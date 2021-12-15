Разбирательство по уголовному делу против бывшего сотрудника департамента полиции Руслана КЛЫШЕВА продолжили в СМУС Костанайской области 14 декабря.

Из-за разногласий в показаниях ключевого свидетеля Игоря ЧАЙКИ, на глазах которого Клышев застрелил своего одноклассника Ермека Омарова, работавшего стоматологом, суд весь день просматривал видеозапись первого допроса и очной ставки.

Кадр из видеозаписи выезда Игоря Чайки на место преступления

Чайку допросили сразу после убийства - днем 8 марта. Во время допроса он четко говорит: когда он вместе с Омаровым подъехал к дому Руслана Клышева по ул. Тауелсиздик, 30, тот вышел к ним с ружьем.

- Держал на прицеле машину. Я сказал Омарову, что у него ружье, он ответил: "Это мой одноклассник, все будет нормально, Игорян". Это были его последние слова, - говорит на допросе Игорь Чайка. - Потом раздался выстрел, он упал. Я вышел, Клышев наставил ружье на меня со словами: "Тебя тоже завалить?"

Руслан Клышев во время очной ставки озвучил другую версию произошедшего:

- Когда Омаров вышел, я сказал ему: "Не подходи, стрелять буду!" Он сделал в мою сторону пару шагов, потом схватился за ствол ружья левой рукой, а правой полез в задний карман. Я подумал, что у него пистолет и он хочет его достать Я стал тянуть ружье на себя, а Омаров на себя и оно случайно выстрелило. Убивать я его не хотел и стрелять не хотел, хотел только попугать. Чайка был в ступоре, я дал ему пощечину и спросил, вызвал ли он скорую.

Кадр из видеозаписи очной ставки Игоря Чайки и Руслана Клышева

Игорь Чайка категорически отрицал эту версию и утверждал, что все прекрасно видел через стекло BMW.

- Омаров не шел на тебя и за ружье не хватался, - говорит он Клышеву на видеозаписи. - Он даже до бордюра не дошел, ты сразу выстрелил и Ерёма упал. Я все видел. В BMW же не форточка, а нормальное окно.

Клышев в свою очередь утверждает, что не говорил Чайке: "Тебя тоже валить?", а спросил: "Вы меня валить приехали?" На видеозаписи очной ставки Чайка говорит, что не помнит этого точно, но уже в суде заявил, что Клышев все-таки спросил тогда: "Тебя тоже валить".

Чайка также отрицает, что Клышев дал ему пощечину.

Много вопросов возникло и по поводу присутствия еще одного свидетеля Андрея Богданчикова, который спал на заднем сиденье BMW. Чайка сначала говорил, что его вообще не было. Потом - что он сразу разбудил Богданчикова.

Но самые главные противоречия, которые пытается разрешить суд, по поводу ружья.

Адвокат подсудимого даже принесла в суд макет ружья, чтобы Чайка наглядно показал, как держал его Клышев и действительно ли Омаров был у него на прицеле. Этот момент существенно может повлиять на квалификацию преступления и срок для подсудимого: либо убийство по неосторожности, либо умышленное убийство.

Конфликт между Клышевым и Омаровым возник в чате во время переписки. После взаимных угроз Омаров приехал к дому Клышева с двумя друзьями, где подсудимый ждал его с ружьем.

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