Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
Галина КАТКОВА
Костанайский областной суд сегодня, 23 сентября, завершил рассмотрение апелляционной жалобы Центра защиты прав потребителей г. Рудного и протеста прокуратуры Костанайской области. Коллегия по гражданским делам отменила решение суда первой инстанции.
Фото из архива "НГ"
Об этом в своей группе в "Одноклассниках" сообщил руководитель ЦЗПП.
Центр обжаловал решение судьи экономического суда Айнур Танирберген, которая 22 июля 2019 года отказала ЦЗПП в удовлетворении исковых требований.
- Областным судом эксплуатация колеса обозрения признана противоправной из-за наличия очевидных угроз безопасности и жизни посетителей данного аттракциона, - сообщается в "Одноклассниках", - признано незаконным бездействие подрядчика, ТОО «АлатауГорСтрой», и заказчика, ГУ «Рудненский городской отдел строительства», которое выразилось в непринятии мер по устранению совокупности выявленных при строительстве нарушений.
Решение суда вступило в законную силу.
ЦЗПП также сообщает, что согласен с ним частично, так как коллегия не стала рассматривать вопрос о полном демонтаже объекта. Центр намерен направить по этому поводу кассационную жалобу в Верховный суд РК.
Одновременно извещает, что в экономическом суде находится на рассмотрении второе дело по иску ЦЗПП к ТОО «АлатауГорСтрой», отделу строительства акимата Рудного, ТОО «Элит Эксперт», ТОО «Рэтро-2» о признании незаконными и недействительными всех действий, заключений, сертификатов, а также о демонтаже аттракциона, как построенного с отклонениями от ПСД и норм безопасности. Пока по этому делу производится комплексная судебная технологическая экспертиза.
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