Уголовное дело против бывшего сотрудника департамента полиции Руслана КЛЫШЕВА продолжили разбирать в СМУС Костанайской области сегодня, 13 декабря. Он обвиняется в том, что ночью 8 марта 2021 года застрелил из ружья своего одноклассника, работающего стоматологом, Ермека Омарова.

Убийство произошло на глазах друга Омарова Игоря ЧАЙКИ, которого сегодня допросили в суде.

Свидетель рассказал, что знал Омарова около 7 лет, они регулярно общались, часто вместе отдыхали, а Клышева он вообще не знал.

- 7 марта мы сидели у меня дома, - сообщил суду Игорь Чайка. - Я, Матвиенко, Богданчиков, Кисляков выпивали. Потом поехали к общему другу, там тоже пили. В какой-то момент я уснул. Когда проснулся, увидел Ермека, он принес бутылку конька с матовым стеклом - не "Казахстан", а какой-то другой. Не знаю, сколько там было, его мы тоже выпили. Потом Ермек позвал нас в Loto Club, расположенный в этом же доме, и мы пошли туда. Играли, выпивали, я видел, что Ермек с кем-то общается по телефону, но агрессии не было, все были веселые. Я не знал, с кем он общается. Потом Омаров предложил: "Поехали до Андрюхи!" Мы вышли и я увидел, что он на своей BMW, мы в нее сели и поехали к Бонданчикову. Забрали его, долго кружили возле горотдела. Ермек с кем-то общался, спрашивал: "Ты где? Я сейчас подъеду" Что- то было про черных, красных. Когда подъехали к дому по Тауелсиздик, 30, я увидел Клышева с нацеленным на машину ружьем. Я сидел на переднем сиденье и сказал Омарову: "Ерёма, у него ружье!" Тот ответил: "Ничего страшного, разберемся". И вышел из машины. Потом я услышал выстрел - думал, что он в небо шмальнул. Вышел и увидел, как Ермек падает на землю. Клышев навел ружье на меня и спросил: "Что, тебя тоже завалить?" Я поднял руки - мол, ты что, братан? Он опустил ружье и пошел домой. Я побежал к машине будить Богданчикова, который спал на заднем сиденье, и сказал: "Андрюха, блин, Ерёму завалили...". Богданчиков вышел, куда он потом делся - я не понял. Я был на месте до конца.

Позже, по словам свидетеля, он вызвал скорую, медик констатировал смерть Омарова. Чайка сообщил, что Клышев вышел из дома уже без ружья, спокойно ходил возле машины, помогал. По словам свидетеля, стрелял Клышев в упор, с расстояния трех-четырех шагов.

Адвокат подсудимого Гульнара КУЗБАЕВА задала много вопросов свидетелю, но сначала уточнила:

- Вы сейчас говорите, что вам ничего неизвестно о конфликте Клышева и Омарова, потому что сами подозреваетесь по ст. 115 УК РК (угрозы).

Чайка ответил, что ему нечего боятся и он говорит все, как есть.

- Вы рассказали, что не знаете, с кем и о чем говорил Омаров по телефону, - продолжила адвокат. - Но в чате есть сообщения от вас. В частности, такое: "Рус, братан, если у тебя проблемы, подъезжай, разберемся (мат). Если ты мужик (мат). Эй ты, пацан! (мат)". Омаров попросил вас отправить это сообщение?

- Да, он дал мне телефон, - ответил Игорь Чайка. - Но не говорил, что сказать, и я не знал, с кем говорю. Нам просто было весело, все были в настроении, никто никуда не хотел ехать. Это был пьяный разговор.

- Но вы же назвали его по имени и сказали определенный текст. Почему вы не сказали: "Привет, как дела? Как тебе погода?" - спросила судья Алтынай САГИНДЫКОВА.

Свидетель настаивал на том, что это были пьяные разговоры, часть которых он сейчас не помнит, а тогда сути происходящего не понимал.

- Вы помните имя человека, вы ему угрожаете, - настаивала адвокат. - Вы говорите: "Слышь, братан, рот свой закрой. Если хочешь, подъезжай, или мы подъедем. Мы не любим, когда косяки порят. Косяки надо исправлять. Еще раз на Ерёму наедешь, конец тебе. Мы можем сами подъехать, или ты подъезжай. Это не пьяный базар. Слышь, ты, я подъеду (мат). Выгребешь, нет? (мат). Сука (мат). Давай на Тоболе встретимся. Сука, пацан!" Вы конкретно угрожаете и не помните суть конфликта?

- Я был пьяный, чего не скажешь по пьянке, - повторил Чайка. - Если б Клышев подъехал, я бы извинился перед ним за эти слова. Да и перед любым другим - чего бы не извиниться за пьяные разговоры.

Казбаева также поинтересовалась, имеет ли Чайка какое-то отношение к цыганам, потому что в одном из сообщений он называет себя цыганом и говорит, что Клышев за них ответит. Дальше идет сообщение Омарова: "Сейчас тебе ромалы покажут! Только ты, красный, ментов не вызывай, не действуй по-красному. Давай по-черному разберемся!"

Игорь Чайка ответил, что он не цыган и даже среди знакомых у него нет цыган, что все это были "пьяные разговоры" и он не знает, "как и зачем это произнес".

На вопрос подсудимого Руслана Клышева о том, как он мог держать ружье на прицеле, а другой звать их из машины, свидетель ответил, что приклад ружья упирался Клышеву в левое плечо, а правой он звал тех, кто сидел в BMW.

Напомним, Руслан Клышев утверждает - ему показалось, что Омаров "приехал со стволом", так как тот взмахнул рукой. Поэтому и выстрелил. Но свидетель Чайка настаивает, что Клышев сразу держал на прицеле машину и чуть не убил его самого. При этом Чайка отметил - машину обыскали на месте и "не нашли даже маленького ножа". Чайка также отрицает, что получил оплеуху от Клышева.

Государственный обвинитель Нино Капанадзе заметила, что в словах свидетеля есть много противоречий с первоначальным допросом и очной ставкой, поэтому его показания будут детально сверять завтра, 14 декабря.

Кадры из видеотрансляции

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