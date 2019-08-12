Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Должностные лица ТОО «Куман-Ltd» открыли кредитную линию в АО «КазАгроФинанс» якобы для пополнения оборотного капитала по целевому проекту «Модернизация овощехранилища».
Иллюстративное фото kursiv.kz
Как сообщила сегодня, 12 августа, пресс-служба департаментом экономических расследований Костанайской области на странице ведомства в "Фейсбуке", в ходе расследования было установлено, что хищение организовала семейная чета Дихаевых.
- Супруги узнали из общих источников информацию о возможности получения кредита по поддержке субъектов сельского хозяйства. Они разработали пошаговый план действий и путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц АО «КазАгроФинанс» завладели особо крупной суммой денег, - сообщили в департаменте.
По результатам расследования АО было признано потерпевшим. По уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму 252 050 000 тенге.
Но перед судом предстала одна Дихаева, так как её супруг находится в розыске. Суд признал Дихаеву виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Фото ДЭР по Костанайской области
Учитывая, что у осуждённой есть малолетние дети, исполнение наказания отсрочено на 5 лет. На это время за ней установлен пробационный контроль. Дихаеву обязали не менять постоянного места жительства и не выезжать в другие местности без уведомления контролирующего её государственного органа, не посещать увеселительные заведения.
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Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
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