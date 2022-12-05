Пианист, студент колледжа при Казахском национальном университете искусств Батыржан ТАНКЕЕВ стал первым из сотни участников республиканского конкурса «Astana Piano Passion».

Первое знакомство «НГ» с Батыржаном было заочным - в ноябре, во время интервью с солистом театра «Астана Опера» Евгением ЧАЙНИКОВЫМ и музыкантом Еленой ЦВЕТЦИХ. Она и рассказала о талантливом парне из Костаная, который дебютировал в престижном конкурсе, покорив столичную публику и конкурсную комиссию.

- Прекрасный музыкант, - сказала Елена, преподаватель Казахского национального университета искусств, где обучается Батыржан Танкеев.

- Я слушал выступления участников этого конкурса, уровень подготовки детей был очень высоким, - добавил Евгений.

- Потенциал в целом у казахстанской молодежи очень хороший, - считает музыкант-преподаватель. - Такие престижные конкурсы, подобные тому, что выиграл Батыржан, подстегивают молодых людей все больше и больше заниматься музыкой. К тому же учиться музыке - это модно, да и доступно.

Елена Цветцих отмечает, что в вузах искусств в Алматы и Астане созданы очень хорошие условия для профессионального становления музыкантов. Эти учебные заведения оснащены инструментами, каких нет даже в престижных музыкальных школах мира.

Батыржан Танкеев обучается по гранту на втором курсе колледжа при КНУИ по специальности фортепьяно. Поступил в класс профессора, засуженного деятеля РК Сары Асабаевой. Обучение дается непросто, отнимает все свободное время. Но молодой музыкант не жалуется.

Дебют после пандемии

- В конце прошлого учебного года Сара Шакировна дала задание на летние каникулы - подготовить программу для участия в будущих конкурсах, - рассказал «НГ» Батыржан во время своего приезда домой в Костанай. - С начала сентября мы начали активно готовится к республиканскому конкурсу «Astana piano passion».

В октябре в первом туре Танкеев представил три произведения: «Прелюдия и фуга фа-минор» Баха, «Соната № 31 соль-мажор» Бетховена и «Этюд (до-диез минор), op.10 №4'» Шопена. На втором этапе, прошедшем в ноябре, исполнил пьесы Чайковского «Солонная полька» и «Грезы», а также произведение совеменного казахстанского кмпозитора Куата Шильдебаева «Концертный кюй».

Технику исполнения молодых пианистов, их музыкальность и артистичность оценивали, в том числе, заслуженные деятели и народные артисты страны.

Конкуренция на конкурсе была высокой. Только в старшей возрастной группе, которую представлял Танкеев, 100 участников, из них только 11 дошли до финала. Костанаец достойно представил свой колледж КНУИ, выдержав это испытание - весьма непростое, если учесть, что это первое после пандемии такое серьезное очное мероприятие.

- Это был большой стресс, - признался Батыржан. - Потому что такие конкурсы - это настоящий спорт. Нужно быть стрессоустойчивым, достаточно подготовленным к тому, чтобы сыграть объемную программу и выпустить ее на публику. Это большая кропотливая работа, в первую очередь, и для преподавателей. Заслуга Сары Шакировны неоценима. Без нее я даже не думал о таких конкурсах.

Финал «Astana Piano Passion» прошел 21-22 ноября в театре «Астана Балет». По условиям участники старшей группы исполнили одно произведение в сопровождении с оркестром... Уникальный опыт наверняка запомнится начинающему музыканту - хотя бы потому, что далеко не всем пианистам за всю их карьеру удается солировать с оркестром.

Для Батыржана это был дебют, да еще какой - впервые он исполнил объемную программу, на сцене целых 8 минут звучал «Концерт № 1 для фортепьяно с оркестром соль-минор, опус 25» Мендельсона.

- Ощущения, конечно, невероятные. Играть с оркестром - это вершина искусства, - говорит пианист. - Расстроился - нам дали всего одну репетицию с оркестром, где проиграли только два раза. Третий раз - уже в финале. Но музыкант должен быть готов ко всему, это нормально.

Председатель конкурсной комиссии, заслуженный деятель культуры Казахстана Нурлан Измаилов отметил, что решение в выборе победителей всех возрастных категорий было единогласным.

В своей группе Бытыржан Танкеев стал лауреатом первой степени. Ему же выпала честь закрыть гала-концерт «Astana Piano Passion» тем самым знаковым выступлением - «Концерт № 1» Мендельсона в сопровождении оркестра.

- Возможно, я техничный, - выделил критерий своей победы в престижном конкурсе молодой музыкант.

Учеба - это послушание

Техника оттачивалась не один год. В 7 лет Батыржана привели в детскую музыкальную школу Костаная. Первые три года изучал домбру. И лишь в 3-м классе преподаватель дисциплины «Общее фортепьяно» Вера ВАРЮХИНА обратила внимание родителей на его потенциал пианиста. Ребенок, несмотря на возраст, обладал самодисциплиной, умел упорно трудится, чувствовал и искренне любил музыку, имел здоровый соревновательный дух, прежде всего, с самим с собой, что помогает ему кропотливо оттачивать каждую ноту...

- Я всегда своим детям говорю: обучение - это послушание. Слушайтесь учителя и все получится! Делайте дома то, что делаем на занятии, и все получится, - делится педагогическим методом Вера Алексеевна. - Батыржан всегда отличался от других учеников своим трудолюбием и желанием учиться. Да он сам меня стимулировал больше заниматься с ним: «Давайте это сделаем, давайте другое...». У меня такое бывает - когда чувствую, что ребенок может сделать многое, меня тоже несет... Я им всегда говорю: «Дети, остановите меня!».

Вера Алексеевна стала для Батыржаном не просто преподавателем, но и наставником. Вместе они пережили непростые времена, всегда могла его поддержать. Первое такое испытание они прошли, когда ему было 11 лет - участие в республиканском конкурсе. Батыржан тогда не взял ни одного места, однако емкий путь подготовки и само участие в состязании талантливых юных музыкантов стали для него ценными уроками - тогда он посмотрел на фортепьяно, как на инструмент своей будущей профессии.

«Зачем я учусь?

- После колледжа продолжу обучение либо в Санкт-Петербурге, либо в нашем университете. Мечтаю открыть пианистичесукую школу-интернат, где готовили бы только пианистов. Зачем я учусь? Чтобы поднимать уровень культуры, - сказал будущий педагог и гастролирующий музыкант Батыржан Танкеев.