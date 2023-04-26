Театр за 3,5 месяца собрал на продаже билетов 19 млн тенге. Столько планировали заработать за весь год. Такого финансового успеха, отмечают здесь, не было никогда. Отпраздновали достижение небольшим капустником.

- Нам нужно за год заработать 6% от того финансирования, которое выделяется на театр на год (около 320 млн тенге - «НГ»), - рассказал директор театра Юрий ИВЛЕВ. - Для нас важно само это событие, потому что зарабатываем мы только продажей билетов. Вопрос не столько в деньгах, сколько в полных залах на наших спектаклях. А это значит, что костанайцы любят театр и идут к нам. Ведь билеты сейчас сложно купить на любой спектакль. Это не успех отдельной постановки, это репертуарная политика. Я повторю - вопрос не в деньгах. Мы всегда план перевыполняем, просто не так быстро. И захотелось мне придумать новый праздник. Ну почему мы не можем отметить «Новый год»?

Последний год театр постоянно в поиске, что можно проследить по тому, сколько режиссеров успели поработать на костанайской сцене. Это спектакли «Федра» и «Плаха» от алматинской режиссерки Дины Жумабаевой, это и постановки костанайской актрисы, например, «В ожидании сердца» Анны Удесиани, это и спектакли российских режиссеров по гранту ГИТИСа. Сейчас в театре главным режиссером работает Эдуард Шахов, приехавший к нам из Абакана.

- Мы должны искать и находить режиссеров, - отмечает Ивлев. - И мы не ограничены Россией и Казахстаном. Мне очень много пишут из дальнего зарубежья. Но пока я не вижу смысла в том, чтобы их приглашать, потому что у нас свои интересные есть. Вы понимаете, что на некоторых очень интересных режиссеров у нас никаких денег не хватит. А просто приглашать людей, потому что они приедут из Германии или Израиля, я не вижу в этом смысла.

Для зрителей в костанайском театре тоже готовят ряд сюрпризов в честь этого события. Подробнее о них обещают рассказать позже.

Вечером 25 апреля актеры в образах Снегурочки и сказочных животных водили хоровод вокруг елочки, украшенный деньгами из магазина приколов. Над мешками со златом чах, а после раскидывал купюры Кощей Бессмертный. В конце к зрителям пригласили Деда Мороза, в образ которого нарядили директора Юрия Ивлева. Дед Мороз пообещал премию всем работникам театра.

С поздравлением выступил руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ.

- Мы по итогам финансового года видим, как стремительно развиваются учреждения культуры, - сказал он. - Да, есть сферы, которые по своей сути должны зарабатывать. А есть те, которые тратить, к которым обычно относят культуру. Поэтому все это субсидируется государством. Но с развитием индустрии мы видим, что они тоже могут что-то зарабатывать. Хочу отметить, что заработанные 19 млн никуда не уходят, они остаются в театре. В первую очередь это позволит выезжать артистам на фестивали и гастроли. Я желаю актерам успеха! Думаю, таких поездок будет немало.

Фото Ксении РЕБИК