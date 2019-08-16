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alex_60
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16.08.19 15:08
Горожанин_kst
Территория безграничного свинства
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16.08.19 14:59
Горожанин_kst
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang: В статье-то да,таки, нормально. А вот в стране? :-) Вот в чём the question
16.08.19 14:56
Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95: подожди а в статье както по другому вывернуто Почему по-другому-то? Всё нормально в статье.
16.08.19 14:49
Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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16.08.19 14:16
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Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода

Tengrinews.kz

16 августа 2019, 11:20 |  Общество

По итогам первого полугодия Казахстан покинуло более 20 тысяч человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz. Это на 16,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 тысячи человек).

В свою очередь за этот период в страну прибыло всего 5,6 тысячи человек - на 11,3 процента меньше, чем в аналогичный период в 2018 году (6,4 тысячи человек).

В основном покидают страну горожане: 16,8 тысячи человек. Из сельской местности переехали в другие страны 3,2 тысячи человек.

В целом за весь 2018 год из страны уехали 41,9 тысячи человек (годом ранее - 37,7 тысячи человек), а приехали 12,7 тысячи человек (годом ранее - 15,6 тысячи человек).

Казахстан по-прежнему фиксирует отрицательное сальдо миграции (то есть выбыло больше жителей, чем прибыло) с Россией и Беларусью. С другими странами СНГ сальдо миграции населения положительное. Вне СНГ отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой, а положительное - с Китаем, Монголией, Ираном, Грузией и Турцией.

Традиционно больше всего из Казахстана уезжают в Россию: за шесть месяцев текущего года выбыло 17,7 тысячи человек (годом ранее - 15,1 тысячи человек). В Германию в текущем году уехали 1,2 тысячи человек (годом ранее - 1,1 тысячи человек). Первую тройку стран замыкает Узбекистан, туда уехал 151 человек (годом ранее - 64 человека).

При этом больше всего прибывших в Казахстан наблюдается из Узбекистана - 2,2 тысячи человек, из России - 1,5 тысячи человек, из Китая - 395 человек.

Среди всех регионов РК только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. За январь-июнь текущего года больше всего уехало в другие страны из Восточно-Казахстанской области - 3,2 тысячи человек, причем прибыло в этот регион всего 253 человека. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион. Замыкает тройку регионов, из которых в другие страны уехало больше всего казахстанцев, Карагандинская область - 2,5 тысячи человек; прибыло в область всего 213 человек.

Самым востребованным регионом среди иностранцев является нефтяная Мангистауская область, в этот регион прибыло 1,3 тысячи человек. В Алматинскую область прибыла 1 тысяча человек. Тем временем в города республиканского значения - Нур-Султан, Алматы и Шымкент - прибыло в совокупности 1,4 тысячи человек.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- положительное - с Китаем, Монголией, Ираном, Грузией и Турцией.

Шта? Кто интересно переезжает в эти "прекрасные" страны?)


Цитата- отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой,

Двойное шта?? Кто уезжает из этих прекрасных стран? Или я что то не понял? че в мире вообще происходит?)
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§ Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11859
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Шта? Кто интересно переезжает в эти "прекрасные" страны?) Цитата- отрицательное сальдо миграции населения в основном сложилось с Германией, США, Израилем и Канадой, Двойное шта?? Кто уезжает из этих прекрасных стран? Или я что то не понял? че в мире вообще происходит?)

Ты перепутал. Отрицательное сальдо - это значит туда больше УЕХАЛО, чем приехало, а положительное - оттуда больше ПРИЕХАЛО, чем туда уехало.
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§ abaika95
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ты перепутал. Отрицательное сальдо - это значит туда больше УЕХАЛО, чем приехало, а положительное - оттуда больше ПРИЕХАЛО, чем туда уехало.

Ну я и думаю чертовщина какаято ) подожди а в статье както по другому вывернуто

Цитата-Казахстан по-прежнему фиксирует отрицательное сальдо миграции (то есть выбыло больше жителей, чем прибыло)
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§ Victor Yang
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11859
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
подожди а в статье както по другому вывернуто

Почему по-другому-то? Всё нормально в статье.
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§ Горожанин_kst
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.08.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

В статье-то да,таки, нормально. А вот в стране? :-)
Вот в чём the question
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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