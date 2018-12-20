Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»

Слушание уголовного дела в отношении директора ТОО «КостанайПромГаз» Александра ЗАЙЧЕНКО продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 19 декабря.

Сначала суд закончил исследование письменных доказательств дела. Среди них перечислялись расшифровки телефонных разговоров между Зайченко и потерпевшим - заслуженным тренером РК по боксу Сапабеком Мукушевым. В деле также имеются протоколы выемки смартфона iPhone-Х у экс-начальника УБОП Бахытбека Дисюкова и iPhone-6 у старшего оперуполномоченного УБОП ДВД области Андрея Болотских, проходивших по делу свидетелями.

После исследования материалов дела адвокат подсудимого Дмитрий ЛЕЛЕКОВ ходатайствовал о приобщении положительной характеристики на Зайченко и нескольких благодарностей на его имя.

- Положительную характеристику Зайченко среди прочих подписал олимпийский чемпион Иван Дычко, - отметил Лелеков. – Есть грамота от патриарха Уральского и Гурьевского за помощь в строительстве храма. Благодарность от особого посла Украины в РК Демина за укрепление украинско-российских отношений и за проведение мероприятий украинского народного творчества. Союз ветеранов Афганистана и локальных войн отмечает непререкаемый авторитет Зайченко среди ветеранов войны, так как его родной брат погиб в Афганистане.

После удовлетворения ходатайств адвоката судья Самат САТМАГАМБЕТОВ обратился к подсудимому:

- Вы вправе отказаться от дачи показаний, либо давать их. Суд обязан спросить у вас – признаете ли вы свою вину?

- Вину признаю частично, - ответил Зайченко. – Показания давать буду. Уважаемый суд, за всю свою сознательную жизнь я впервые попал в такую ситуацию. Для меня это будет большим уроком. Мне очень стыдно перед моими родителями, родственниками, друзьями, знакомыми. Вину признаю только в части передачи денежных средств, но никаких корыстных целей и намерений у меня не было. Да и не могло быть. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, прошу прощения у всех. Больше мне добавить нечего и на вопросы участников процесса отвечать я отказываюсь. Все мои показания, данные в ходе досудебного следствия, полностью подтверждаю. Прошу суд не лишать меня свободы, так как я работаю на производстве, мне нужно там быть.

- В деле имеются аудио- и видеозаписи ваших встреч с потерпевшими супругами Мукушевыми. В частности, в магазине «Автомир» и в дачном домике, - уточнил гособвинитель. – Вы подтверждаете, что вы с ними встречались?

- Я, пользуясь своим правом, отказываюсь отвечать на вопросы, - повторил Зайченко.

В связи с этим государственные обвинители хотели исследовать аудио- и видеозаписи встреч подсудимого с потерпевшими. Однако адвокаты сказали, что в этом необходимости нет, и судья с ними согласился.

- Вы просите не лишать вас свободы, а вы в состоянии оплатить штраф? – спросил обвиняемого судья. – Согласно вашей статье штраф предусмотрен, но его минимальная сумма составит 20-кратный размер от суммы взятки. От $19 000 это будет около полумиллиона долларов.

- Такой штраф непосилен даже для Зайченко, - ответил его адвокат Лелеков.

Судья пояснил, что еще неизвестно, признает ли суд вообще вину Зайченко и каким будет наказание, но он просто уточнил возможность погашения штрафа.

Самат Сатмагамбетов также поинтересовался, где находится потерпевший Сапабек Мукушев, который не был ни на одном судебном заседании. Адвокаты в очередной раз ответили, что он за пределами Костаная. Судья напомнил, что в деле имеются письменные показания Мукушева, на оглашении которых настаивали адвокаты. И отметил, что эти показания известны и стороне защиты, и стороне обвинения, поэтому оглашать их нет смысла, они и так приобщены к уголовному делу.

Согласно материалам дела, 17 июля 2018 года директор ТОО «КостанайПромГаз» Александр Зайченко был задержан сотрудниками антикоррупционной службы в СО «Геолог», в дачном домике боксера Сапабека Мукушева. При задержании он добровольно вытащил из-за пояса шорт черный пакет с деньгами. Из всех купюр на сумму $19 000 только 8 оказались подлинными, остальные были поддельными. Зайченко уверял, что деньги - это долг, который вернул его друг Сапабек Мукушев. Но сотрудники антикоррупционной службы пересчитали их, обнаружили фальшивки и забрали Зайченко в департамент. После этого, по словам адвокатов, Александр Зайченко поехал к дому экс-начальника УБОП Костанайской области Бахытбека Дисюкова и попытался передать ему пакет со словами: «Бек передал тебе бабки!». Однако Дисюков от них категорически отказался.

Почему сотрудники антикоррупицонной службы оказались в дачном домике Мукушева, пока не совсем понятно. По материалам дела, они якобы отреагировали на заявление супруги Сапабека Мукушева - Тамары Мукушевой. Адвокат подсудимого Лелеков пытался доказать, что заявление было написано задним числом и уже после того, как задержали Зайченко, а антикоррупционщики отреагировали на рапорт сотрудника полиции. Какого именно сотрудника - не уточняется.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА