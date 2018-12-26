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drakon
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
ZXC: Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание? Источник:www.ng.kz Я тоже не понимаю. А что 1 день, проведённый под стражей, не считается за 3,нахождения - на ограничении свободы... :-o
26.12.18 15:18
Алиса
Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
Надеюсь, не приведет к банкротству? Аж на целых 10 тенге меньше будем платить - это ж ого-го-го сколько в итоге получится :-o
26.12.18 14:57
ZXC
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
98 150 000 тенге он не будет платить, я правильно понял? Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?
26.12.18 14:56
drakon
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
alex_60: и ультразвуковых допплерографий головного мозга, Источник:www.ng.kz Видать ещё - не всем сделали... :lol: :-o
26.12.18 14:36
alex_60
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
drakon: уже в оттдалёных сёлах- поликлиники - есть? передвижные медицинские поезда точно есть. ///С 2010 года тремя консультативно-диагностическими поездами за 1451 день работы были осмотрены...
26.12.18 14:32
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Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 декабря 2018, 11:51 |  Криминал

Приговор в отношении директора ТОО "КостанайПромГаз" Александра Зайченко огласили в суде №2 Костаная сегодня, 26 декабря. Его пришли поддержать друзья, которые отреагировали на приговор бурными аплодисментами.

- Суд признал Зайченко виновным по статьям 190 ч.3, 28 ч.4, 367 ч.2 и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 98 150 000 тенге по ст. 28 ч.4 и 3 года 6 месяцев ограничения свободы по ст. 367 ч. 2 , - зачитал судья приговор. - С учетом поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Супруге Зайченко вернут залог в сумме 4 810 000 тенге. В течение 10 дней Зайченко должен прибыть в службу пробации для постановки на учет. Он не имеет права посещать увеселительные заведения: клубы, кафе, рестораны. В случае нарушения режима пробации ограничение свободы может быть заменено на реальное лишение свободы на тот же срок.

После приговора судья Сатмагамбетов еще раз подчеркнул, что Зайченко не имеет права выезжать на отдых в Турцию и другие страны.

После того, как судья вышел, в зале  раздались бурные аплодисменты - многочисленные друзья подсудимого аплодировали стоя, а потом подошли с ним обниматься и поздравлять с благополучным исходом дела.

- Вы довольны приговором, будете обжаловать? - поитересовались журналисты.

- Приговор обжаловать не буду, - коротко ответил Александр Зайченко.

Тем не менее приговор в законную силу не вступил и возможность обжаловать его остается в течение 15 дней со дня оглашения.

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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оправдывать Зайченко - нужно было.
Поэтому и такой Приговор... 8-)
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§ ZXC
Re: Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 26.12.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
98 150 000 тенге он не будет платить, я правильно понял? Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?
Профайл

* drakon
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791337&topic_id=36425&forumid=1#791337

Я тоже не понимаю. А что 1 день, проведённый
под стражей, не считается за 3,нахождения -
на ограничении свободы?... :-o
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