Отправлено: - 10:19

alex_60:

Цитата:Алекс новую инфу в инете прочитал. Кто повторно заболел в течении 140 дней после первой, то там смертность почти у 30% вроде. У меня 220 дней прошло. Хотя все равно не по себе как то. Фиг знает как этот вирус себя покажет, может притаился где нибудь в уголке тела. Вот смотрю в РФ богатые артисты, со связями умирают, не могут выгребсти.