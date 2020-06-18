Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о мошеннических схемах в Facebook и Instagram, в которых зарабатывают на его имени, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени. Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, среди потерявших деньги в результате этих схем - пожилые люди и пенсионеры. Последний случай подобного обмана был описан в СМИ недавно, но сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой Facebook, появились еще год назад.

Несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года.

"Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагаем людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем. Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно", - отметил он.

Дуров заявил, что в интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Он также надеется, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов.

"Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов", - заключил он.