19 млн за 3,5 месяца - В Русском театре Костаная отметили «Новый год». Как праздновали артисты?
Георгий ГОВОРОВ
Театр за 3,5 месяца собрал на продаже билетов 19 млн тенге. Столько планировали заработать за весь год. Такого финансового успеха, отмечают здесь, не было никогда. Отпраздновали достижение небольшим капустником.
- Нам нужно за год заработать 6% от того финансирования, которое выделяется на театр на год (около 320 млн тенге - «НГ»), - рассказал директор театра Юрий ИВЛЕВ. - Для нас важно само это событие, потому что зарабатываем мы только продажей билетов. Вопрос не столько в деньгах, сколько в полных залах на наших спектаклях. А это значит, что костанайцы любят театр и идут к нам. Ведь билеты сейчас сложно купить на любой спектакль. Это не успех отдельной постановки, это репертуарная политика. Я повторю - вопрос не в деньгах. Мы всегда план перевыполняем, просто не так быстро. И захотелось мне придумать новый праздник. Ну почему мы не можем отметить «Новый год»?
Последний год театр постоянно в поиске, что можно проследить по тому, сколько режиссеров успели поработать на костанайской сцене. Это спектакли «Федра» и «Плаха» от алматинской режиссерки Дины Жумабаевой, это и постановки костанайской актрисы, например, «В ожидании сердца» Анны Удесиани, это и спектакли российских режиссеров по гранту ГИТИСа. Сейчас в театре главным режиссером работает Эдуард Шахов, приехавший к нам из Абакана.
- Мы должны искать и находить режиссеров, - отмечает Ивлев. - И мы не ограничены Россией и Казахстаном. Мне очень много пишут из дальнего зарубежья. Но пока я не вижу смысла в том, чтобы их приглашать, потому что у нас свои интересные есть. Вы понимаете, что на некоторых очень интересных режиссеров у нас никаких денег не хватит. А просто приглашать людей, потому что они приедут из Германии или Израиля, я не вижу в этом смысла.
Для зрителей в костанайском театре тоже готовят ряд сюрпризов в честь этого события. Подробнее о них обещают рассказать позже.
Вечером 25 апреля актеры в образах Снегурочки и сказочных животных водили хоровод вокруг елочки, украшенный деньгами из магазина приколов. Над мешками со златом чах, а после раскидывал купюры Кощей Бессмертный. В конце к зрителям пригласили Деда Мороза, в образ которого нарядили директора Юрия Ивлева. Дед Мороз пообещал премию всем работникам театра.
С поздравлением выступил руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ.
- Мы по итогам финансового года видим, как стремительно развиваются учреждения культуры, - сказал он. - Да, есть сферы, которые по своей сути должны зарабатывать. А есть те, которые тратить, к которым обычно относят культуру. Поэтому все это субсидируется государством. Но с развитием индустрии мы видим, что они тоже могут что-то зарабатывать. Хочу отметить, что заработанные 19 млн никуда не уходят, они остаются в театре. В первую очередь это позволит выезжать артистам на фестивали и гастроли. Я желаю актерам успеха! Думаю, таких поездок будет немало.
Фото Ксении РЕБИК
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