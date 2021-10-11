Главное разбирательство по делу бывшего начальника отдела компьютеризации управления информатизации и связи ДП Костанайской области, 38-летнего Руслана КЛЫШЕВА началось в СМУС сегодня, 11 октября.

Согласно материалам дела, в ночь с 7 на 8 марта 2021 года Клышев застрелил из ружья своего бывшего одноклассника, стоматолога Ермека Омарова.

- Конфликт между Клышевым и Омаровым возник в группе WhatsApp «Коста-Рика» на фоне негативных высказываний подсудимого в адрес людей цыганской национальности, - зачитала обвинительное заключение прокурор Нино КАПАНАДЗЕ. - Омаров отреагировал грубой нецензурной бранью и сказал, что тот ответит за свои слова, в том числе и перед лицами цыганской национальности. Клышев предложил разобраться по-мужски и сказал, чтобы он срочно приезжал к нему. Подсудимый в это время находился дома по ул. Тауелсиздик вместе со своей семьей. Омаров был в ночном клубе «Лото Клуб», где выпивал вместе со своими друзьями Чайкой и Богданчиковым, и написал, что приедет завтра. Клышев настаивал на том, чтобы он срочно приехал. Тогда Омаров сел в свой автомобиль и поехал на встречу с подсудимым. Рядом с ним сидел его друг Чайка, на заднем сиденье спал Богданчиков.

За это время, согласно обвинительному заключению, Руслан Клышев пошел в дом своей матери, расположенный по пр. Абая, 153, взял из сейфа охотничье ружье марки «ТОЗ» 12-го калибра и два патрона с дробью. Вернулся, на лавочке напротив дома собрал ружье и зарядил его. - Затем подсудимый скинул фото своего дома и сообщил Омарову, что он его ждет, - продолжила гособвинитель. - 8 марта, около 03.30, недалеко от дома остановился автомобиль BMW, из которого вышел Омаров и начал приближаться к Клышеву. Тогда подсудимый выстрелил из ружья ему прямо в грудь. У него были опыт и навыки обращения с огнестрельным оружием, он осознавал, что совершает противоправное умышленное преступление.

Мать погибшего Кульдарига ОМАРОВА еле сдерживая слезы, рассказала:

- Близко я подсудимого не знала, сын рассказывал, что они одноклассники. Я только утром узнала о случившемся, что полицейский убил моего сына... О чем мне говорить вообще?! У него осталось трое детей и у моего сына дети... Один должен был лечить, другой защищать. Как так можно было? Я не буду его прощать, никакой пощады! Но так нельзя же - взять и застрелить, он же не животное. Он говорил ему: «Рус, Рус, Рус», он его звал, до конца не верил, что он может так поступить...

По словам Омаровой, ее сын был веселым, хорошим, неконфликтным. Ранее об этом говорили и родственники и коллеги убитого.

Сам подсудимый сообщил, что знал Ермека Омарова еще со школы - учились в параллельных классах, потом вместе. После школы почти не виделись, но, так как было много общих друзей и знакомых, иногда пересекались.

Клышев уточнил причину конфликта - высказываясь в чате, он имел в виду цыган, которые занимаются продажей наркотиков.

- Приехать ко мне предложил не Омаров, а Чайка, он предложил поставить меня на бабки. Друзья Ермека - они мне угрожали расправой, матерились, хотели зарезать. Поливали грязью сотрудников полиции. Я на это никак не реагировал, вел себя спокойно, - пояснил Руслан Клышев. - Я не хотел его убивать. Я сожалею о последствиях. Я думал. что он не приедет...

Подсудимый заявил, что выстрелил в Омарова по неосторожности, не специально - просто испугался, так как Ермек замахнулся на него рукой. По словам Клышева, после выстрела он сразу же побежал домой и попросил супругу вызвать скорую.

- Чайка в момент убийства был рядом с Ермеком, рассказал о событиях той ночи подсудимый. - Потом он вообще никуда не хотел идти, двигаться даже, когда я его пнул. В машине, как я понял, еще Багданчиков был. Такие у него «хорошие» друзья: один уезжает, а другой просто стоит, смотрит, как его друг умирает, и ничего не делает.

На предварительном слушании Клышев заявил: "Я простой программист, стрелял 2-3 раза в год на стрельбищах и все..." Однако в ходе допроса выяснилось, что стрельбы проходили намного чаще, а кроме того Клышев охотился, так что навыки обращения с оружием у него были.

- Зачем вы вообще брали ружье, если хотели просто поговорить с Омаровым? - спросила прокурор.

- В чате мне угрожали, хотели зарезать, они хотели меня ограбить, - последствия были неизвестны, - ответил Клышев.

- Почему вы не вызвали полицейских?

- Я испугался увольнения и непонимания со стороны начальства, поэтому хотел решить вопрос мирно, - ответил подсудимый.

Судья назначила очередное слушание на 20-21 октября. Планируют ознакомиться с материалами дела (в частности, с перепиской в WhatsApp), а также опросить свидетелей.