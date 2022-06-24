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Уринотерапия по-костанайски
Уринотерапия по-костанайски
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44538
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 21:17
+37 по Цельсию, и отсутствие загара у моей пенелопы, а также жаба которая меня душила заплатить деньги за частный пляж иль за бассейн термопарка, так как мы истиные тенгрианцы и Солнце не имеет для нас цены, то есть бесценно, не по своей воле, а по принуждению мы с детьми отправились на /в костанайский городской пляж.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 130
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 21:17
ППС никакой торговли напитками и всякой снедью не наблюдается, кафешек и что-то подобного, тоже, если ничего не вливается, значит ничего не выливается)))
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 23:08
Жаль фоток у меня нету из туалета на нашем пляже. Короче, там 3-4 умывальника с горячей и холодной водой, и примерно 5 унитазов в каждой половине. Пол точно не голый бетон - или плитка или линолеум. Всегда есть бумага туалетная и бумажные полотенца, и мыло жидкое. Свет проведен, есть отдельно ногомойки. Разумеется, бесплатно. И это в депрессивном захолустье Канады, как описал нашу деревню Абайка
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 23:09]
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2022 - 23:09]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 209
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 23:13
Цитата:
Никак туристов завлекаете? Их уже в Казахстане ждут, но не подготовились.
maxsaf:
Жаль фоток у меня нету из туалета на нашем пляже.
Жаль фоток у меня нету из туалета на нашем пляже.
Никак туристов завлекаете? Их уже в Казахстане ждут, но не подготовились.
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 23:23
Цитата:
Боже упаси
Эл-починно:
Никак туристов завлекаете?
Никак туристов завлекаете?
Боже упаси
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14896
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 23:27
Всю жизнь на любом пляже так, в туалет ходят
только по большому..
только по большому..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 888
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 01:22
Хороший у нас пляж оказывается, растительность очень удалась, особенно в воде... И это лето ещё не началось.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5359
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 07:19
Две новенькие прихожанки в монастыре захотели в туалет, а тот оказался в подвале. Спустились они туда, а там две буквы Б и С ,на стене со стрелками в разные направлении. Монашки возмутились и одна отправилась в одну, другая в другую сторону. После всего спрашивают у первой попавший на встречу монашки, почему так неласково обозначены туалеты, а та отвечает- одна для братьев, другая для сестер....
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 08:40
Иностранцы возбудились) . Кстати У нас в Казахстане много если че красивых мест. В костанае куча прудов. Если брать глобально то Балхаш , кстати туда много росиян приезжают.
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 08:43
Воздух чистый. Лежишь на траве. Рядом рыбка. Рядом грибы. Не в Германии не в Канаде такого нет.
Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.05.14
- Сообщений:
- 5
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 25.06.22 - 11:12
вчера с семьей тоже были на гор.пляже. очень плачевно, конечно с туалетом это позор нашей власти, тоже подумал, многие ходят в речку, рядом многие пьют пиво и т.д. сами люди также виноваты, был в двух кабинках, там воткнуты в полки профлиста жен. штучки, неужели нельзя с собой забрать, противно смотреть, бессовестные. стоит знак кирпича, около 6 легковых машин заехали на площадь, вроде стоят камеры, где патрули.
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