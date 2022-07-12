Вылет самолёта из Костаная в Анталью был задержан сегодня, 12 июля. Причина, как сообщают пассажиры рейса, в невозможности заправить борт, так как сломался топливозаправщик.

"Единственный заправщик самолёта в нашем аэропорту сломался, самолёт улетел в Актау на заправку", - написали утром пассажиры рейса в редакцию "НГ".



"Из трёх заправочных древних бензовозов работал только один, и он сломался", - сообщил другой пассажир самолёта.

View this post on Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Kostanay (@ng.kz_)

Позже экипаж сообщил пассажирам, что самолёт вылетает, но с дозаправкой в Актау. По данным сервиса Flightradar24, в 11.25 борт находился в Актау.

- 12 июня 2022 года во время подготовки к вылету рейса № 5280 «Костанай - Анталья», выполняемого авиакомпанией «SCAT», произошла технологическая приостановка процедуры заправки ВС, - прокомментировали ситуацию в аэропорту Костаная. - В течение часа причина приостановки была устранена, но авиакомпанией было принято решение произвести заправку ВС в другом аэропорту, для чего вышеуказанный борт вылетел из аэропорта г. Костанай.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.