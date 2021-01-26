Отправлено: - 18:04

yudjin:



Елена Пикельная:



Тимур Гафуров:



alex_60:



Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:В России:Конституция есть, да есть.Право на митинги по Конституции есть, да есть.Закон о митингах есть, да есть.Митинг официально не разрешён, да не разрешён.Наказание за участие в незаконном митинге есть, да есть.У государства есть право пресекать незаконные митинги, да есть.Вроде ВСЁ правильно - знала куда шла, знала ЧТО там будет и знала ЧТО за ЭТО будет и знала что там РАБОТАЕТ ОМОН.А, извинения полицейских и весь этот фарс с сердоболием с участием ТВ- это для либеральной, западной прессы, хотя им по барабану - они традиционно УЖЕ и заранее заточены на обвинения в нарушений прав человека в Россий на свободу волеизлияния и на свободу проведения митингов..