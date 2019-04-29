Выставка картин Марии Сусаренко «Навстречу мечте» открылась в художественной школе в Костанае

На счету молодой художницы, чьи работы были представлены в галереях Санкт-Петербурга, Москвы, Парижа и Праги, пять персональных выставок в Санкт-Петербурге, последняя из которых проходит параллельно с костанайской. Мария много раз становилась победителем различных творческих конкурсов.

На открытии выставки 26 апреля было многолюдно

С 26 апреля до 20 мая костанайские зрители могут посмотреть на 19 графических работ автора.

Когда в художественной школе им. Никифорова возникла идея провести выставку работ кого-то из выпускников, долгих раздумий и споров не было. Кандидатура Марии Сусаренко как нельзя лучше отвечала основной задаче выставки. А задача была вполне себе в духе педагогики – профориентационная. Как бы скучно это ни звучало: «профориентационная работа», но за этим по-канцелярски тусклым выражением кроется очень важное дело – показать ученикам горизонты, которые они могут открыть, и вершины, которых возможно достичь, если упорно трудиться. Конечно, если говорить об изобразительном искусстве, как впрочем, и о любом другом, талант необходим. Но как же легко его «закопать», если не работать с тем, что дала природа.

Преподаватели «художки» вспоминают Марию как одну из самых старательных и целеустремленных учениц. Мир изобразительного искусства для маленькой Маши, как и для всех своих троих детей, открыла ее мама, сама когда-то успешно окончившая художественную школу. 5-летнюю Машу в «художку» привела за ручку бабушка и с этого момента началась работа над огранкой настоящего таланта.

Картина «Чикаго»

- Машин талант заметила ее первый преподаватель - Татьяна Владимировна Кузьменкова, - вспоминает мама художницы Наталья СУСАРЕНКО. - Обладая удивительным внутренним аристократизмом, сумела передать это ученице. И если я читаю, что в рецензии на работы Маши отмечается нечто с художественной точки зрения интересное и выдержанное, то это от Татьяны Владимировны. Упорство, даже некоторую напористость Маша взяла от своего второго преподавателя Галины Александровны Никифоровой. То, что Мария обладает высокой работоспособностью и имела очень хороших учителей, помогло исполнить ее мечту. Ведь мечта - это не просто фантазирование, лежа на диване. Когда мечта перерастает в цель, она обретает совершенно другие контуры и размеры. Речь не только о Маше, любой выпускник нашей замечательной художественной школы может добиться всего, потому что здесь помогают превратить мечту в цель.

Наталья Сусаренко: «У Марии были очень хорошие учителя»

После окончания школы Мария отправилась в Санкт-Петербург, чтобы поступить в знаменитую «Муху» - училище имени В. И. Мухиной, ныне носящее другое название - Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. В 2016 году получила диплом по специальности «дизайн костюма», а потом прошла курсы графического дизайна и моделирования костюма в колледже Святого Мартина в Лондоне.

Картина «Мама»

Несмотря на профессиональную ориентированность на прикладное творчество, Мария Сусаренко никогда не бросала свое любимое занятие - графику. За годы занятий изобразительным искусством Мария выработала свой, узнаваемый стиль.

На ее картинах, на первый взгляд, проступают контурные линии, по которым художники изучают основы перспективы. Но ни к линейной, ни к нелинейной перспективе это не имеет отношения. Тем, кто знаком с теорией струн, эти линии могут отдаленно напомнить квантовые струны, задающие свойства материи в нашей Вселенной. А может быть, это нити, на которых подвешен мир-симуляция, - потяни за одну и все изменится, обретет совершенно иные черты, а то вовсе распадется, обнажив нечто, скрытое от наших глаз.

Картина «Площадь восстания»

Что бы ни увидел зритель в графических листах Марии Сусаренко (а каждый увидит свое), главное, о чем нужно помнить, посещая ее выставку - это о том, что любой путь к мечте и успеху лежит через постоянный труд.

Картина «Бруклинский мост»

Наталья Сусаренко вспомнила забавный и одновременно поучительный случай. Мария пришла делать маникюр и нейл-мастер спросила: «Девочка, кем же ты работаешь, если на руках такие бешеные мозоли?». «Я художник», - ответила Мария. Мастер всплакнула и сделала маникюр бесплатно.

- Вот так неожиданно искусство может приносить бонусы, - пошутила Наталья.

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А если без шуток - чтобы стать таким же успешным в своей области, как Мария Сусаренко, надо уметь учиться с упоением, трудиться до мозолей, и зачастую поступаться комфортом. Только тогда приходит успех, заслуженный и заработанный.

Картина «Коста-Брава»

Картина «Крыши Санкт-Петербурга»



Картина «Нью-Йорк»

Картина «Yumsum a Whitby Abbey»

Фото Ксении РЕБИК