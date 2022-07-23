Прогноз на 5 дней
ясно+29°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 28% влажность
  • штиль
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44748
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 13:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем", - рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Личные истории мужчин об их разводах и их жизни после брака.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11330
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 24.07.22 - 09:40
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
почему бы и нет?

И я вот тоже считаю, почему бы и нет))
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6077
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 24.07.22 - 23:47
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
то почему бы и нет?

---Да ради Аллаха -- лишь выдержал ..., --ну и кошёлек
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6077
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 24.07.22 - 23:50
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В предыдущем комменте я имел ввиду (((лишь выдержал ...))) организм --- просто точек не так поставил :-x :-P :lol:
Профайл
a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
36
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 25.07.22 - 10:40
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько мужчин-обиженок в комментариях!
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS