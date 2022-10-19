Не извиняю. Раз Токаев выступил, о развитии госязыка, то должно быть и развитие.. На любом сайте, те, кто говорит по казахски, обязаны будут предоставить площадку и на казахском государственном языке . Эти меры уже прорабатываются..
Don Julio: Чото я себе слабо представляю, чтобы просвещённый и поликультурный, яш надеюсь вы со мной согласитесь, американец или немец, бегал по Чайнатауну или турецкому кварталу, требуя чтобы его обслуживали на американском языке. И да, интересно, сколько процентов американцев, знает больше чем свой американский язык?
Вы предлагаете ограничится знанием только государственного языка-казахоязычным гражданам и русского русскоязычным гражданам. В настоящее время достаточно регионов, где коренного населения более 90-95%. Со временем коренного населения будет 80-90%, пусть будут полиязычными. Вся страна монокультурной и моноязычной никогда не станет, молодёжь поедет в ту-же Астану или Алматы и зарубежные страны учиться, последним нужно знание международного языка-английского. Американцам повезло-используют в обиходе язык международного общения.
Хех..мы -Динозавры, оставшиеся после советского Союза. И второе.. С какого перепуга я взял на себя ответственность роль Бога? По моему физическая смерть придет именно по его воле, не по моей.. А вот НГ будет жить вечно.. Как и Ленинский Путь.. Это как то мешает твоему восприятию Жизни, как таковой? Какие Угрозы, брат по несчастью?
Более того, ты обязан оказывать услуги на государственном языке. Сдача хаты в аренду это услуга. Если к тебе обратится казахоязычный гражданин на казахском языке - ты обязан отвечать на казахском, иначе прокуратуре прийдется провести проверку и звпретить тебе твой вид деятельности. прокуратура, проверьте пожалуйста.
А что никто не докопается до министерства Образования, почему они за 30 лет независимости не обучили русскоговорящих учеников в школах гос языку? Ежегодно школы штампуют выпускников и что? Казахский язык с садика преподают. Какой процент русскоговорящих выпускников школ говорит сносно на казахском языке? Что не спросите у Минкульта, что они сделали для развития гос языка? Может литературу какую до сих пор переводят, техническую, мировых классиков? Может фильмы? Недавно занесло меня попутным ветром в кинотеатр, улыбнули субтитры во время киносеанса, но обьявления все на русском, без перевода. Минкульту за субтитры коп рахмет. Че языковой патруль не сходит к депутатам, министрам, которые не владеют своим родным языком? Кишка тонка? Где вы, псевдопатриоты? Только душка хватает по ТРЦ ходить и теток славянской внешности провоцировать. И да, чем больше вы "казакша сойле" , тем меньше будет отдачи. Нельзя навязывать, отдача идет нехорошая. А вот условия создать, чтобы народ сам захотел владеть госязыком, пожалуйста.
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