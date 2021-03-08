Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 17:37
Подписчики "НГ" прислали аудиозапись сообщения из чата в соцсети "Одноклассники", адресованной сотруднику полиции, который ночью 8 марта застрелил своего знакомого. Мы попросили пресс-службу ДП прокомментировать эту запись. Читать новость
ACROS: Значит , причина вражды и ненависти была ещё оттуда, со школы - детские обиды - они самые "незаживающие" и злопамятные. Она была заглушена, тлела потихоньку. Созрел повод - и вот вырвалось всё наружу.
Да не факт. Больше 20 лет обиду таить - это как-то совсем. Зацепились, видимо. Один сидевший, другой в полиции работает - вот и классовая вражда. У нас класс не был особо дружным - и никаких общих чатов не имеем. Бывает, общаемся изредка с парой-тройкой одноклассниц и всё. Одна даже тут есть)).
Конечно во всём будет разбираться следствие. Пока что с видимости всяких аудиосообщений и реальных действий я думаю так: мент решил гопника...решил совсем... Гопник думал, что толпа поможет, мент крышей должности заручился. В итоге подруга гопника не получила поздравлений (если была)), от слова "совсем", а мент вчера уволится) так обычно у нас и происходит
Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать