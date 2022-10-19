Государственный язык и его развитие – главные приоритеты для всех, но его не следует использовать в политических целях, подчеркнул президент, передает Informburo.kz.

Фото t.me/bort_01

Сбалансированная языковая политика, поддержка и развитие государственного языка должны быть главными приоритетами для Казахстана. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с населением Алматинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что для интенсивного развития страны необходимо знание языков – чем больше разных языков будет знать молодёжь Казахстана, тем больше будет стран, где будущие специалисты смогут учиться и перенимать передовые компетенции, которые потом смогут использовать на благо родной страны. Но в приоритете по-прежнему остаётся развитие и продвижение казахского языка.

"Наш родной язык должен быть на первом месте, должен быть основным приоритетом для всех нас. Хочу отметить, что так и будет. Мы должны избавиться от мысли, что наш язык не развивается. В период независимости его статус не снижался – на государственном языке вещает множество СМИ, выходят газеты, журналы, книги. Растёт число молодых людей, говорящих на казахском языке. В целом языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание, что спрос на фильмы, песни и другие культурные продукты на казахском языке высок и продолжает расти. Сфера применения государственного языка расширяется из года в год. Поэтому поводов для беспокойства нет. Главное – не использовать язык как средство получения каких-то политических дивидендов.

"Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также указал, что при развитии казахского не следует отказываться от изучения и использования других языков. Оно лишь пойдёт на благо национальному единству. Лишь при серьёзном и взвешенном подходе к языковой политике государство достигнет поставленных целей, резюмировал Касым-Жомарт Токаев.