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Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Ваш земляк: Я ничего не хочу сказать. Говоришь и думаешь тут за меня ты, судя по твоим комментам. :lol: Ох и зудит у тебя прям явно, потягаться с "опытом". :lol:
12.08.19 17:54
Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
И про полицая, ударившего в печень девушку, тоже новости есть.Полицейские назвали имя коллеги, ударившего девушку на акции протеста. Замечу для Перемудрого Пескаря, Шерхана и Табаки 6.0 - митинг был...
12.08.19 17:35
Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
А вот ещё новость, из свеженьких.Артур Эбзеев, внук члена ЦИК Бориса Эбзеева, в четыре года приобрел квартиру в районе Остоженки рыночной стоимостью полмиллиарда рублей и площадью 274 квадратных...
12.08.19 17:30
Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале: Зато у нас ещё нет своего Захарченко. "ТО, что на вас не завели ещё дела, это не ваша заслуга, а наша недоработка!" И что ты хочешь сказать - в Казахстане никто не...
12.08.19 17:26
abaika95
Игра на наблюдательность и предположения
Цитата- так себе отмазочка! читай дальше методички. Чтож вы такая злая Юлечка) я вроде не отмазочку писал, прочтите внимательно мой первый коммент я же за вас) и кстати своей манерой письма и...
12.08.19 17:05
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Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае

12 августа 2019, 16:03 |  Криминал

Должностные лица ТОО «Куман-Ltd» открыли кредитную линию в АО «КазАгроФинанс» якобы для пополнения оборотного капитала по целевому проекту «Модернизация овощехранилища».

Иллюстративное фото kursiv.kz

Как сообщила сегодня, 12 августа, пресс-служба департаментом экономических расследований Костанайской области на странице ведомства в "Фейсбуке", в ходе расследования было установлено, что хищение организовала семейная чета Дихаевых.

- Супруги узнали из общих источников информацию о возможности получения кредита по поддержке субъектов сельского хозяйства. Они разработали пошаговый план действий и путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц АО «КазАгроФинанс» завладели особо крупной суммой денег, - сообщили в департаменте.

По результатам расследования АО было признано потерпевшим. По уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму 252 050 000 тенге.

Но перед судом предстала одна Дихаева, так как её супруг находится в розыске. Суд признал Дихаеву виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Фото ДЭР по Костанайской области

Учитывая, что у осуждённой есть малолетние дети, исполнение наказания отсрочено на 5 лет. На это время за ней установлен пробационный контроль. Дихаеву обязали не менять постоянного места жительства и не выезжать в другие местности без уведомления контролирующего её государственного органа, не посещать увеселительные заведения.
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так как её супруг находится в розыске. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35775

С деньгами по ходу...
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§ юля елиссева
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.08.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
650 тысяч бакинских. Башкирская кассирша просто отдыхает...
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§ Гога
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут пару лямов попросишь - месяц проверять будут , и не дадут в итоге . А тут - не иначе кто в доле или в этой конторе такие лохи - во что совсем не верится.
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§ Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Башкирская кассирша

Зато у нас ещё нет своего Захарченко. :lol:
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§ Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А тут - не иначе кто в доле

При таких суммах откаты это "святое"
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§ Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зато у нас ещё нет своего Захарченко.

"ТО, что на вас не завели ещё дела, это не ваша заслуга, а наша недоработка!" И что ты хочешь сказать - в Казахстане никто не получает деньги в таких объёмах на ниве борьбы с коррупцией?! И кто такой Захарченко с какими-то жалкими 8 миллиардами?! У нас и покруче есть! Полковники ФСБ с 12-ю миллиардами!
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§ Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Я ничего не хочу сказать. Говоришь и думаешь тут за меня ты, судя по твоим комментам. :lol: Ох и зудит у тебя прям явно, потягаться с "опытом". :lol:
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Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы обменных пунктов. В частности, клиентам нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты. Считаете ли вы такую меру необходимой?
Да. Тотальный контроль необходим для борьбы с коррупцией и терроризмом.
Да. Она не помешает законопослушным гражданам покупать и продавать валюту.
Нет. Владельцы обменников будут компенсировать новые затраты за счет клиентов.
Нет. В Казахстане снова появится черный рынок покупки и продажи валюты.
 
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