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Сталкер
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
drakon: Владелец и единственный учредитель ТОО "АлатауГорСтрой" - Хамитжан Дихаев. Сейчас находится в международном розыске и в бегах. Принадлежащая ему фирма - ТОО...
13.08.19 14:35
drakon
Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
А каким боком, Дихаев стоит к колесу... :lol: :lol: :-o
13.08.19 14:24
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Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном

13 августа 2019, 14:05 |  Общество

Запустить колесо обозрения за 330 миллионов тенге в Рудном вновь пытается подрядчик, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ТОО "АлатауГорСтрой" подало частную жалобу в суд с просьбой отменить определение Специализированного межрайонного экономического суда от 22 июля 2019 года о приостановлении работы рудненского колеса обозрения. Подрядчик не согласен с доводами истца в полном объеме и по-прежнему утверждает, что аттракцион безопасен.

На данный момент вновь назначены экспертизы, которые должны установить, безопасно ли колесо обозрения. Ранее представленные в суде результаты испытаний на аттракционе не смогли в полной мере отразить то, насколько оно безопасно. Эксперт лишь подтвердил, что аттракцион не бывший в употреблении, и то, что первый инцидент, когда кабинки перевернулись на аттракционе, был связан с зацепом двери. Второй случай с вращающимися кабинками не был представлен судом на рассмотрение эксперту.

Центр защиты прав потребителей Рудного с доводами подрядчика не согласен, ими было подано возражение. "На предыдущем процессе представитель "АлатауГорСтрой" Гаврильчик сказал, что, возможно, имеется какая-либо необходимость внести конструктивные изменения в новое колесо обозрения, что-то там, возможно, утяжелять и балансировать. Автоматически из этого делается вывод, нужно ли это вообще, и если это сделать, какие дальше последствия, потому что фундамент рассчитан на то, что рассчитан. Это свидетельствует о том, что эксплуатироваться колесо в данный момент не может", - рассказал директор общественного объединения Николай Гиньятов. Сейчас производство по делу судом приостановлено. Идет экспертиза по вопросам безопасности. 

Отметим, накануне стало известно, что Департаментом экономических расследований по Костанайской области разыскивается Хамитжан Дихаев, учредитель ТОО "АлатауГорСтрой". Он вместе с женой открыл кредитную линию в АО "КазАгроФинанс" якобы для пополнения оборотного капитала. Тем самым они незаконно присвоили себе 250 миллионов кредитных денег. Однако перед судом предстала лишь супруга. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Дихаев же находится в розыске.

Напомним, после инцидента с вращающимися вокруг своей оси кабинками Центр защиты прав потребителей Рудного в мае этого года подал иск на акимат с требованием запретить эксплуатацию колеса и демонтировать его. Однако суд отказал в демонтаже колеса обозрения в городе Рудном. Но работа колеса была приостановлена.

Фото Tengrinews.kz©
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* drakon
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17073
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А каким боком, Дихаев стоит к колесу?... :lol: :lol: :-o
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§ Сталкер
Re: Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Владелец и единственный учредитель ТОО "АлатауГорСтрой" - Хамитжан Дихаев. Сейчас находится в международном розыске и в бегах. Принадлежащая ему фирма - ТОО "АлатауГорСтрой" приобретало это самое рудненское "Колесо Обозрения" и устанавливала его!
Дихаев до того момента, как ЦЗПП совместно с городской газетой "Хорошее Дело" не провели расследование и не опубликовали информацию, что установкой колеса обозрения занимается ранее неоднократно судимый за опрокидывание бюджета Дихаев, был и директором ТОО "АлатауГорСтрой". Затем Дихаев назначил директором этого ТОО Дамира Испулова, но также оставаясь владельцем 100% доли уставного ка питала ТОО "АлатауГорСтрой".
Вот такие вот строители!
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