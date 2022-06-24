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≡ Уринотерапия по-костанайски
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44538
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 21:17
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+37 по Цельсию, и отсутствие загара у моей пенелопы, а также жаба которая меня душила заплатить деньги за частный пляж иль за бассейн термопарка, так как мы истиные тенгрианцы и Солнце не имеет для нас цены, то есть бесценно, не по своей воле, а по принуждению мы с детьми отправились на /в костанайский городской пляж.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
130
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 21:17
#1
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ППС никакой торговли напитками и всякой снедью не наблюдается, кафешек и что-то подобного, тоже, если ничего не вливается, значит ничего не выливается)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 23:08
#2
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Жаль фоток у меня нету из туалета на нашем пляже. Короче, там 3-4 умывальника с горячей и холодной водой, и примерно 5 унитазов в каждой половине. Пол точно не голый бетон - или плитка или линолеум. Всегда есть бумага туалетная и бумажные полотенца, и мыло жидкое. Свет проведен, есть отдельно ногомойки. Разумеется, бесплатно. И это в депрессивном захолустье Канады, как описал нашу деревню Абайка :lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 23:09]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
209
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 23:13
#3
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Цитата:
maxsaf:
Жаль фоток у меня нету из туалета на нашем пляже.

Никак туристов завлекаете? :lol: Их уже в Казахстане ждут, но не подготовились. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17100
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 23:23
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Никак туристов завлекаете?

Боже упаси :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14896
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 23:27
#5
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Всю жизнь на любом пляже так, в туалет ходят
только по большому..
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
888
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 01:22
#6
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Хороший у нас пляж оказывается, растительность очень удалась, особенно в воде... И это лето ещё не началось.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5359
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 07:19
#7
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Две новенькие прихожанки в монастыре захотели в туалет, а тот оказался в подвале. Спустились они туда, а там две буквы Б и С ,на стене со стрелками в разные направлении. Монашки возмутились и одна отправилась в одну, другая в другую сторону. После всего спрашивают у первой попавший на встречу монашки, почему так неласково обозначены туалеты, а та отвечает- одна для братьев, другая для сестер....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11257
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 08:40
#8
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Иностранцы возбудились) . Кстати У нас в Казахстане много если че красивых мест. В костанае куча прудов. Если брать глобально то Балхаш , кстати туда много росиян приезжают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11257
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 08:43
#9
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Воздух чистый. Лежишь на траве. Рядом рыбка. Рядом грибы. Не в Германии не в Канаде такого нет.
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Д
§ Депов
(Пользователи)
Регистрация:
18.05.14
Сообщений:
5
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 11:12
#10
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вчера с семьей тоже были на гор.пляже. очень плачевно, конечно с туалетом это позор нашей власти, тоже подумал, многие ходят в речку, рядом многие пьют пиво и т.д. сами люди также виноваты, был в двух кабинках, там воткнуты в полки профлиста жен. штучки, неужели нельзя с собой забрать, противно смотреть, бессовестные. стоит знак кирпича, около 6 легковых машин заехали на площадь, вроде стоят камеры, где патрули.
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