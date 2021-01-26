Главное, что поражает в недавних российских протестах – это абсолютная, бессмысленная, изуверская жестокость силовиков. Ударить ногой в грудь проходящую мимо женщину, придушить дубинкой журналиста, вшестером забить дубинками лежащего на земле человека – таких картин было очень много. Было ощущение, что тем, кто вышел пресекать митинги, была дана совершенно недвусмысленная команда – давить. И давить жестко.

Но если задуматься, дело не только в команде. Команды ведь тоже можно исполнять по-разному. Можно это делать с достоинством. А можно – так, как было в субботу, 23 января, во многих городах России. С огромным удовольствием.

Ведь очевидно, что здоровенный парень в шлеме вчера в Петербурге ударил ногой в живот пожилую женщину, которая подошла к нему, чтобы спросить, за что уводят другого арестованного, не потому, что ему приказали. Он мог просто пройти мимо. Но он ударил женщину в грудь ногой потому, что мог это сделать абсолютно безнаказанно. Потому что он никогда не понесет за это ответственности. А возможность безнаказанно бить других развращает людей.

И хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей. Но ведь буквально две недели назад, во время митинга, который случился на Новой площади в Алматы, точно такие же здоровенные полицейские взяли в кольцо и держали семь часов подряд на морозе несколько десятков молодых людей. Жестокость? Да. Бессмысленная? Конечно. Да, никто никого не бил, но очевидно, что можно было по-другому. И снова – никто не привлечен за это к ответственности.

А знаете, что самое интересное? В тех российских городах, в которых полиция изначально отказалась от силового сценария, акции протеста прошли спокойно. К примеру, в Астрахани столкновения с полицейскими не было. Митингующие шли по городу, полицейские наблюдали за порядком – нормальный европейский вариант. Но это единичный пример. Там, где полицейские стремились подавать протест силой, протестующие начинали сопротивляться.

Вывод из этого очевиден – жестокость порождает ответную жестокость. Сценарий «подавить и запугать, чтобы больше не вышли», очевидно, не работает. Мы это видели в Беларуси и видим в России. Подавлять бесполезно. Чем больше жестокости – тем больше протесты, потому что люди устали от беспредела. И эта эскалация жестокости с обеих сторон, как показывает история, ничем хорошим не закончится.

И я искренне надеюсь, что казахстанские полицейские усвоят этот российский урок, и не поддадутся соблазну подавлять протесты силой. Ведь протестный потенциал в Казахстане ничуть не меньше, и очевидно, что такие ситуации время от времени будут возникать, и люди будут появляться на улицах, потому что они имеют на это право. А еще потому, что у нас в стране и роскошных замков, и золотых ершиков ничуть не меньше.

Просто говорят о них не так громко. Хотя, наверное, стоило бы.

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook