Государственный обвинитель запросил для Александра Зайченко 3,5 года лишения свободы

Прения по уголовном делу, в котором директор ТОО "Костанай ПромГаз" Александр ЗАЙЧЕНКО обвиняется в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП ДВД области Бахытбеку Дисюкову, прошли в суде Костаная сегодня, 24 декабря.

По мнению гособвинения, вина Зайченко полностью доказана, именно он требовал взятку с боксера Сапабека Мукушева за прекращение уголовного дела в отношении него. Однако адвокаты потерпевшего Мукушева и его жены Тамары Мукушевой настаивали на том, что взятку требовали экс-начальник УБОП Дисюков и старший оперуполномоченный УБОП Андрей Болотских.

- Зайченко из корыстных побуждений и с целью завладеть чужим имуществом подстрекал Мукушева к даче взятки, - сказал в прениях прокурор. - Он требовал 19 000 долларов и сформировал у Мукушева умысел на дачу взятки, сообщив, что сможет уладить дело с сотрудниками ДВД области. Мукушев поверил ему, так как знал, что он общается с начальником УБОП.

По словам прокурора, намерения Зайченко подтверждаются НСД (негласными следственными действиями), а в частности, записями телефонных разговоров между Зайченко и Мукушевым.

- "По тому делу все закроет Баха?" - "Да, следак уже дело закрыл", - зачитал прокурор расшифровку одного из телефонных разговоров между Мукушевым и Зайченко.

Прокурор напомнил, что есть показания Тамары Мукушевой о том, что Болотских вызывал ее мужа Сапабека Мукушева в ДВД. То есть, на ее мужа могли давить. Гособвинитель еще раз напомнил фабулу дела о получении Зайченко в дачном домике $19 000 от Мукушева и попросил назначить ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

- От Мукушева и его жены поступило заявление о том, что с них требуют $20 000, - сказала адвокат Мукушевых Зайра АИШЕВА. - Передать деньги взялся Зайченко. За свои услуги Зайченко должен был взять $1 000, поэтому осталось $19 000. Общая суть разговоров, согласно НСД, сводится к получению денег для дальнейшей их передачи. Мукушева, которую допросили в антикоррупционной службе, подтвердила, что деньги с них требовал Дисюков. В итоге деньги Зайченко получил, чтобы передать их Дисюкову. Почему Дисюков их не взял, непонятно. И почему Дисюков откликнулся на просьбу Зайченко, который приехал к нему ночью? Неужели только для того, чтобы узнать для чего его искала жена? Эти моменты так и остались не выясненными в суде.

Зайра Аишева также заверила, что ее подзащитная Тамара Мукушева писала всего одно заявление в антикоррупционную службу, в котором объясняла, что Дисюков требует деньги от ее мужа.

- Мукушева обратилась в антикоррупционную службу с заявлением о том, что средства с них вымогают Дисюков и Болотских, - сказал в своем слове второй адвокат Батыржан КАЗКЕНОВ. - Зайченко стал посредником в передаче денег, 800 долларов из которых дала Мукушева, а 18 200 долларов - сотрудники антикоррупционной службы. Они были поддельными. Зайченко добровольно выдал эти деньги, они предназначались Дисюкову за прекращение уголовного дела в отношении Мукушева и дальнейшее покровительство. В ходе задержания Зайченко также согласился сотрудничать, поехав к Дисюкову. Почему Дисюков не взял эти деньги? То ли была утечка информации, то ли его что-то насторожило, непонятно.

Адвокат заявил, что Мукушевы не имеют никаких претензий к Зайченко и просят назначить подсудимому наказание, не связанное с лишинием свободы.

Адвокат Зайченко Дмитрий ЛЕЛЕКОВ просил суд переквалифицировать статью на покушение на посредничество во взятке.

- Мукушева заявила, что еще задолго до обращения к Зайченко Дисюков требовал с них взятку, - сообщил суду Лелеков. - Поэтому Зайченко никак не мог сформировать у Мукушевых умысел на дачу взятки. Никаких корыстных целей у него не было, что доказывают негласные телефонные переговоры. "Если обещанное не выполнит, я тебе свои деньги верну", - говорит в одном из разговоров Мукушеву Зайченко.

По словам адвоката, Зайченко имел ввиду, что, если после передачи $20 000 экс-начальнику УБОП, тот не прекратит на него давить, он отдаст ему свои деньги. В суде также сообщалось, что из $20 000, $1 000 Зайченко должен был взять себе за услуги посредника. Однако он сразу от этих денег отказался, сообщив Мукушеву, что они друзья.

В последнем слове Александр Зайченко несколько раз попросил не лишать его свободы.

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