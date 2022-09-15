XX тур чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги прошел в честь выступавшего за шымкентские «Металлург» и «Мелиоратор», а также за алматинский «Кайрат» мастера спорта СССР Куралбека Досжановича Ордабаева, который провел в Высшей лиге чемпионата СССР 185 матчей, выступал за молодежную сборную Советского Союза и в составе сборной республики участвовал в Спартакиаде народов СССР.

Ордабаев - один из лучших вратарей в истории советского футбола по отражению 11-метровых ударов. Принадлежащий ему рекорд был установлен в 1973 году, когда он в чемпионате СССР отразил 14 послематчевых пенальти и 2 пенальти с игры. После завершения карьеры футболиста он был начальником алматинского «Кайрата», вице-президентом и президентом Футбольной ассоциации РК, советником по игровым видам Агентства по спорту и туризму РК.

Очень активен в матче с «Астаной» был ивуарийский легионер «Тобола» Серж Дебле / Фото vk.com/fctobol

В этом туре «Тобол» играл в Нур-Султане с опережавшей его на пять очков «Астаной», которую накануне, после увольнения серба Срджана Благоевича, возглавил экс-наставник костанайцев Григорий Бабаян. Чтобы окончательно не выпасть из борьбы за золото чемпионата, костанайскому клубу необходима была только победа.

В стартовом составе «Тобола» в ставшим центральным в туре поединке на поле стадиона «Астана Арена» вышли голкипер Тимур Акмурзин, защитники Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Сергей Малый и Багдат Каиров, полузащитники Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков, а также игроки линии атаки Мильян Вукадинович, Серж Дебле и Зоран Тошич.

Команды, завершившие свою встречу в первом круге в Костанае вничью (1:1), со стартового свистка стали искать подступы к воротам соперника. И на 3-й минуте хозяева провели быструю атаку по левому краю, после которой бразильский защитник Гарсия Сильва в касание сделал пас пяткой нападающему Абату Аймбетову, который отдал передачу в центр белорусскому полузащитнику Максу Эбонгу, а тот отправил мяч направо вбежавшему в штрафную площадь своему капитану Марину Томасову, но хорватский полузащитник пробил с ходу выше ворот.

На 10-й минуте возглавляющий список бомбардиров чемпионата португальский нападающий «Астаны» Педро Эуженио, получив передачу в центральном круге, пробежал по центру и метров с 27-ми пробил по воротам, но мяч пролетел над перекладиной. А через три минуты Мужиков с центра своей половины поля сделал длинный заброс на левый край Вукадиновичу, но того опередил голкипер «Астаны» Александр Заруцкий, выбивший мяч из угла штрафной площади. Но мячом вновь завладели игроки «Тобола» и вскоре Мужиков сделал передачу в штрафную площадь Дебле, который пробил от угла вратарской площадки в ближний угол, но мяч от плеча вратаря улетел на угловой. Откликнувшийся на подачу Мужикова со стандарта Аманович с линии вратарской площадки попытался головой перекинуть через Заруцкого, но тот поймал мяч.

Вскоре Дебле совершил хороший проход от центральной линии и из пределов штрафной площади опасно пробил над перекладиной. А на 16-й минуте он же после подачи от левой бровки выиграл борьбу за мяч в штрафной площади у Талгата Кусяпова, но, оказавшись с глазу на глаз с голкипером, не смог того переиграть. Ответная атака завершилась ударом низом со средней линии Аслана Дарабаева, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

Опасный момент у ворот «Астаны» / Фото vk.com/fctobol

В середине тайма во время атаки хозяев по правому флангу в борьбе за отправленный в штрафную площадь мяч столкнулись Аймбетов и Томашевич, после чего оба оказались на газоне, а арбитр встречи Булат Сариев из Уральска указал на 11-метровую отметку. Однако после удара Томасова Акмурзин в красивом прыжке выбил мяч из левого от себя нижнего угла. И тут же в составе «Тобола» произошла первая замена - вместо Тошича, получившего повреждение еще на первой минуте в борьбе за мяч на втором этаже с Тимуром Досмагамбетовым, на поле вышел Владислав Васильев.

Спустя четыре минуты команды обменялись ударами по воротам. Вукадинович пробил слева с линии штрафной площади прямо в руки вратарю, а после удара Эуженио в правый нижний угол ворот мяч от руки бросившегося за ним голкипера и стойки отлетел к боковой линии. «Тобол» перехватил мяч и подачу Васильева из своей штрафной площади к центральной линии на Дебле попытался прервать Кусяпов, отправивший головой мяч на свою половину поля. Но первым на мяче оказался Дебле, который убежал вперед, при входе в штрафную площадь переиграл Михаила Габышева, затем прокинул мяч мимо вышедшего навстречу голкипера, но тот зацепил его за ногу, за что получил предупреждение, а в ворота хозяев был назначен 11-метровый штрафной удар. Пенальти четко реализовал Мужиков, пробив в правый верхний угол.

«Тобол» на 30-й минуте вышел вперед. Однако хозяева через пять минут восстановили равновесие. Каиров и Малый прервали проход Эуженио, но мяч отлетел в штрафную площадь гостей, где его догнал Аймбетов и пробил мимо голкипера в левый нижний угол ворот.

Во втором тайме хозяева первыми нанесли удар по воротам соперника, на 49-й минуте Дарабаев пробил со средней дистанции чуть выше правого верхнего угла. Гораздо опаснее получился удар Дебле, который на 53-й минуте, получив передачу на правом краю у центральной линии, прошел с мячом до дуги штрафной площади откуда пробил впритирку с левой «девяткой» ворот «Астаны».

Сергей Малый забивает второй гол в ворота «Астаны» / Фото vk.com/fctobol

А на исходе часа игры хозяева были близки к тому, чтобы выйти вперед. Томасов справа сделал навесную подачу на левый край вратарской площадки, откуда головой в ближний угол ворот пробил Эуженио, но Акмурзин отбил мяч, который отлетел на противоположный край. Уже с правого края вратарской площадки пробил Аймбетов, но голкипер «Тобола» успел подняться с газона и выбить мяч кулаками буквально с линии ворот.

«Астана» не прекращала держать в напряжении оборону гостей, заработав за короткое время три угловых удара. Но постепенно «Тобол» отодвинул игру от своих ворот, а на 72-й минуте заработал угловой удар на правом краю атаки. На подачу Тагыбергена от углового флага откликнулся Малый, из центра штрафной площади забежав во вратарскую площадку и в высоком прыжке головой переправив мяч мимо голкипера в левый угол ворот.

После второго забитого гола наставник «Тобола» освежил передние линии, выпустив на поле форварда Игоря Сергеева вместо Мужикова, а Самата Жарынбетова вместо Дебле. Гости стали больше уделять времени контролю мяча на половине поля соперника, а темп игры немного упал. В начале последней десятиминутки основного времени матча сильным ударом от правого угла штрафной площади отметился Жарынбетов, но мяч попал в защитника, который не сразу после этого смог вернуться в игру. А на 84-й минуте после подачи Томасова из района правого угла штрафной площади вышедший на замену французский нападающий Килан Лебон пробил головой с близкого расстояния, но Акмурзин легко поймал мяч. Не изменился счет и в добавленные пять минут.

Главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ сказал после матча, что схему игры команды после поражения от "Атырау" не менял:

- Был один черный день просто. Игру особо не менял. У игроков, наверное, было чувство, что сегодня нужно себя хорошо показать в столице. Я думаю, что показали хорошую игру и заслуженно выиграли. Мы очень хорошо держали мяч, делали очень хорошие переводы игры с фланга на фланг. Было пару хороших проникающих пасов. Сегодня очень хорошо сыграл Акмурзин, вытащил пенальти и во втором тайме спас в некоторых эпизодах при выходе один на один. У нас хорошая и качественная команда. Мы заслуженно выиграли.

Главный тренер «Астаны» Григорий БАБАЯН сказал, что рад вернуться в родной клуб:

- Конечно, не так я хотел стартовать. По объективным причинам я не мог сегодня что-то поменять в игре, только накануне провел первую тренировку. В плане стартового состава никаких изменений не было. Теми футболистами, кто вышел на замену, мы тоже не могли особо рисковать, потому что не все футболисты были в хорошем состоянии, не со всеми футболистами я еще знаком. Что касается игры, то объективно у «Тобола» была более сбалансированная игра. В первом тайме у нас было много проблем в перестроении, в оборонительных фазах, в фазах переключения. Второй тайм неплохо начали, но не реализовывали те моменты, которые создали. Было несколько неплохих подходов к воротам, но не хватало хладнокровия. Впереди нас ждет сложная концовка. Мы понимаем, что дальше нам ошибаться нельзя, если мы хотим бороться за чемпионство. Хотел сказать спасибо болельщикам за теплый прием и поздравить «Тобол» с победой!

Одержав гостевую победу, «Тобол» набрал 35 очков и отстает на 7 очков от лидирующего «Актобе», одержавшего домашнюю победу с минимальным счетом над «Таразом». У идущей второй «Астаны» 37 очков.

Чемпионат продолжится после перерыва, связанного с проведением национальной сборной страны оставшихся двух матчей группового этапа в дивизионе «С» Лиги наций УЕФА. «Тобол» в 21-м туре сыграет 2 октября на своем поле с «Шахтером».