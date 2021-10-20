На процессе по делу бывшего начальника отдела компьютеризации управления информатизации связи ДП Костанайской области, 38-летнего Руслана КЛЫШЕВА сегодня, 20 октября, в СМУС Костанайской области изучили письменные материалы.

Клышев обвиняется в том, что в ночь с 7 на 8 марта 2021 года застрелил из ружья своего бывшего одноклассника, стоматолога Ермека Омарова.

Конфликт начался в чате «Коста-Рика» мессенджера WhatsApp. Переписку из телефона Клышева зачитала гособвинитель Нино КАПАНАДЗЕ:

- 7 марта, в 18:10, Ермек Омаров прислал в беседу фотографию, на которой он надел на ухо серьгу, и прокомментировал, что купил подарок. В 18:16 Клышев ему отвечает: «Брат, не стоит ради этого серьги одевать». Омаров отвечает, что сам знает, что ему делать, и не стоит его учить и читать морали.

В переписке Омаров поясняет - раньше цыгане одевали на ухо серьги и это не показывает какую-либо женственность. Клышев отвечает, что не питает симпатии к цыганам, так как «раньше большое количество казахов стало наркозависимыми из-за цыган в Костанае», и он не доволен тем, что Омаров их приветствует.

- Далее между ними развивается конфликт на национальной почве - Клышев высказывал свою неприязнь к цыганам, при этом переспрашивая Омарова, является ли он казахом. Тот, в свою очередь, сказал: «Нет плохой нации, а есть плохие люди», - прокомментировала сообщения в чате Капанадзе. - Потом Омаров предложил Клышеву помочь деньгами болеющей женщине, на что тот отказался, пояснив, что он опасается передавать деньги, так как «цыгане их украдут».

Омаров обратился к Клышеву и написал, что больше не желает вести с ним диалог, но при этом выражался в адрес Клышева нецензурной бранью. В 19:40 Клышев пишет: «Тут любая цыганская «зебра» под забором лежит». 8 марта, в 00:00, Омаров отправляет сообщение: «Вот Рус, это кароче Андрюха Хомяк, мой большой друг, конкретно с детства выросли вместе, на районе. Это цыган, ромалэ, если у тебя духа хватит, скажи ему, что он «зебра» и роли не играет, где ты работаешь».

- Затем Клышев стал звать Омарова встретиться и поговорить по данному поводу, - сообщила гособвинитель.

Опять начинается словесная перепалка, в ходе которой оба выражаются в адрес собеседника нецензурной бранью. Омаров, например, использует слова «баран», «тупой», «красный», «черт», а также и напоминает о том, что в школе у них был конфликт, в котором Клышев потерпел поражение.

В 2 часа ночи между Ермеком Омаровым (Е. О.) и Русланом Клышев (Р. К.) произошел следующий диалог в чате:

Е. О.: - Отдыхай, красный!

Р. К.: - Красный, зеленый, желтый, главное - чтобы не голубой.

Е. О.: - Я ко всем же адекватно отношусь нормально все, просто ты не говори, что цыгане «зебры», братан. Нельзя так говорить.

Р. К.: - Обоснуй, когда я их «зебрами» называл, а то неправильно как-то?

Е. О.: - Гусь ты ###&&&, красный, ###&&&, отдыхай, я тебя, Рус, ломал в школе, тем более ты красный.

Р. К.: - Подъезжай, родной, погоны снял.

Е. О.: - Ты - красный, мент, как я должен к тебе ехать? Ты сейчас затерпишь. Не надо ментов, красный, решим по-черному, по-пацански, я тебя щас валить буду.

Перепалка длилась до 3 часов ночи, потом Омаров в адрес Клышева отправил голосовое сообщение: «Братуха, я, кароче, с цыган толпой еду, с ромалэ жи есть, с ромалэ двигаться. Ты можешь захватить с собой человек, может, 30, мне кажется, 30 даже мало будет, потому что у нас стволы там, биты, кароче щас приедем».

- Он же не оскорблял ни маму, ни детей, ну как так можно было... - перебила прокурора мать погибшего Кульдарига ОМАРОВА. - Убить человека! Руслан, ну ты ему стукнул бы в морду и все.. Зачем было убивать?

Ранее она сообщала в суде, что Ермек был веселым, хорошим и неконфликтным человеком. Об этом также говорили родственники и коллеги убитого.



- На эти угрозы Клышев ответил : «А, давай стволы если что, ладно». Омаров ответил: «Стволы не надо, я угораю». Клышев сообщил: «А я взял, причем два, готов, только пуль нет, картечь», - зачитала переписку Капанадзе. - Омаров спросил у Клышева адрес, тот отправил адрес - Тарана, 30 (ул. Тауелсиздик - "НГ") и условное место встречи - перекресток Тарана-Каирбекова. Клышев прислал сообщение: «Я с «Валерой» буду» (имеется в виду оружие - "НГ").

По материалам дела, Руслан Клышев пошел в дом своей матери, расположенный по пр. Абая, 153, взял из сейфа охотничье ружье марки «ТОЗ» 12-го калибра и два патрона с дробью. Вернулся, на лавочке напротив дома собрал ружье и зарядил его.



- Клышев отправляет фотографию своего лица и ворот дома и пишет, что ждет Омарова со своим верным другом «Валерой», - прочитала Нино Капанадзе. - Затем он отправляет в чат голосовое сообщение: «Повторяю, жигитер, без обид, не хотел, он сам виноват». Далее он отправляет сообщение: «Чат не удаляй, я Ермека убил. Следователям нужно будет».

8 марта, около 03.30, недалеко от дома по ул. Тауелсиздик, 30 остановился автомобиль BMW, из которого вышел Омаров и начал приближаться к Клышеву. Тот выстрелил из ружья прямо в грудь бывшему однокласснику.



В ходе опроса 11 октября выяснилось, что стрельбы у сотрудника полиции Клышева проходили раз в 2-3 месяца, кроме того, он охотился, так что навыки обращения с оружием у него были хорошие.