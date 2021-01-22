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≡ Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40791
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 11:39
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За прошедшие сутки, 21 января, в регионе зарегистрировано 125 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. После проведения ярмарки в Костанае и выборов в Парламент прошло 11-12 дней.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10618
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 09:46
#15
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могу еще раз это повторить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9976
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 10:19
#16
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Цитата:
alex_60:
Алекс новую инфу в инете прочитал. Кто повторно заболел в течении 140 дней после первой, то там смертность почти у 30% вроде. У меня 220 дней прошло. Хотя все равно не по себе как то. Фиг знает как этот вирус себя покажет, может притаился где нибудь в уголке тела. Вот смотрю в РФ богатые артисты, со связями умирают, не могут выгребсти.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2185
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 24.01.21 - 17:14
#17
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Цитата из заметки: За прошедшие сутки, 21 января, в регионе зарегистрировано 125 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. Днем ранее в области было выявлено 67 случаев, темп прироста был на уровне 0,7%.

Немного удивлён, даже крайне удивлён. Зачем создавать впечатление, что все нормально и манипулировать информацией?

Так, в новостной ленте в данной заметке отмечено, что 21 января было зарегистрировано 125 случаев. Также отмечено, что днём ранее то есть 20 января было выявлено 67 случаев. При этом якобы темп прироста составил 1,4%. Фактически рост составляет 85,2% или 1,8 раза. Поправьте если ошибаюсь.

Информация за 20 января здесь:
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
640
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 25.01.21 - 15:53
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
Поправьте если ошибаюсь.

Тут всё сложнее на самом деле.
Коэффициент распространения коронавируса Rt определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции и рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток.
Формула коэффициента распространения коронавируса: Rt = (X8+X7+X6+X5) / (X1+X2+X3+X4), где: Rt — коэффициент распространения коронавируса; X1…X8 – количество зарегистрированных больных коронавирусом в регионе за соответствующие сутки.
Учитывая, что в это число входит не только официальная статистика по КВИ, но и скрытая статистика по ковидной пневмонии, проверить достоверность подсчетов по формуле вообще не представляется возможным.

Источник забыл добавить. Взято здесь https://kz.media/archives/17344

[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.01.2021 - 15:57]
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