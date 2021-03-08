"Братуха, я, короче, с цыган толпой еду. Ты захвати с собой человек 30. Мне кажется, 30 человек даже мало будет, поому что у нас стволы там, биты, короче. Ну ща подъедем", - сообщает в аудиофайле мужчина.
Мы попросили пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать эту запись. В пресс-службе подтвердили информацию о том, что, со слов очевидцев, полицейскому угрожали.
"Погибший ранее судимый и сегодня ночью он был в алкогольном опьянении", - сообщили в ведмстве.
"Сегодня в Костанае совершено преступление, к которому оказался причастен полицейский - рядовой программист. Считаю необходимым прокомментировать это дело.Между двумя одноклассниками произошел конфликт. Он развивался в чате, в котором состоят более 10 человек. Программисту начали поступать угрозы от одноклассника:
- «едем резать тебя, с собой биты, стволы. Готовься, даже 30 человек будет мало",
-«братуха, ты скажи перед группой, что заяву не накатаешь, я тебя раз на раз завалю, порежу»,
-«делай все по-пацански, по-черному», «я тебя завалю», - это цитаты из голосовых сообщений, направленных ему.
Причина конфликта в настоящее время выясняется следствием.
8 марта, около 3 часов утра, одноклассник, который ранее судим, в состоянии алкогольного опьянения подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику. Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел навстречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье.
Необъективно оценив обстановку, услышав опять угрозы в свой адрес, он произвел выстрел, потерпевший скончался.
В настоящее время полицейский арестован. Начато досудебное расследование по статье 99 "Убийство", а также служебное расследование. Проводятся следственные действия. Ход расследования взят на контроль".
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