет работать по гранту президента России. Потом приедут художник и художник по свету - это бригада, которая тоже едет к нам за счет спонсоров. А следом в ноябре приедет режиссер из Санкт-Петербурга, он тоже сделает одну постановку. У нас все до Нового года расписано по минутам.

Новым главным режиссером театра стал Эдуард ШАХОВ. Место главрежа было вакантно с сентября 2021 года, когда его оставила Дина Жумабаева. В Костанай Шахов прилетел из Абакана, где последние три года работал в республиканском драматическом театре им. Лермонтова.





«НГ» задала несколько вопросов Эдуарду Зуфаровичу.

- Я приехал из столицы республики Хакасия, - рассказал Шахов. - Почему в Костанай? Потому что я уже был знаком с директором театра Юрием Ивановичем. И мы предполагали сотрудничество. Меня звали и в театры в России главным режиссером, но, так как я уже был на связи с Ивлевым, решил приехать сюда. Я давно веду переговоры постановке в Костанае романа «Зулейха открывает глаза». Это очень популярный роман, по которому не только сняли роман, но и множество спектаклей поставлено в России. С костанайской труппой уже шапочно познакомился, а кто из артистов на что способен, пока не знаю - просто очень мало времени прошло. Я уже видел спектакль «В поисках сердца» на стадии прогона. Он сделан чистенько, культурно. Это такая пьеса для зрителя, это не какая-то сложная драматургия для узких специалистов или театральных критиков. Это мелодрама о любви.

Премьерный спектакль «В поисках сердца» поставила костанайский режиссер Анна УДЕСИАНИ. Для нее это не первая работа в роли режиссера. Спектакль поставлен по пьесе современного русского драматурга Юрия Полякова. Главный герой - бизнесмен из 90-х Олег Алапаев, который в наши дни оказался в больнице и ждет пересадки сердца. Как сообщается в аннотации, «болезнь, нарушившая привычную жизнь, явилась точкой отсчёта, после которой герой начинает смотреть на многие вещи по-другому».

- Представители автора обратились к нам с предложением поставить пьесы Юрия Полякова, дали на выбор несколько произведений, - рассказала «НГ» Анна Удесиани. - Мы выбрали «В поисках сердца», потому что она хорошо ложилась на актерский состав. Ну и мы считаем, что тема живая - история богатого человека, который может лишиться или не лишиться всего, что у него есть. Репетировали долго, начали еще весной 2020 года, из-за пандемии постановку откладывали. Планируем его отвезти в Москву, где будет фестиваль только по пьесам Юрия Полякова. Для нашего зрителя здесь будут интересны обычные человеческие ценности - за что стоит бороться, а что не имеет значение. Главный герой начал свой путь, как бандит, а сейчас уже у власти. Такая отсылочка к нашим реалиям.

Авторский текст немного изменили, чтобы сократить хронометраж.

- И автор более откровенен, чем мы, - отмечает Удесиани. - Мы все-таки чуть-чуть скромнее. Актеры все свои взаимоотношения придумывали сами. Я хочу извиниться перед зрителем, потому что мы за последний год приучили его к каким-то ярким постановкам, когда у нас на сцене то вода льется, то игра со светом и тенью. Этот спектакль очень статичен, очень спокоен. Шоу не ждите. На этом спектакле нужно слушать, вникать в сказанное и думать.

Антураж сцены создавали диван, кресло, стол и больничная койка, которую периодически сменяла стена с весьма любопытным шкафчиком. Девушки в платьях, мужчины в костюмах. Из съестного - только фрукты. Много алкоголя.

В спектакле много юмора, построенного в основном на диалогах героев. Вот, например, разговор главного героя с журналисткой:

- Представляешь, Вика, есть на земле люди, которых миллион долларов может сделать счастливым! Но их становится все меньше и меньше.

- А почему?

- Американский печатный станок не справляется. Вся надежда на юань.

Главную роль сыграл Олег СМИРНОВ. На взгляд корреспондента «НГ», получилось очень хорошо. Но актер не спешит давать себе такую оценку.

- Не мне судить - получилось или нет, у меня такие смешанные чувства, - сказал «НГ» Смирнов. - Немножко, будем откровенны, материал с запахом сериальных 90-х. Я это время застал, может, мне как-то попроще. Я стараюсь не спорить с автором, стараюсь его понять и воплотить образ. Что самое сложное в моем образе? Мне кажется, что не до самого конца получилось - мой герой должен быть разным по отношению к людям, но в основном люди для него - всего лишь пешки, и отношение к ним соответствующее. Не знаю, получилось ли мне это передать. Но старался переходы от одного персонажа к другому показать. Старался не утрировать, сделать их плавными и обтекаемыми. Но не мне судить. Зрители на премьере были великолепными, своей реакцией они придавали мне уверенность.

Премьерный показ спектакля «В ожидании сердца» будет идти три дня, все билеты проданы. На показе 14 октября зал по традиции аплодировал актерам стоя.