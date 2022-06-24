Re: Уринотерапия по-костанайски

Отправлено: - 07:19

Две новенькие прихожанки в монастыре захотели в туалет, а тот оказался в подвале. Спустились они туда, а там две буквы Б и С ,на стене со стрелками в разные направлении. Монашки возмутились и одна отправилась в одну, другая в другую сторону. После всего спрашивают у первой попавший на встречу монашки, почему так неласково обозначены туалеты, а та отвечает- одна для братьев, другая для сестер....