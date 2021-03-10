Причина конфликта между одноклассниками, полицейским Русланом Клышевым и стоматологом Ермеком Омаровым, по-прежнему неизвестна. Развязка случилась ночью 8 марта на ул. Тауелсиздик - возле дома полицейского.

Ермек Омаров /Фото предоставлено Дианой ОМАРОВОЙ

Руслан Клышев / Фото из соцсети "Одноклассники"

Подписчики "НГ" прислали аудиозапись сообщения из чата в соцсети "Одноклассники", адресованного сотруднику полиции, которая и могла стать причиной трагедии.

"Братуха, я, короче, с цыган толпой еду. Ты захвати с собой человек 30. Мне кажется, 30 человек даже мало будет, потому что у нас стволы там, биты, короче. Ну ща подъедем", - сообщает в аудиофайле мужчина.

В пресс-службе ДП Костанайской области подтвердили информацию о том, что, со слов очевидцев, полицейскому угрожали. Вечером 8 марта начальник ДП Бекет АЙМАГАМБЕТОВ прокомментировал этот инцидент на своей странице в Facebook

"Сегодня в Костанае совершено преступление, к которому оказался причастен полицейский - рядовой программист. Считаю необходимым прокомментировать это дело. Между двумя одноклассниками произошел конфликт. Он развивался в чате, в котором состоят более 10 человек. Программисту начали поступать угрозы от одноклассника: «едем резать тебя, с собой биты, стволы. Готовься, даже 30 человек будет мало", «братуха, ты скажи перед группой, что заяву не накатаешь, я тебя раз на раз завалю, порежу», «делай все по-пацански, по-черному», «я тебя завалю», - это цитаты из голосовых сообщений, направленных ему. Причина конфликта в настоящее время выясняется следствием.

8 марта, около 3 часов утра, одноклассник, который ранее судим, в состоянии алкогольного опьянения подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику. Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел навстречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье. Необъективно оценив обстановку, услышав опять угрозы в свой адрес, он произвел выстрел, потерпевший скончался.

В настоящее время полицейский арестован. Начато досудебное расследование по статье 99 "Убийство", а также служебное расследование. Проводятся следственные действия. Ход расследования взят на контроль".

Коллеги и родственники врача, с которыми поговорил корреспондент "НГ", считают, что полиция и СМИ сгущают краски.

- Он не гопник, он не экстремист, судимость у него давняя - за попытку кражи из "Спортмастера", - рассказала вдова погибшего Диана ОМАРОВА. - По глупости спорил с друзьями, но за это он давно понес наказание. В чём суть его конфликта с полицейским, я не знаю. Я вообще раньше Клышева никогда не видела и муж о нем никогда не рассказывал. Я слышала его слова в аудиозаписи, которую опубликовали СМИ. Ермек, когда выпьет, он может такие слова сказать, но это больше понты. Но он, конечно, приврал - какие 30 цыган? В ту ночь он сидел с другом в кафе где-то в 5 микрорайоне. Я с ним разговаривала по телефону за 2 часа до его смерти. Спросила: "Ты скоро домой?". Он ответил: "Скоро". И всё на этом. О его смерти я узнала из соцсетей. Я не хочу, чтобы эту ситуацию пустили на самотёк. Он был очень хорошим человеком. Они его очерняют. Ермек был стоматологом от бога - это все могут подтвердить.

У Ермека Омарова остались двое детей: сыну 4 года, дочке 3 месяца.

Омаров арендовал помещение под стоматологический кабинет в железнодорожной больнице. Договор об аренде заключил чуть больше года назад. Коллеги говорят, что проблем по работе у него не было: всегда улыбчив, с людьми доброжелателен.

- Что-то плохое о нем сказать не могу, адекватный и спокойный парень, видел его всего несколько раз, когда он заключал договор, - сказал директор больницы Руслан АЛПЫСБАЕВ. - Его мама работает у нас - очень хороший специалист.

Как сообщила санитарка Светлана ЗАИКА, Ермека Омарова и его семью она знает давно. Знает и о том, что у врача и полицейского была давняя школьная обида. Но причина конфликта ей неизвестна.

- У него всегда было много работы, много пациентов, - рассказала Светлана Александровна. - Всегда на все праздники поздравлял коллег. Ермек был очень исполнительным и всегда откликался на просьбы о помощи. От произошедшего мы были в шоке, некоторые даже плакали. Он никогда не был взрывным, никогда первым в конфликт не вступал, даже наоборот - старался всё уладить мирным путём. Не знаю, кто там виноват, но за 45 лет я редко встречала таких людей, как Ермек Оспанов. Ермек очень заботился о маме, помогал ей. Собирался поздравить ее в субботу, но, видимо, не смог.

Как сообщили в управлении здравоохранения в ответ на запрос собкора газеты "Время" Стаса Киселева, последние полтора года Ермек Омаров работал незаконно - срок сертификата специалиста, выданного ему в 2014 году, истек еще в 2019-м.

Руслан Клышев, которого начальник ДП назвал "рядовым программистом", по сообщению портала zakon.kz, в январе 2016 года окончил трехлетние курсы по изучению госязыка. Тогда он был начальником отдела и служил в звании капитана. Цитата из публикации пятилетней давности:

"Начальник отдела Управления технической службы капитан полиции Руслан Клышев поступил на курсы с целью изучить деловой казахский.



- Разговорным языком я владею и могу изъясняться, три года назад пришел к тому, что этого недостаточно. Три года пролетело незаметно, поэтому призываю всех не лениться и посещать занятия, так как они проходят в очень интересном формате, - говорит Р. Клышев".