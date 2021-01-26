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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40801
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
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Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1489
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 18:04
#15
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Цитата:
yudjin:

Цитата:
Елена Пикельная:

Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
alex_60:

В России:
Конституция есть, да есть.
Право на митинги по Конституции есть, да есть.
Закон о митингах есть, да есть.
Митинг официально не разрешён, да не разрешён.
Наказание за участие в незаконном митинге есть, да есть.
У государства есть право пресекать незаконные митинги, да есть.

Вроде ВСЁ правильно - знала куда шла, знала ЧТО там будет и знала ЧТО за ЭТО будет и знала что там РАБОТАЕТ ОМОН.

А, извинения полицейских и весь этот фарс с сердоболием с участием ТВ- это для либеральной, западной прессы, хотя им по барабану - они традиционно УЖЕ и заранее заточены на обвинения в нарушений прав человека в Россий на свободу волеизлияния и на свободу проведения митингов..
Профайл
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