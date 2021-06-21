В десятый игровой день группового этапа чемпионата Европы по футболу прошли матчи третьего тура в группе «А», в которой после двух туров только сборная Италии гарантировала себе путевку в плей-офф ЕВРО-2020.

Гол Маттео Пессины в ворота сборной Уэльса принес третью победу сборной Италии / Фото sport-express.ru

Превратившись после двух побед в одних из фаворитов чемпионата итальянцы в Риме на стадионе «Олимпико» третий матч проводили без своих лидеров. Возможно, это обстоятельство повлияло на присущие итальянцам темп игры и остроту атак в поединке со сборной Уэльса, которую устраивало в этом матче даже поражение с минимальным счетом.

Хорошо оборонявшиеся футболисты Уэльса все же допустили ошибку в конце первого тайма. На 39-й минуте итальянцы заработали штрафной удар на правом краю атаки, при розыгрыше которого Марко Верратти выполнил подачу, а Маттео Пессина, включенный в состав сборной Италии в последний момент, переправил мяч в дальний угол, забив важный в своей карьере мяч.

Оставшись на 55-й минуте вдесятером, футболисты Уэльса во втором тайме так и не создали опасных моментов у ворот итальянцев, но и не пропустили больше в свои, гарантировав себе второе место в группе.

А в Баку на стадионе «Олимпийский» встречались команды, ставшими разочарованием чемпионата - сборные Швейцарии и Турции, но еще не утратившими шансов на выход в плей-офф.

Автору трех голевых передач Стивену Цуберу (№14), как и всей сборной Швейцарии, предстоят четыре дня ожидания, ведь команда при определенных раскладах может квалифицироваться в плей-офф / Фото eurosport.com

Турки со стартового свистка принялись атаковать, но после первой же атаки соперника пропустили гол. На 6-й минуте после перевода от правой боковой линии Стивен Цубер, приняв мяч слева на подступах к штрафной площади, оставил его Харису Сеферовичу. Харис развернулся и пробил между ног защитника Мерила Демирала точно в дальний нижний угол ворот Угурджана Чакыра.

Примерно с этой же точки через двадцать минут Цубер сделал передачу в центр Джердану Шакири, который удвоил преимущество швейцарцев, пробив с дуги штрафной площади в правый верхний угол ворот.

В начале второго тайма сборная Швейцарии несколько раз могла забить и третий гол, но вместо этого на 62-й минуте неожиданно пропустила гол после того, как Ирфан Кахведжи повторил удар Шакири.

И все же третий гол в ворота сборной Турции состоялся уже через пять минут. После быстрой контратаки все тот же Цубер сделал пас с левого края в центр штрафной площади на забегавшего туда Шакири, оформившего дубль - 3:1.

Сборная Швейцарии, заняв третье место в группе, имеет неплохие шансы на выход в плей-офф, а сборная Турции во второй раз после ЕВРО-1996 не набрала ни одного очка на чемпионате Европы.

Сегодня в 22:00 начнутся матчи третьего тура в группа «C», в которых сборная Северной Македонии в Амстердаме сыграет с командой Нидерланды, а в Бухаресте сборные Украины и Австрии выяснят, кто из них станет второй командой в группе.