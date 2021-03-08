Подписчики "НГ" прислали аудиозапись сообщения из чата в соцсети "Одноклассники", адресованной сотруднику полиции, который ночью 8 марта застрелил своего знакомого на ул. Тауелсиздик в Костанае.

"Братуха, я, короче, с цыган толпой еду. Ты захвати с собой человек 30. Мне кажется, 30 человек даже мало будет, поому что у нас стволы там, биты, короче. Ну ща подъедем", - сообщает в аудиофайле мужчина.

Мы попросили пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать эту запись. В пресс-службе подтвердили информацию о том, что, со слов очевидцев, полицейскому угрожали.

"Погибший ранее судимый и сегодня ночью он был в алкогольном опьянении", - сообщили в ведмстве.

Позже начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ прокомментировал этот инцидент на своей странице в Facebook: