Прогноз на 5 дней
ясно-5°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • Ю-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46056
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Отправлено: 27.01.23 - 17:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В январе 2023-го педагог-дефектолог колледжа бытсервиса Екатерина КОМИССАРОВА и еще один кредитор обратились с заявлением в полицию, в котором просили привлечь директора колледжа Айгуль НУРКИНУ к ответственности по ст. "Мошенничество".
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
238
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 17:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
занять директору 4 миллиона тенге, о чём люди вообще думают?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22192
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 18:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственникам лучше отдать.
Занимать нельзя, даже родным.
Никто не оценит..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3751
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 20:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Занимать нельзя,


Всё верно: - занимать нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ родным и близким друзьям - это невозвратные деньги. Лучше им подарить - хоть добрым будешь.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
194
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 20:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
— Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки.
....сказка лож да вней намёк добрым молодцам урок....
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1374
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 20:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//- Айгуль Сапаровна 10 января 2020 года попросила меня занять 4 млн тенге, - рассказала «НГ» Комиссарова. - У меня, конечно, таких денег не было, поэтому на следующий день она меня попросила взять кредит с условием, что где-то через полгода она его закроет когда получит отпускные//

Что за люди наивные такие. Пусть сама бы и брала кредит. Ладно когда деньги есть. Можно и занять. Да и то, если знаешь кому и уверен, что отдадут. А то пря ситуация прям как у моего брата, который также товарищу по бизнесу 10 тыс. долларов занял, а потом в Россию переехал. Так и не получив долг назад. Но из принципа нанял "ребят", которые за 50% вернули бабло. Всё лучше, чем ничего.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1220
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 21:03
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня интересует один вопрос, наши педагоги всегда попадают в какие то смехотворные ситуации и все их жалеют, но как то нас в пединституте так не учили. Ремарка: Я ни одного дня не проработал по специальности, возможно если бы проработал, тоже был бы таким же наивным. Подбирал самое неругательное слово.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8981
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 21:44
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие нынче пошли педагоги, цвет страны можно сказать, пример подрастающему поколению... то на ректоршу коррупционное дело заводят, то директор школы угрожает башкой об унитаз и шмонает компьютеры сотрудников, теперь вот принуждение к кредитам... аж 8 дел...
а еще с 1 марта за мат в их адрес штраф по двойному тарифу... А не слишком ли высоко вознесли этих людей?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3751
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 21:55
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я ни одного дня не проработал по специальности,


Поэтому, наверное, Гога спрашивал у вас- действительно ли вы истфак звканчивали.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3751
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Отправлено: 27.01.23 - 21:57
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на ректоршу коррупционное дело заводят, то директор школы угрожает башкой об унитаз


Кстати: - они обе бывшие депутаты облмаслихата.

[Исправлено: ACROS, 27.01.2023 - 22:21]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1220
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 21:59
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а еще с 1 марта за мат в их адрес штраф по двойному тарифу.

Не материтесь в адрес педагогов не советую, в этом отношении они могут постоять за себя. Вы же мужчина. Тем более сейчас вообще нравы нынешних детей особенно с подачи продвинутых родителей несколько желают оставлять лучшего. Вот помните была статья про СССР, там было очень много неоднозначных мнений. Я помню свои школьные годы, дежурство в классе это положняк, раз в месяц дежурство по школе с обязательным условие мыть панели, я не знаю, как у Вас , у нас это были стены. Это было нормально. Несколько лет назад одна ученица испортила дверь, что то написала на двери, учительница заставила её отмыть. Потом прокуратура возбудила на учительницу дело, по заявлению родительницы, мамой ей богу не поднимается рука. У меня дочь училась в той же самой школе несколько рантше, потребовались ей документы из школы и по приходу в школу я был поражён целым отрядом уборщиц, а у нас в школе была только престарелая тётя Маша, на всю школу.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1220
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 22:38
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Гога спрашивал у вас-

Иногда я сам себя не узнаю
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8981
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Отправлено: 27.01.23 - 22:49
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Не материтесь в адрес педагогов не советую, в этом отношении они могут постоять за себя.

Я к тому, что уровень молодых педагогов упал в соответствии с распущенностью детей и безалаберностью их родителей.
Кровавыми соплями за мат, которыми можно было умыться, как обещал мне отец уже наверное мало кто грозит своим детям.

Цитата:
saba:
Я помню свои школьные годы, дежурство в классе это положняк,

Это и у меня было. И ни кто не был против... даже если и был, то выполнял и не жаловался. Тем более родители!
Мыл я и парты от надписей, и полы, и стены. И снег вокруг школы чистили вместо физры или трудов, и на субботники ходили, летние отработки...
Сейчас неприкасаемые дети стали. Не дай бог перетрудятся. Куча уборщиц предпенсионного возраста и дядьки, которые летом и косят и поливают.
На днях шли по школьному двору, показываю... здесь была столярная мастерская, здесь слесарная, здесь для домоводства девочек... Сейчас же свели к одному кабинету и чему там учат не понятно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS