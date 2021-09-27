Предварительное слушание по уголовному делу в отношении 38-летнего Руслана КЛЫШЕВА прошло в СМУС Костанайской области сегодня, 27 сентября. Он обвиняется в том, что в ночь с 7 на 8 марта 2021 года застрелил из ружья своего знакомого Ермека Омарова.

Клышев тогда работал начальником отдела компьютеризации управления информатизации и связи департамента полиции Костанайской области.

- Конфликт между Клышевым и Омаровым возник в группе WhatsApp «Коста-Рика» на фоне негативных высказываний подсудимого в адрес людей цыганской национальности, - зачитала обвинительное заключение прокурор Нино КАПАНАДЗЕ. - Омаров отреагировал грубой нецензурной бранью и сказал, что тот ответит за свои слова, в том числе и перед лицами цыганской национальности. Клышев предложил разобраться по-мужски и сказал, чтобы он срочно приезжал к нему. Подсудимый в это время находился дома по ул. Тауелсиздик вместе со своей семьей. Омаров был в ночном клубе «Лото Клуб», где выпивал вместе со своими друзьями Чайкой и Богданчиковым, и написал, что приедет завтра. Клышев настаивал на том, чтобы он срочно приехал. Тогда Омаров сел в свой автомобиль марки BMW c госномером 753 PAW и поехал на встречу с подсудимым. Рядом с ним сидел его друг Чайка, на заднем сиденье спал Богданчиков.

За это время, согласно обвинительному заключению, Руслан Клышев пошел в дом своей матери, расположенный по пр. Абая, 153, взял из сейфа охотничье ружье марки «ТОЗ» 12-го калибра и два патрона с дробью. Вернулся, на лавочке напротив дома собрал ружье и зарядил его.

- Затем подсудимый скинул фото своего дома и сообщил Омарову, что он его ждет, - сообщила прокурор. - 8 марта, около 03.30, недалеко от дома остановился автомобиль BMW, из которого вышел Омаров и начал приближать к Клышеву. Тогда подсудимый выстрелил из ружья ему прямо в грудь. У него были опыт и навыки обращения с огнестрельным оружием, он осознавал, что совершает противоправное умышленное преступление.

На вопрос судьи, понятен ли ему приговор, подсудимый ответил утвердительно, но добавил, что в обвинительном акте есть искажения.

Руслан Клышев / Фото из соцсети "Одноклассники"

- Я настаивал на том, чтобы Омаров приехал, но встречу я ему не назначал, - пояснил Руслан Клышев. - Встречу назначил он, а не я. Я его к себе не вызвал, он сказал, что придет. По поводу того, что я умею обращаться с оружием. Я простой программист, стрелял 2-3 раза в год на стрельбищах и все...

Адвокат подсудимого заявил ряд ходатайств. В частности, о том, что дело в отношении Руслана Клышева нужно переквалифицировать с предумышленного убийства на убийство по неосторожности. В ходатайстве указано, что Клышев оборонялся, так как Омаров пообещал, что приедет с «битами и стволом». Во время встречи Омаров выбросил вперед правую руку, Клышев воспринял это как угрозу в свой адрес, потому что думал, что у него в руках оружие, поэтому выстрелил.