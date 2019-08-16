Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода

По итогам первого полугодия Казахстан покинуло более 20 тысяч человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz. Это на 16,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 тысячи человек).

В свою очередь за этот период в страну прибыло всего 5,6 тысячи человек - на 11,3 процента меньше, чем в аналогичный период в 2018 году (6,4 тысячи человек).

В основном покидают страну горожане: 16,8 тысячи человек. Из сельской местности переехали в другие страны 3,2 тысячи человек.

В целом за весь 2018 год из страны уехали 41,9 тысячи человек (годом ранее - 37,7 тысячи человек), а приехали 12,7 тысячи человек (годом ранее - 15,6 тысячи человек).

Казахстан по-прежнему фиксирует отрицательное сальдо миграции (то есть выбыло больше жителей, чем прибыло) с Россией и Беларусью. С другими странами СНГ сальдо миграции населения положительное. Вне СНГ отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой, а положительное - с Китаем, Монголией, Ираном, Грузией и Турцией.

Традиционно больше всего из Казахстана уезжают в Россию: за шесть месяцев текущего года выбыло 17,7 тысячи человек (годом ранее - 15,1 тысячи человек). В Германию в текущем году уехали 1,2 тысячи человек (годом ранее - 1,1 тысячи человек). Первую тройку стран замыкает Узбекистан, туда уехал 151 человек (годом ранее - 64 человека).

При этом больше всего прибывших в Казахстан наблюдается из Узбекистана - 2,2 тысячи человек, из России - 1,5 тысячи человек, из Китая - 395 человек.

Среди всех регионов РК только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. За январь-июнь текущего года больше всего уехало в другие страны из Восточно-Казахстанской области - 3,2 тысячи человек, причем прибыло в этот регион всего 253 человека. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион. Замыкает тройку регионов, из которых в другие страны уехало больше всего казахстанцев, Карагандинская область - 2,5 тысячи человек; прибыло в область всего 213 человек.

Самым востребованным регионом среди иностранцев является нефтяная Мангистауская область, в этот регион прибыло 1,3 тысячи человек. В Алматинскую область прибыла 1 тысяча человек. Тем временем в города республиканского значения - Нур-Султан, Алматы и Шымкент - прибыло в совокупности 1,4 тысячи человек.