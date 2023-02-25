Работы известного ювелира из-за их небольшого размера уместились в нескольких шкафах-витринах на первом этаже картинной галереи. Да еще несколько чеканок и большое панно со сканью развешаны на стенах. Это лишь малая часть того, что сделал великолепный прикладник, ювелир за свою жизнь.

Его работы известны далеко за пределами Костанайской области, а ювелирные гарнитуры со вставками из полудрагоценных камней пользовались большой популярностью у женщин и не залёживались на прилавке. Отдельные любительницы украшений даже специально охотились за вожделенными игошинскими гарнитурами, моментально скупая то, что появлялось в продаже. Игошин – это был, как бы сейчас сказали, бренд. А раньше говорили проще, но весомее – Имя! И это Имя было гарантией качества и вкуса.

Ювелирный комплект "Краснотал", мельхиор, нейзильбер, моховый опал, филигрань

У Леонида Игошина не было работ аляповатых, несуразных, сделанных только во имя продажи. В каждую вещь вкладывался тот высокий профессионализм, который обеспечивается хорошим образованием по специальности и годами неустанного труда. Разумеется, должен ещё и талант прилагаться.

- Все говорят, что папа - очень талантливый человек. Вы не представляете, сколько этот человек работал,- вспоминает дочь мастера Ольга Леонидовна. – Он работал с утра и до вечера, каждый божий день, без выходных. Когда к нему ни придешь, он сидит за верстаком, работает. И так до 83 лет. Столько труда вложено в эти вещи. Пока эти вещи живы, пока им радуются люди, память об отце жива.

Декоративное панно "Эдельвейс", серебрянная медь, стекло, скань

Работы мастера узнаваемы благодаря филигранной металлической скани, собранной из столь мелких деталей, что впору не то что лупой, микроскопом вооружаться, дабы рассмотреть эти тонюсенькие проволочки и мельчайшую зернь. Помогала мастеру создавать эти чудесные вещи супруга, тоже профессиональный ювелир.

- Хочу отдать должное Вере Александровне,- сказала Валентина СОКОВА. – Верочка, как мы её называли, была не только другом, женой, но и верным соратником Леонида Александровича. Ведь она помогала ему создавать те шедевры, которыми мы так восхищаемся. И при этом была и мамой, и хозяйкой дома, в котором друзья могли найти уют и радушие. Светлая память этой паре талантливых и тёплых людей.

Ювелирный комплект с сердоликом

Сверху: Декоративное панно "О чем поет кобыз?", медь, чеканка. Снизу: Декоративное панно "битва", медь, чеканка

На открытии выставки многие из выступающих отмечали не только талант Леонида Игошина, но и его человеческие качества.

- Когда речь идёт о Леониде Александровиче Игошине, первое определение, которое у меня возникает: светлая гармоничная личность,- признался член Союза художников РК Георгий СОКОВ. - Мне трудно отделить Игошина-художника от Игошина–человека. Уже будучи большим мастером, в возрасте, он, бывало, с детской непосредственностью удивлялся узору, открывшемуся при распилке мохового агата. Восхищался, как мальчишка. Эта свежесть восприятия помогала ему создавать такие произведения. И при этом он мог в худсовете так ровно, аргументировано отстаивать свою позицию, что все сразу понимали - перед ними большой мастер.

Ваза "Сноп", нейзильбер, яшма, коралл, филигрань

Георгий Михайлович отметил, что в экспозиции едва ли один процент созданного Игошиным, но это объясняется тем, что вещи уходили в народ по-настоящему. Во многих семьях, возможно, уже и не знают, что принадлежащие им украшения – игошинская работа. Но женщины ещё долго будут их носить и передавать от поколения к поколению.

Декоративный ларец "Бочонок", мельхиор, хризопраз, филигрань

На выставке представлены не только украшения, но и вазы, шкатулки, ларцы, блюда. Увидеть эту красоту можно в течение месяца.

Ювелирный комплект "Национальный", мельхиор, цветное стекло, филигрань

Фото Ксении РЕБИК