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Сталкер
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
abaika95: не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого ) Даже если исковые требования одни и те же в нескольких делах, состав лиц -...
23.09.19 15:24
abaika95
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Цитата- // вот такая стоимость.. // 850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?) Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация) Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в...
23.09.19 15:20
abaika95
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
Цитата- // Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный// Ну так подождите) второе то дело...
23.09.19 15:16
drakon
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60: 13 евроцентов за буханку.для 1012: до каких пор будут грабить народ Вот такая стоимость хлеба,со скидкой,на этой b.radikal.ru неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400 и 500...
23.09.19 15:14
Сталкер
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
abaika95: abaika95: полный демонтаж обьекта почему не хотят производить то?) Так именно это и "не понравилось"... Как высказывал мнение на подготовках этого дела к...
23.09.19 15:08
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Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя

Галина КАТКОВА

23 сентября 2019, 14:34 |  Государство

Костанайский областной суд сегодня, 23 сентября, завершил рассмотрение апелляционной жалобы Центра защиты прав потребителей г. Рудного и протеста прокуратуры Костанайской области. Коллегия по гражданским делам отменила решение суда первой инстанции.

Фото из архива "НГ"

Об этом в своей группе в "Одноклассниках" сообщил руководитель ЦЗПП.

 

Центр обжаловал решение судьи экономического суда Айнур Танирберген, которая 22 июля 2019 года отказала ЦЗПП в удовлетворении исковых требований.

- Областным судом эксплуатация колеса обозрения признана противоправной из-за наличия очевидных угроз безопасности и жизни посетителей данного аттракциона, - сообщается в "Одноклассниках", - признано незаконным бездействие подрядчика, ТОО «АлатауГорСтрой», и заказчика, ГУ «Рудненский городской отдел строительства», которое выразилось в непринятии мер по устранению совокупности выявленных при строительстве нарушений.

Решение суда вступило в законную силу.

ЦЗПП также сообщает, что согласен с ним частично, так как коллегия не стала рассматривать вопрос о полном демонтаже объекта. Центр намерен направить по этому поводу кассационную жалобу в Верховный суд РК.

Одновременно извещает, что в экономическом суде находится на рассмотрении второе дело по иску ЦЗПП к ТОО «АлатауГорСтрой», отделу строительства акимата Рудного, ТОО «Элит Эксперт», ТОО «Рэтро-2» о признании незаконными и недействительными всех действий, заключений, сертификатов, а также о демонтаже аттракциона, как построенного с отклонениями от ПСД и норм безопасности. Пока по этому делу производится комплексная судебная технологическая экспертиза.

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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 561
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все я надеюсь сериал "Руднинское колесо" закончился?) а хотя нет рассмотрение кассационной жалобы еще впереди) Сталкер что вам еще там не понравилось?) полный демонтаж обьекта почему не хотят производить то?)
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§ юля елиссева
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1261
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.09.19 - 14:57
Комментарий удален модератором.
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* Сталкер
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
abaika95:
полный демонтаж обьекта почему не хотят производить то?)

Так именно это и "не понравилось"...
Как высказывал мнение на подготовках этого дела к апелляционному разбирательству судья-докладчик облсуда С.С.Кайкенов, требование по демонтажу объекта они не намерены рассматривать, так как аналогичное требование находится на рассмотрении в суде первой инстанции по второму гражданскому делу (в эконом. суде, где сейчас по делу экспертизы идут) и заявлено позже. Дел два.
По сути, частичное удовлетворение и не удовлетворяет.
Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный.
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§ abaika95
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 561
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный//

Ну так подождите) второе то дело тоже может быть в вашу пользу и тогда уже колесо демонтируют) не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого ) там же на сколько я понимаю начнется серьезная возня с юр. бюрократией и поисками виноватого) может с "кассацией" вы зря решили?)
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* Сталкер
Re: Рудненское колесо обозрения признано опасным для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого )

Даже если исковые требования одни и те же в нескольких делах, состав лиц - разный. Да и основания исков не одни и те же в этих делах. Поэтому они формальны друг с другом и не связаны. Поэтому их в суде первой инстанции судьи в одно дело и не стали объединять, хотя право такое имели.
По кассации всё просто. Принцип такой. Если отсутствует решение суда о полном удовлетворении иска, то каждый без исключения такой судебный акт обжалуется в кассационном порядке, затем направляется ходатайство Председателю Верховного Суда о внесении представления о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов, затем ходатайство в Генпрокуратуру о внесении кассационного протеста. Это по КАЖДОМУ делу так, чтобы в дальнейшем не было упрёков лично в мой адрес или адрес организации. То есть сам принцип неизменен - до полного исчерпания национальных средств правовой защиты.
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