"Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем", - рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Такое негативное отношение к разведенным мужчинам в обществе сложилось, по его мнению, из-за участившихся случаев бытового насилия.

"Ваш папа, наверное, бил маму", - вот такое не должны слышать мои или другие дети. Ведь разводятся не только по этой причине", - говорит он.

Корреспондент Tengrinews.kz записала личные истории мужчин об их разводах и их жизни после брака.

Согласно данным Бюро национальной статистики, количество разводов в Казахстане сокращается. В 2021 году было зарегистрировано 48 239 разводов, в 2020 - 48 002, а в 2019 - 59 796. Чаще всего, по статистике, разводятся в Алматы, Туркестанской области и Нур-Султане.

История первая

Куанышу - 35 лет. Он живет и работает в Нур-Султане. С супругой развелся в 2019 году. В браке были 11 лет. Остались двое детей.

"В 2016 году был первый звонок о разводе. Супругу многое не устраивало в нашем браке, накопились обиды. Сразу отмечу, что я не пью, не гуляю, свободное время старался проводить с детьми. Жили мы отдельно от родителей, в своей квартире, которую приобрели в ипотеку. Тогда мы попытались дать шанс нашим отношениям. Посещали семейного психолога. Я честно старался сохранить семью, но супруга была настроена на развод. Все, что я бы ни делал, подвергалось критике. Недопониманий стало еще больше, жена настойчиво хотела разойтись. В итоге через три года супруга подала на развод, и мы официально расторгли брак. Мне не хотелось, чтобы мои дети жили в съемном жилье, часто переезжали. Поэтому я собрал вещи и съехал сам. Квартира осталась детям и бывшей жене", - начал рассказ Куаныш.

По словам мужчины, он продолжает оплачивать ипотеку за квартиру, содержит детей и старается быть не только "воскресным папой".

"Половина заработной платы уходит на погашение ипотеки, другая половина - на детей и съемную квартиру, где я и проживаю. Денег, конечно, не хватает, но я, как любой адекватный отец, хочу, чтобы дети жили у себя в доме и ни в чем не нуждались. Поэтому берусь за любую подработку, помимо официальной работы. Супруга решила не оформлять через суд алименты, так как я оплачиваю все расходы детей. Но она может передумать и подать на алименты в любой момент. В этом случае с меня взыщут всю сумму, начиная с 2019 года, несмотря на то, что я всегда оплачиваю расходы. Я детей своих люблю и не отказываюсь от них. Но законом я, как отец детей, никак не защищен".

"Мне придется доказывать в суде, что содержал и содержу детей. Но для этого мне нужно хранить все чеки, переписки. А я такой человек, который вообще не хранит ни документы, ни квитанции о платежах. Поэтому я решил перестраховаться. Мы с бывшей женой оформили у нотариуса соглашение, где прописали мои обязательства перед детьми и то, что супруга отказывается от алиментов", - добавил наш собеседник.

Куаныш отметил, что развод дается одинаково сложно и мужчинам, и женщинам. Но, по его мнению, 99 процентов статей, литературы о разводах посвящены именно женской половине.

"Мужчинам тоже нужна поддержка, нам тоже плохо. Но забейте в тот поисковик в Интернете "как жить после развода", и почти все посвящено женщинам. Такое ощущение, что мужчины спят и видят, как развестись и избавиться от обязательств. Это не так. Не все люди одинаковые. Я, к примеру, очень хотел сохранить семью. Очень тяжело пережил развод, до сих пор не отпускает меня эта ситуация. И близкие меня не поддержали в тот сложный момент. Они считали, что я ушел из семьи. Хотя, честно говоря, это меня оставили", - поделился личными переживаниями наш собеседник.

Куаныш отмечает, что после развода у него были попытки наладить личную жизнь. Но, по его словам, как только узнают о его разводе, 90 процентов женщин прерывают с ним любое общение.

"Вы должны понимать, что общаюсь я только с девушками своего возраста, от 30 до 40 лет. Ведь у нас есть общие интересы, увлечения. При знакомстве или первой встрече я сразу говорю, что разведен и есть двое детей. Но дальше этой точки общение не сдвигается. Я понимаю, не все готовы взять ответственность за чужих детей. Тем более в обществе сложилось негативное отношение к разведенным мужчинам. Не спорю, есть нерадивые бывшие мужья и отцы, которые даже алименты не хотят платить. Но все люди разные. И нужно менять эту ситуацию у нас. У всех есть право жить дальше. Я мечтаю, что встречу адекватного человека, с которым можно будет вместе готовить ужины после работы, пить чай и просто беседовать", - резюмировал Куаныш.

История вторая

Багдату - 38 лет. Был более 10 лет в браке, в котором родилось трое детей. Развелся в 2020 году.

"На развод я подал сам. Решался почти два года. Было непросто принять решение, так так у нас трое детей. Но понял, что без развода никак. После расторжения брака переехал в Алматы. К сожалению, нормальных отношений с бывшей супругой сохранить не удалось, но периодически общаемся из-за детей. С ними почти каждый день созваниваемся. Жду детей в скором времени к себе на каникулы", - поделился он.

Сейчас Багдат платит алименты в размере 50 процентов от дохода. Это около 325 тысяч тенге в месяц.

"Супруге и детям оставил квартиру и дом в Нур-Султане. Доход мой составляет около 650 тысяч тенге, из них половина - на алименты. В Алматы снимаю квартиру за 170 тысяч тенге. На продукты трачу около 70 тысяч тенге. Остается на руках около 85 тысяч тенге. Работаю на удаленке, поэтому на дорогу и обеды не трачусь", - рассказал собеседник.

В этом году Багдат принял решение жениться во второй раз. В марте он расписался со своей второй супругой.

"Страха перед новыми отношениями не было. Ведь у каждого из нас есть жизнь и после развода. Нужно понимать, что и после 30 лет брака люди могут разойтись и начать новую жизнь", - добавил мужчина.

История третья

Всеволоду - 33 года. Женат был в течение двух лет. Развелся с супругой в январе 2020 года. Общих детей нет.

"В нашем случае причина классическая - не сошлись характерами. Я никогда не курил и не курю, проблем с алкоголем, наркотиками и так далее никогда не было. Я - не абьюзер. Измен ни с моей стороны, ни стороны бывшей супруги не было. Мне нужен был другой человек, с другим характером, моей бывшей супруге тоже. Мы, конечно, пытались спасти брак, отношения. Когда уже назрел вопрос о разводе, решили разъехаться с супругой и какое-то время пожить отдельно. Хотели подумать и понять, куда нам двигаться дальше. Но, пожив полтора месяца отдельно, поняли, что самым верным решением будет развестись. Подали заявление и через месяц расторгли брак официально. Развелись быстро, просто и тихо. Возможно, потому, что у нас не было детей и общего имущества", - поделился мужчина.

Уже позже Всеволод пришел к мнению, что он и его супруга поторопились с браком. По его словам, ни он, ни жена в полной мере не понимали, что такое семейная жизнь, совместный быт.

"До свадьбы встречались недолго, около 4-5 месяцев. Также у обоих не было большого опыта серьезных отношений. Мы просто оказались не готовы к семейной жизни, не совсем понимали и знали, что это такое. Когда возникали какие-то бытовые трудности, это приводило к ссорам и конфликтам. Из-за этого копилось недовольство друг другом, и в один момент ты просто понимаешь, что тебе даже не хочется идти домой после работы", - ответил он.

После развода у Всеволода были сложности, его накрыла депрессия. Он винил себя, что им с супругой не удалось сохранить брак. Лишь с помощью психолога мужчина смог разобраться с ситуацией.

"Уже после того, как я полностью пришел в себя, решил наладить личную жизнь. Тут же столкнулся с негативном, точнее, с предвзятостью со стороны женщин. Я зарегистрировался в одном популярном приложении для знакомств. И там многие девушки, женщины пишут в описании своего профиля примерно такие фразы, как "разведенные не пишите", "с разведенными не знакомлюсь" и так далее. И меня это задевало. Раз я развелся, то я теперь с каким-то дефектом? Уже не нормальный, чтобы просто со мной можно было познакомиться? Ведь никто даже не знает причин моего развода. У одной девушки было вообще написано "извращенцы и разведенные не пишите". Я подумал тогда: "Отлично, теперь меня приравняли к извращенцам". Конечно, я понимаю логику - раз человек развелся, значит, с ним что-то не так. Но это стереотипное мышление", - заявил Всеволод.

По словам Всеволода, нужно менять общественное мнение, стереотипы о разводе, о мужчинах и женщинах, которые решили расторгнуть брак.

"У каждого из нас в окружении есть несколько знакомых, которые развелись. Из-за этого у нас очень много одиноких мужчин и женщин. Почему это происходит? У нас, особенно у поколения людей, родившихся в 90-е годы и на стыке нулевых, очень размытые понятия об институте семьи и брака. Они заложены нашими родителями, и большинство из этих понятий морально устарели и превратились в стереотипы. Поэтому у нас так отрицательно относятся к разведенным мужчинам, к матерям-одиночкам. Но времена изменились, мир сейчас совсем другой. И это, на мой взгляд, проблема государственного масштаба. Я развелся, потому что не сошлись характерами. Но почитайте ежедневные новости, сколько у нас случаев, когда мужчины избивают, калечат своих жен, когда уничтожают их морально, доводят до самоубийства. Еще хуже, что это происходит на глаза у маленьких детей. А потом мы поражаемся, что двухлетний мальчик избивает девочку в детском садике. Это ненормально. И пока так будет продолжаться, количество разводов и одиноких людей у нас будет только расти", - резюмировал он.

По последним данным Бюро национальной статистики, казахстанцы стали реже жениться и выходить замуж. В апреле 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 8 708 браков. Для сравнения, в декабре 2021 года было заключено официально - 10 893 союза, в ноябре - 11 788, в октябре - 12 154.

