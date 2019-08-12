Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае

Должностные лица ТОО «Куман-Ltd» открыли кредитную линию в АО «КазАгроФинанс» якобы для пополнения оборотного капитала по целевому проекту «Модернизация овощехранилища».

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Как сообщила сегодня, 12 августа, пресс-служба департаментом экономических расследований Костанайской области на странице ведомства в "Фейсбуке", в ходе расследования было установлено, что хищение организовала семейная чета Дихаевых.

- Супруги узнали из общих источников информацию о возможности получения кредита по поддержке субъектов сельского хозяйства. Они разработали пошаговый план действий и путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц АО «КазАгроФинанс» завладели особо крупной суммой денег, - сообщили в департаменте.