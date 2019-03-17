Международный фестиваль танца «Наурыз собирает друзей» завершился в Костанае

Танцоры из Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, Челябинска, Санкт-Петербурга, Костаная, Астаны, Джангельдинского и Камыстинского районов показали своё мастерство на сцене ДК «Мирас». Фестиваль продлился три дня - с 15-го по 17 марта. Каждый коллектив представлял танцы своего народа.

Ансамбль "Жемчужина", Узбекистан

- Коллективы из районов попали на этот фестиваль через отбор, - рассказал «НГ» директор хореографической школы «Карнавал» Шамиль ФАХРУТДИНОВ. – Меня чрезвычайно радует, что в таких отдалённых уголках нашей области дети могут заниматься хореографией. Наши гости – сильные коллективы. Самое интересное, что нашим участникам - от 13-ти до 19 лет. Это современные ребята, но они всё равно не стесняются заниматься народными танцами.

Каждый коллектив привёз от трех до шести номеров. Этого хватило на три концерта, которые показали костанайскому зрителю на второй день фестиваля.

Ансамбль "Ералаш", Челябинск

Челябинский «Ералаш» показал казачий танец, на сцену вышли около 20 крепких парней, что редкость для современной хореографии.

- Народный танец не следует за модой, это традиция, – отмечает руководитель ансамбля «Ералаш» Елена ФАРЛАДАНСКАЯ. – В нашем коллективе занимаются 350 детей, и значительная часть – мальчики. Им нравится, они чувствуют поддержку близких, а их успехи помогают ребятам преодолеть негативное мнение сверстников.

Народные танцы считаются одними из самых сложных в хореографии, потому что требуют от исполнителя максимальной чёткости каждого движения, чтобы показать уникальность народа, его самобытность и дух.

- Киргизский танец отличается от казахского по характеру и по лексике. – рассказала «НГ» балетмейстер детского музыкального театра «Таберик» (Кыргызстан) Алевтина ЛОКОТКОВА. - Казахский - более благородный и холодный, а киргизский гораздо мягче, танец озорной.

Ансамбль "Таберек", Кыргызстан

Фестиваль отличается от конкурса тем, что в первом нет соревнования. Цель участников - показать себя и посмотреть на других.

Ансамбль "Зарянка", Камыстинский р-н

Ансамбль "Еркеназ", Джангельдинский р-н

Ансамбль "Шашу", Астана

Ансамбль "Карнавал", Костанай

- Я танцую уже 8 лет. Бывал на многих подобных мероприятиях, - рассказал челябинский танцор Арсений КУЛИКОВ. – Здесь очень дружелюбно. Много аплодируют. Мы долго готовились, ежедневно 2-3 часа уходят на репетицию. Где-то много технических моментов и точных движений, где-то нужно передать эмоции. Мы постарались это совместить.

В фестивале участвовали 11 коллективов, всего - около 350 человек.

Ансамбль "Бисеринки", Набережные челны

Ансамбль "Алтынай", Костанай

Ансамбль "Бисеринки", Набережные челны

Ансамбль "Шашу", Астана

Ансамбль "Жемчужина", Узбекистан

Ансамбль "Шашу", Астана

Ансамбль "Маленький орел", Костанай

Каждый ансамбль получил подарки и памятные сертификаты.

Подробнее о фестивале "Наурыз собирает друзей" - в ближайшем номере "НГ".

Фото Николая СОЛОВЬЕВА