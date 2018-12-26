Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы

Приговор в отношении директора ТОО "КостанайПромГаз" Александра Зайченко огласили в суде №2 Костаная сегодня, 26 декабря. Его пришли поддержать друзья, которые отреагировали на приговор бурными аплодисментами.

- Суд признал Зайченко виновным по статьям 190 ч.3, 28 ч.4, 367 ч.2 и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 98 150 000 тенге по ст. 28 ч.4 и 3 года 6 месяцев ограничения свободы по ст. 367 ч. 2 , - зачитал судья приговор. - С учетом поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Супруге Зайченко вернут залог в сумме 4 810 000 тенге. В течение 10 дней Зайченко должен прибыть в службу пробации для постановки на учет. Он не имеет права посещать увеселительные заведения: клубы, кафе, рестораны. В случае нарушения режима пробации ограничение свободы может быть заменено на реальное лишение свободы на тот же срок.

После приговора судья Сатмагамбетов еще раз подчеркнул, что Зайченко не имеет права выезжать на отдых в Турцию и другие страны.

После того, как судья вышел, в зале раздались бурные аплодисменты - многочисленные друзья подсудимого аплодировали стоя, а потом подошли с ним обниматься и поздравлять с благополучным исходом дела.

- Вы довольны приговором, будете обжаловать? - поитересовались журналисты.

- Приговор обжаловать не буду, - коротко ответил Александр Зайченко.

Тем не менее приговор в законную силу не вступил и возможность обжаловать его остается в течение 15 дней со дня оглашения.

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