Вообще то, реактивные самолеты заправляют керосином. А в остальном, все предсказуемо. Эти заправщики в аэропорту, наверняка, еще с советских времен. Только переименовывать и сподобились, а на инфраструктуру наплевать
В своё время Сагинтаев будучи премьером сказал, что очень уж много в Кустанае просят на ремонт аэропорта. Тем не менее деньги выделили, ремонт сделан. В итоге аэропорт топит после дождя, заправщик ломается. Может пора уже антикоррупционщикам начать работать?
В буфете аэропорта Костанай из трех пирожков с капустой два упали и разбились от старости. Третий оказался надкушенным. Экипаж воздушного судна с благозвучным названием принял решение кормить пассажиров в Актау!
В аэропорту Костаная разослали по другим многочисленным аэропортам с которыми есть регулярное сообщение телеграмму о том, что у них из трех трапов только один условно исправный. Если сломается - шлите пассажиров в мешках багажом. С выгрузкой багажа, тьфу, тьфу, тьфу проблем пока нет. Старый ЗИЛ для багажа, один из трёх местных слесарей обещал чинить за бутылку.
Инструкция по приземлению Аэропорт Костанай. С 52 метра ВПП (взлетно-посадочная полоса) у нас по бокам большие ямы. Садиться нужно на одно переднее колесо только если нет дождя и объезжать на одном колесе ямы в центре. С 255 метра ям слева нет почти совсем, до конца нужно ехать на одном левом колесе. Если не успеваете развернуться в конце - уходите на второй круг. А лучше в Актау! Там заправщик есть! Работающий!
Список бензозаправок в GOOGLE может быть неточен. Несмотря на пустые дороги по краям области и желания присесть и подзаправить борт, делать на дорогах этого не следует. Почти на всех дорогах, особенно в сторону Северо-каз области, благодаря чуткой работе акимов дорог вообще не осталось - одни ямы! Если очень надо лучше садиться в поле и просить ведро в ближайшей деревне.
юля елиссева: В своё время Сагинтаев будучи премьером сказал, что очень уж много в Кустанае просят на ремонт аэропорта. Тем не менее деньги выделили, ремонт сделан. В итоге аэропорт топит после дождя, заправщик ломается
Аэропорт находится в муниципальной собственности Костанайской области, АО "Международный аэропорт "Костанай" является эксплуатирующей, такую собственность, организацией. Ну а топливозаправщик может эксплуатироваться или быть в собственности другого юр. лица, например фирмы продающей топливо, в том числе заправляющей таким топливом самолеты
Абайка чё молчишь? Смотри Серый уже сколько комеров написал.Ответь Серому что все лавЭ ушли на распил и спил деревьев.А вообще надо было найти или сделать большую лейку и заправить этот воздушное судно вёдрами с привличением пассажиров да и вообще городских жителей а может даже и области.
Нурбанчик: АО "Международный аэропорт "Костанай" является эксплуатирующей, такую собственность, организацией. Ну а топливозаправщик может эксплуатироваться или быть в собственности другого юр. лица, например фирмы продающей топливо,
Ну то есть в этом акиматском хозяйстве точная копия ситуации с цветами из соседней ветки! Всё за что они берутся бурно процветает!!!
Мне слово Международный здесь очень нравится! Летал под Тверью с маленькой ВПП рядом с Волгой. Полоса - грунтовая. Весь вечер малая авиация. 4-7-12 мест самолёты. Переодически приходили всякие экзотические например автожиры. Никаких проблем с топливозаправщиком.
Командовал дядя Юра, известнейший среди всех наверное пилотов малой авиации. И вылетов у него на порядок побольше чем у этих междунрародных позорников и порядка в хозяйстве аэродрома.
Действительно как пояснил командир судна через бортпроводника, сломался заправщик, справа он стоял и шланги были развернуты,возле него крутилось много людей, 1.5 часа все сидели в самолёте,потом, заправщик уехал,я так понял не смог заправить судно из за поломки и судно вылетело в Актау,там заправилось и вылетело в Турцию.Я думаю что аэропорт скрывает правду,что техника не готова,а иначе зачем командиру судна 1.5 часа стоять ждать заправщика и лететь в Актау, тем более что заправщик около 40 минут что то заправлял или пытался заправить.
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