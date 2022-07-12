Об этом сообщили сегодня, 12 июля, на брифинге, который прошел возле здания, в котором размещается отдела ЖКХ акимата Костаная. Представителя подрядчика тоже пригласили на встречу с журналистами, но он не пришел.

- Договор на посадку цветов и работам по уходу был заключен 31 мая с подрядной организацией ТОО "Корпоративный фонд социальной поддержки и реабилитации инвалидов с бисенсорным нарушением (слепоглухих) «Мейрім» общественного объединения «ОНИ» (Алматы)" на сумму 55,9 млн тенге, - сообщил главный специалист сектора благоустройства отдела ЖКХ Алтынбек КАЙРАТУЛЫ. - В рамках этого договора подрядчик взял на себя обязательства посадить 477 360 цветов до 30 июня. Изначально была указана дата до 15 июня, но госзакупки затянулись и мы перенесли дату.

Цветы на клумбе напротив бизнес-центра «Атриум»...

...и рассада возле них

По технической спецификации должны были высадить по 16 штук на 1 кв. м с двумя раскрывшимися бутонами. Что в итоге получилось, Кайратулы продемонстрировал на примере клумбы с засохшими цветами возле здания отдела ЖКХ.

- Мы видим, что цветы очень плохого качества. Сегодня уже 12 июля, а цветы так и не высажены! - отметил он. - 17 июня в адрес подрядной организации была направлена претензия, в которой мы просили усилить технические и материальные ресурсы для выполнения договорных обязательств. 4 июля, так как подрядчик не выполнил условия договора, мы направили иск в суд о признании его недобросовестным участником госзакупок и расторжении договора. Принимать такие цветы мы не планируем, оплачивать работу тоже не будем!

Пока спикер отвечал на вопросы журналистов, рабочий высаживал цветы возле отдела ЖКХ

Дата первого заседания суда по этому делу пока неизвестна.

- Почему не отменили тендер? Вы же видели, что госзакупки затягиваются? - спросили журналисты.

- Мы не могли отменить лот, подрядчик определился вовремя. Но другой подрядчик, из Нур-Султана, подал на обжалование. Поэтому это все затянулось на месяц. Расторгнуть договор мы не могли. В следующем году планируем изменить подход к госзакупкам по озеленению. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы в следующем году не было проблем с озеленением.

- Кто будет заниматься цветами в этом году? Будете разыгрывать тендер?

- Пока "ОНИ" и занимаются, будут это делать, пока решение суда не вступит в законную силу. Разыгрывать тендер в этом году уже нецелесообразно - в августе цветы не высаживают. К сожалению, нет гарантии, что цветы в этом году в городе будут в хорошем состоянии. Мы каждый день направляем уведомления в адрес подрядчика. Сейчас они высаживают цветы на кольцевых развязках, сегодня я ездил к ним, проверил - цветы так же умирают. Представители подрядчика объясняют, что цветы в течение двух-трех недель выживут, что это будет очень красиво. Но мы видим, что даже возле нашего отдела ЖКХ цветы умерли, хотя высаживали их как раз около двух недель назад. Когда проводились госзакупки, мы не знали, что подрядчик недобросовестный. Они предложили меньшую сумму, потому победили. В прошлые года цветы высаживали хорошо и этим тоже занимались общества слепых. Раньше обслуживали в основном костанайцы - ТОО «Зеленстрой», ТОО «Жаңа Өмір» - и цветы всегда были хорошего качества.

Фото Андрея СКИБЫ