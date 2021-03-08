Департамент полиции Костанайской области начал досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 (убийство) по факту конфликта между двумя мужчинами, в результате которого один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья. Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в пресс-службе ДП.

"От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия. Все обстоятельства расследуется в рамках возбуждённого уголовного дела", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла сегодня в 3 часа ночи на ул. Тауелсиздик. Обоим мужчинам - 37 лет.

В пресс-службе подтвердили, что подозреваемый - сотрудник полиции. Сейчас проводится досудебное расследование, а также УСБ ДП начало служебное расследование.

Более подробный комментарий в ведомстве обещали представить позже.