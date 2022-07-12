Отправлено: - 21:10

юля елиссева:

В своё время Сагинтаев будучи премьером сказал, что очень уж много в Кустанае просят на ремонт аэропорта. Тем не менее деньги выделили, ремонт сделан. В итоге аэропорт топит после дождя, заправщик ломается

Цитата:Аэропорт находится в муниципальной собственности Костанайской области, АО "Международный аэропорт "Костанай" является эксплуатирующей, такую собственность, организацией. Ну а топливозаправщик может эксплуатироваться или быть в собственности другого юр. лица, например фирмы продающей топливо, в том числе заправляющей таким топливом самолеты